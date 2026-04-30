"Справляется ужасно": Трамп снова раскритиковал политику Мерца

Президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его неэффективной работе по управлению страной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его комментариях для журналистов во время общения в Белом доме.

Американский лидер заявил, что у немецкого правительства накопилось сразу несколько серьезных проблем, среди которых ситуация с миграцией, энергетическая политика и война в Украине.

Жесткая оценка работы Мерца

По словам Трампа, канцлер Германии не справляется с ключевыми вызовами, стоящими перед его страной. Он подчеркнул, что ситуация в различных сферах государственного управления остается сложной.

Американский президент отдельно выделил украинское направление, заявив, что Берлин испытывает трудности в формировании эффективной политики в отношении войны.

"Он справляется ужасно. У него проблемы с иммиграцией, энергетикой, у него проблемы всякого рода, и большая проблема с Украиной", — заявил Дональд Трамп.

Политические споры между США и Германией

Последние заявления Трампа стали продолжением публичных дискуссий между политическими лидерами США и Германии.

Ранее Фридрих Мерц критиковал подход Вашингтона к международным кризисам и заявлял об отсутствии четкой стратегии у США в отношении ряда конфликтов.

К слову, ранее Трамп заявил, что не уверен, сможет ли государственный визит короля Великобритании Чарльза III улучшить его отношения с премьер-министром Киром Стармером. В частности, британский премьер, по его мнению, допустил серьезные просчеты в вопросах миграции и энергетики.

