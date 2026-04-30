"Справляется ужасно": Трамп снова раскритиковал политику Мерца

Трамп критикует Мерца

Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его неэффективной работе по управлению страной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментариях для журналистов во время общения в Белом доме.

Американский лидер заявил, что у немецкого правительства накопилось сразу несколько серьезных проблем, среди которых ситуация с миграцией, энергетическая политика и война в Украине.

Жесткая оценка работы Мерца

По словам Трампа, канцлер Германии не справляется с ключевыми вызовами, стоящими перед его страной. Он подчеркнул, что ситуация в различных сферах государственного управления остается сложной.

Американский президент отдельно выделил украинское направление, заявив, что Берлин испытывает трудности в формировании эффективной политики в отношении войны.

"Он справляется ужасно. У него проблемы с иммиграцией, энергетикой, у него проблемы всякого рода, и большая проблема с Украиной", — заявил Дональд Трамп.

Политические споры между США и Германией

Последние заявления Трампа стали продолжением публичных дискуссий между политическими лидерами США и Германии.

Ранее Фридрих Мерц критиковал подход Вашингтона к международным кризисам и заявлял об отсутствии четкой стратегии у США в отношении ряда конфликтов.

  • К слову, ранее Трамп заявил, что не уверен, сможет ли государственный визит короля Великобритании Чарльза III улучшить его отношения с премьер-министром Киром Стармером. В частности, британский премьер, по его мнению, допустил серьезные просчеты в вопросах миграции и энергетики.

Трамп Дональд война в Украине Фридрих Мерц
ЗАТО ВІН АХРЕНІТЕЛЬНО)))))

Шо там Ормуз Трампушка? Як там Іран? Ти Китай перемагати зібрався а Іран не можеш
30.04.2026 23:18 Ответить
Ты с Ираном разберись, олух
30.04.2026 23:19 Ответить
Ой бідося то просто не в те вухо прилетіло..
30.04.2026 23:29 Ответить
жахливо чи ні справляється канцлер Меру із справами Германії та Європи, не мені судити, але...

159 українських кораблів НЕ потопив

.
30.04.2026 23:35 Ответить
Та годі вже нахвалювати Мерца, всі і так бачать, що він найбільш адекватний канцлер за останні десятиліття.
30.04.2026 23:56 Ответить
Бл# ... Дед походу совсем крякнулся.
Следующим этапом он начнет рассказывать, что народец в США х#ровенький, вот был бы он принцессой Нарнии, вторая мировая никогда бы не началась.
01.05.2026 00:09 Ответить
Рудий поц щось друге на думку не приходе.
01.05.2026 00:09 Ответить
Чия б корова мичала...🐮
01.05.2026 00:42 Ответить
Що, в усьому світі нема сєльодкі щоб заткнути підстаркуватого *************?
01.05.2026 01:28 Ответить
Дайте вгадаю, хто на думку трамп-по-по відмінно справляється!.. Кім Чен Ин, ***** і, звісно, оце деменційне притрушене!
01.05.2026 01:55 Ответить
Трапм открыто начал работать против Украины! Этого может не видит только слепой или тот кто не дружить мо своей головой. Все будет Украина! Слава Украине!
01.05.2026 03:05 Ответить
Мерц та Стармер не справляються , а Орбан та Фіцо справляються…це по Трампу…Що потрібно думати про Трампа…
01.05.2026 03:47 Ответить
 
 