"Справляется ужасно": Трамп снова раскритиковал политику Мерца
Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его неэффективной работе по управлению страной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментариях для журналистов во время общения в Белом доме.
Американский лидер заявил, что у немецкого правительства накопилось сразу несколько серьезных проблем, среди которых ситуация с миграцией, энергетическая политика и война в Украине.
Жесткая оценка работы Мерца
По словам Трампа, канцлер Германии не справляется с ключевыми вызовами, стоящими перед его страной. Он подчеркнул, что ситуация в различных сферах государственного управления остается сложной.
Американский президент отдельно выделил украинское направление, заявив, что Берлин испытывает трудности в формировании эффективной политики в отношении войны.
"Он справляется ужасно. У него проблемы с иммиграцией, энергетикой, у него проблемы всякого рода, и большая проблема с Украиной", — заявил Дональд Трамп.
Политические споры между США и Германией
Последние заявления Трампа стали продолжением публичных дискуссий между политическими лидерами США и Германии.
Ранее Фридрих Мерц критиковал подход Вашингтона к международным кризисам и заявлял об отсутствии четкой стратегии у США в отношении ряда конфликтов.
- К слову, ранее Трамп заявил, что не уверен, сможет ли государственный визит короля Великобритании Чарльза III улучшить его отношения с премьер-министром Киром Стармером. В частности, британский премьер, по его мнению, допустил серьезные просчеты в вопросах миграции и энергетики.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Шо там Ормуз Трампушка? Як там Іран? Ти Китай перемагати зібрався а Іран не можеш
159 українських кораблів НЕ потопив
.
Следующим этапом он начнет рассказывать, что народец в США х#ровенький, вот был бы он принцессой Нарнии, вторая мировая никогда бы не началась.