США выведут из Германии 5 тысяч своих военных, - СМИ
Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военнослужащих.
Об этом пишут Reuters и CBS News со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
США выводят войска
По словам чиновников Пентагона, этот шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали США в войне против Ирана.
Трамп угрожал сокращением войск в начале этой недели после спора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который в понедельник заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении двухмесячной войны.
Собеседник Reuters в Пентагоне заявил, что недавние заявления немецкой стороны были "неуместными и контрпродуктивными".
"Президент вполне справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания", — сказал чиновник.
Ожидается, что вывод войск США из Германии будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.
Напряженность между Трампом и Мерцем
- Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его неэффективной работе в управлении страной.
- Ранее Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон не демонстрирует четкой стратегии в отношении Ирана, тогда как иранские власти, по его мнению, унижают американскую нацию.
Осьо шуфріч жукова носив.
Так краще вже знову навести порядок в Афганістані!
Ще один потрапив до shitlist-у тампона. І ніби ввічливий був, і у костюмі з краваткою, і навіть подарував свідоцтво про народження його діда у золотій рамці. Але ні - не допомогло...
Ні про що. Міг би і всіх забрати.
При тому, що держава, на яку вони напали і найсильніша держава в світі ( США), яка мала психічно хворого нападника положити в лікарню - передана в руки популістам і ідіотам.
Трампа потрібно терміново лікувати !!
Тепер німецькі домогосподарки будуть мобілізовуватись, проходити військові збори на базі Нордхольц, проходити трейнінги з громадянської безпеки...