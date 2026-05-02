США выведут из Германии 5 тысяч своих военных, - СМИ

Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военнослужащих.

Об этом пишут Reuters и CBS News со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам чиновников Пентагона, этот шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали США в войне против Ирана.

Трамп угрожал сокращением войск в начале этой недели после спора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который в понедельник заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении двухмесячной войны.

Собеседник Reuters в Пентагоне заявил, что недавние заявления немецкой стороны были "неуместными и контрпродуктивными".

"Президент вполне справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания", — сказал чиновник.

Ожидается, что вывод войск США из Германии будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Напряженность между Трампом и Мерцем

  • Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его неэффективной работе в управлении страной.
  • Ранее Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон не демонстрирует четкой стратегии в отношении Ирана, тогда как иранские власти, по его мнению, унижают американскую нацию.

Я боюсь уявити, скільки часу знадобиться США, щоб відновити свою репутацію, яку оце недоумкувато створіння примудрилося просрати за неповні 2 роки
02.05.2026 01:49 Ответить
Трамп вирішив робити тільки те єдине, що в нього добре виходить - все псувати.
02.05.2026 01:44 Ответить
Ну, тут ще і братани ************.
02.05.2026 03:38 Ответить
Тримав портрет Вольфа Віленського, героя війни, от правда до Бені ніякого відношення не мав.
02.05.2026 07:16 Ответить
Да яка різниця кого на лопаті носити - аби ліліпута не понесли горизонтально.
Осьо шуфріч жукова носив.
02.05.2026 11:45 Ответить
Виведуть з Німеччини на Кубу?
Так краще вже знову навести порядок в Афганістані!
02.05.2026 01:46 Ответить
" ШО ? Опять ? " (с)
02.05.2026 01:49 Ответить
Станом на грудень 2025, на базах у Німеччині було дислоковано понад 36 тис. військовослужбовців США - це найбільший американський контингент у Європі.
02.05.2026 02:56 Ответить
У 1985 році, до падіння Берлінської стіни та закінчення холодної війни, у ФРН було розміщено 250 000 американських солдатів.
02.05.2026 04:36 Ответить
Або до Ірану підтягнуть
02.05.2026 03:53 Ответить
В цьому поколінні це вже не відбудеться. І в наступному також бо буде сформована нова схема, без них. А далі - можливо буде деяке відновлення та лиш тому що пам'ять коротка.
02.05.2026 06:45 Ответить
Десятиріччя
02.05.2026 07:48 Ответить
Яку репутацію? І серед кого? Вас і Портнікова?
02.05.2026 08:45 Ответить
Співрозмовник Reuters у Пентагоні заявив, що нещодавні заяви німецької сторони були "недоречними та контрпродуктивними"."Президент цілком справедливо реагує на ці контрпродуктивні зауваження",- сказав посадовець.

Ще один потрапив до shitlist-у тампона. І ніби ввічливий був, і у костюмі з краваткою, і навіть подарував свідоцтво про народження його діда у золотій рамці. Але ні - не допомогло...
02.05.2026 01:57 Ответить
Мені оці "співрозмовники" просто цирк на дроті.
02.05.2026 05:15 Ответить
35-5=30
Ні про що. Міг би і всіх забрати.
02.05.2026 02:59 Ответить
Мадяру на місяць не вистачить.
02.05.2026 03:03 Ответить
Виведуть куди?
02.05.2026 05:12 Ответить
У Польшу.
02.05.2026 14:17 Ответить
Так отож
02.05.2026 14:44 Ответить
Це ще кацапи по тому НАТО толком і не стріляли , а янкі вже тікають.
02.05.2026 06:05 Ответить
Кацапам і всій місці їх армії нападу жаба дає цицьки в українських болотах. У кцапів головна зброя - лякати і брехати. Правда та, що тільки вони, як хворі на голову можуть бити ракетами по мирних містах.
При тому, що держава, на яку вони напали і найсильніша держава в світі ( США), яка мала психічно хворого нападника положити в лікарню - передана в руки популістам і ідіотам.
02.05.2026 06:27 Ответить
Присутність сил США у Німеччині:

 ● понад 36 000 кадрових військових;
 ● близько 1 500 резервістів;
 ● майже 11 500 цивільних працівників.
Трампа потрібно терміново лікувати !!
02.05.2026 06:58 Ответить
якщо вони перебазують своїх вояків в Прибалтику чи Польщу - то нехай.
02.05.2026 07:02 Ответить
Це трампонутий сина, він завжди тебе кинути зможе. США вже опустив нижче нікуди
02.05.2026 07:15 Ответить
Звиздець Мерцу!
Тепер німецькі домогосподарки будуть мобілізовуватись, проходити військові збори на базі Нордхольц, проходити трейнінги з громадянської безпеки...
02.05.2026 07:21 Ответить
Піджали хвіст і втекли. Тепер якщо мені хтось скаже що США перемогли Японію - плюну в очі! Аніматори
02.05.2026 08:10 Ответить
Не несіть ахінею, не ототожнюйте США, її історію з нинішнім придурком. І що за звичка така - плюватися, де вас виховували?
02.05.2026 10:02 Ответить
То , мабуть, кацап.
02.05.2026 14:19 Ответить
На місці Німеччини треба дати 72 години і нехай вй…бують всі. Може тоді німці займуться соєю армією.
02.05.2026 09:09 Ответить
А що трапиться на 73й годинi?
02.05.2026 14:21 Ответить
Цікаво буде слухати,як республіканці в один голос! будуть поливати лайном трампа, коли він піде в минуле, а вони втратять усі позиції у владі....Краще б,щоб трамп здох до виборів - пишні поховання краще ніж громадянські війни
02.05.2026 09:23 Ответить
Слабых и беззащитных надо защищать. Европейцы как невинные дети в этом грубом и диком мире. Другие взрослые и могут позаботиться о себе сами.
02.05.2026 09:47 Ответить
Може і добре, що окупанти підуть з Німеччини. Хай країна сама думає про свою безпеку. Можливості у неї є.
02.05.2026 10:02 Ответить
той недолугий трамп заздрить мерцу чи шо в того дебіла там за страсті? пентагон бомбить америку - ховайся розбігайся
02.05.2026 11:49 Ответить
так вроде их переведут в Румынию?
02.05.2026 11:55 Ответить
хай трам з цими 5к американців там попильніше попридивляеться до них особисто, може байден і їм 350 мільярдів роздав поки ніхто не бачив
02.05.2026 12:59 Ответить
Тобто це натяк Балтійцям ? Що мовляв при атаці орків, прийти на допомогу зможуть лише німці та французи ? + Рольники звичайно, але якщо дуже багато заплатити
02.05.2026 13:36 Ответить
 
 