Германия может присоединиться к украинской программе Brave1, - Писториус

Писториус об оборонном сотрудничестве с Украиной

Федеральное правительство Германии углубляет сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности и рассматривает возможность присоединения к оборонной инновационной программе Brave1.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам круглого стола в Берлине по вопросам укрепления германо-украинского сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.

Партнерство с Украиной

Так, Писториус отметил, что Германия отошла от чисто ситуативной поддержки Украины и все больше строит структурированное и долгосрочное партнерство с Украиной.

По его словам, такое сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон, и Германия видит значительный потенциал в совместном развитии оборонной промышленности, в частности, учитывая высокий уровень инновационности Украины.

Писториус отметил, что украинские технологии создаются и совершенствуются непосредственно в условиях боевого применения, что обеспечивает "впечатляющую инновационную способность и скорость".

Министр добавил, что Германия получает важный опыт в сфере инновационного мышления, закупок и работы с быстрыми технологическими циклами.

Оборонная промышленность

"Мы продолжаем стратегически поддерживать создание совместных предприятий в сфере оборонной промышленности", - подчеркнул он.

Писториус рассказал, что в рамках сотрудничества планируется определение перспективных технологических направлений и флагманских проектов для совместных исследований, разработок и производства вооружений.

"Также федеральное правительство намерено благосклонно рассмотреть вопрос присоединения к украинской программе Brave1", - отметил он.

По словам Писториуса, углубленное сотрудничество в промышленной сфере будет играть центральную роль и во время его следующих визитов в Украину.

Автор: 

Германия (7476) Писториус Борис (311) BRAVE1 (35)
мерц, відкритим ротом заявив. що україна нах*й!!!!
то, хто таке пісторіус?
черговий бургерний балабол?
показать весь комментарий
29.04.2026 14:39 Ответить
тауруси краще дай.
показать весь комментарий
29.04.2026 14:40 Ответить
 
 