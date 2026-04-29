Германия может присоединиться к украинской программе Brave1, - Писториус
Федеральное правительство Германии углубляет сотрудничество с Украиной в сфере оборонной промышленности и рассматривает возможность присоединения к оборонной инновационной программе Brave1.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус по итогам круглого стола в Берлине по вопросам укрепления германо-украинского сотрудничества в сфере безопасности и оборонной промышленности.
Партнерство с Украиной
Так, Писториус отметил, что Германия отошла от чисто ситуативной поддержки Украины и все больше строит структурированное и долгосрочное партнерство с Украиной.
По его словам, такое сотрудничество является взаимовыгодным для обеих сторон, и Германия видит значительный потенциал в совместном развитии оборонной промышленности, в частности, учитывая высокий уровень инновационности Украины.
Писториус отметил, что украинские технологии создаются и совершенствуются непосредственно в условиях боевого применения, что обеспечивает "впечатляющую инновационную способность и скорость".
Министр добавил, что Германия получает важный опыт в сфере инновационного мышления, закупок и работы с быстрыми технологическими циклами.
Оборонная промышленность
"Мы продолжаем стратегически поддерживать создание совместных предприятий в сфере оборонной промышленности", - подчеркнул он.
Писториус рассказал, что в рамках сотрудничества планируется определение перспективных технологических направлений и флагманских проектов для совместных исследований, разработок и производства вооружений.
"Также федеральное правительство намерено благосклонно рассмотреть вопрос присоединения к украинской программе Brave1", - отметил он.
По словам Писториуса, углубленное сотрудничество в промышленной сфере будет играть центральную роль и во время его следующих визитов в Украину.
