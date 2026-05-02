УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
15195 відвідувачів онлайн
Новини Війська США в Європі США в НАТО
628 7

Європа має посилювати оборону через скорочення присутності військ США, - Пісторіус

пісторіус

Європейським країнам доведеться нарощувати власний оборонний потенціал у відповідь на зменшення військової присутності США.

Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Пісторіуса

Як зазначається, Пісторіус зробив цю заяву після того, як Пентагон оголосив про плани вивести з країни близько 5 тисяч американських військових.

Відтепер, за його словами, європейці повинні взяти на себе більшу відповідальність за власну безпеку.

"Німеччина рухається у правильному напрямку", - підкреслив міністр.

Він додав, що зокрема, країна розширює Бундесвер, збільшує закупівлі озброєння та розвиває військову інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина може долучитися до української програми Brave1, - Пісторіус

Присутність військ США в Європі

Водночас Пісторіус підкреслив, що присутність військ США в Європі відповідає інтересам як європейських країн, так і Вашингтона.

"Присутність американських солдатів у Європі, і особливо в Німеччині, відповідає нашим інтересам і інтересам Сполучених Штатів", - наголосив він.

Проте, за його словами, "можна передбачити, що США й надалі виводитимуть війська з Європи, включаючи Німеччину".

Міністр оборони зазначив, що наразі в Німеччині перебуває майже 40 тисяч американських військовослужбовців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск закликав зупинити розпад трансатлантичної спільноти

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.

Також читайте: Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус

Намір США вийти з НАТО

Автор: 

НАТО (7139) США (26438) Пісторіус Борис (364)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо ви ще не зрозуміли, в Європі ніколи нічого не роблять, зате говорять як сто мільйон папуг.
показати весь коментар
02.05.2026 15:07 Відповісти
Нарештi настав час Європі вчиться захищати саму себе.
показати весь коментар
02.05.2026 15:16 Відповісти
Вони говорили це десять років тому. Це просто безглузда локшина. Так вони працюють.
показати весь коментар
02.05.2026 15:24 Відповісти
Має... Буде... Прокидається... Зміцниться... Ну і по списку десь з 2008 починаючи.
показати весь коментар
02.05.2026 15:19 Відповісти
Якби всякі пісторіуси по-справжньому допомогали Україні, то і загроз не було би зовсім.
показати весь коментар
02.05.2026 16:00 Відповісти
,,,мабуть в "коріннях трамбона" сидить ненависть до німців.Можливо Гітлер хотів де- кого з його роду, відправити в газову піч....?х/зн
показати весь коментар
02.05.2026 17:25 Відповісти
Они это уже много лет как мантру повторяют. Как только война закончится побегут к ***** договариваться. Помахивая замороженными бабками. Они для этого и придерживают их.
показати весь коментар
02.05.2026 18:55 Відповісти
 
 