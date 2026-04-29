Німеччина може долучитися до української програми Brave1, - Пісторіус
Індустрія дронів
Федеральний уряд Німеччини поглиблює співпрацю з Україною у сфері оборонної промисловості та розглядає можливість приєднання до оборонної інноваційної програми Brave1.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус за підсумками круглого столу у Берліні з питань зміцнення німецько-українського співробітництва у сфері безпеки та оборонної промисловості.
Партнерство з Україною
Так, Пісторіус зазначив, що Німеччина відійшла від суто ситуативної підтримки України і дедалі більше будує структуроване та довгострокове партнерство з Україною.
За його словами, така співпраця є взаємовигідною для обох сторін, і Німеччина бачить значний потенціал у спільному розвитку оборонної промисловості, зокрема з огляду на високий рівень інноваційності України.
Пісторіус зауважив, що українські технології створюються і вдосконалюються безпосередньо в умовах бойового застосування, що забезпечує "вражаючу інноваційну спроможність і швидкість".
Міністр додав, Німеччина отримує важливий досвід у сфері інноваційного мислення, закупівель та роботи з швидкими технологічними циклами.
Оборонна промисловість
"Ми продовжуємо стратегічно підтримувати створення спільних підприємств у сфері оборонної промисловості", - наголосив він.
Пісторіус розповів, що у межах співпраці планується визначення перспективних технологічних напрямів та флагманських проєктів для спільних досліджень, розробок і виробництва озброєнь.
"Також федеральний уряд має намір прихильно розглянути питання приєднання до української програми Brave1 України", - зазначив він.
За словами Пісторіуса, поглиблене співробітництво в промисловій сфері відіграватиме центральну роль і під час його наступних візитів до України.
то, хто таке пісторіус?
черговий бургерний балабол?