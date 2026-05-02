США выведут из Германии 5 тысяч своих военных, - СМИ

Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военнослужащих.

Об этом пишут Reuters и CBS News со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

США выводят войска

По словам чиновников Пентагона, этот шаг связан с недовольством Дональда Трампа уровнем помощи, которую европейские союзники оказали США в войне против Ирана.

Трамп угрожал сокращением войск в начале этой недели после спора с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, который в понедельник заявил, что иранцы унижают США на переговорах о прекращении двухмесячной войны.

Собеседник Reuters в Пентагоне заявил, что недавние заявления немецкой стороны были "неуместными и контрпродуктивными".

"Президент вполне справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания", — сказал чиновник.

Ожидается, что вывод войск США из Германии будет завершен в течение следующих шести-двенадцати месяцев.

Напряженность между Трампом и Мерцем

Напомним, что недавно президент США Дональд Трамп вновь резко раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, заявив о его неэффективной работе в управлении страной.

Ранее Фридрих Мерц раскритиковал действия США на Ближнем Востоке. Он заявил, что Вашингтон не демонстрирует четкой стратегии в отношении Ирана, тогда как иранские власти, по его мнению, унижают американскую нацию.

