Європа має посилювати оборону через скорочення присутності військ США, - Пісторіус
Європейським країнам доведеться нарощувати власний оборонний потенціал у відповідь на зменшення військової присутності США.
Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Реакція Пісторіуса
Як зазначається, Пісторіус зробив цю заяву після того, як Пентагон оголосив про плани вивести з країни близько 5 тисяч американських військових.
Відтепер, за його словами, європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.
"Німеччина рухається у правильному напрямку", - підкреслив міністр.
Він додав, що зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлі озброєння та розвиває військову інфраструктуру.
Присутність військ США в Європі
Водночас Пісторіус підкреслив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона.
"Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів", - наголосив він.
Проте, за його словами, "можна передбачити, що США й надалі виводитимуть війська з Європи, включаючи Німеччину".
Міністр оборони зазначив, що наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.
Намір США вийти з НАТО
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
