Германия получает выгоду от сотрудничества с Украиной, - Писториус

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия извлекает выгоду из своей военной поддержки Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Что известно?

На круглом столе, в котором приняли участие правительственные чиновники обеих сторон, а также представители немецкой промышленности, Писториус сказал, что Германия учится у Украины в таких областях, как технологии беспилотников и киберзащита.

"Украина — это страна, которая по необходимости развила невероятный потенциал в сфере инноваций и оперативности. Они разрабатывают технологии не в лабораторных условиях, а — в буквальном смысле — на поле боя", — пояснил он.

Писториус заявил, что Министерство обороны Германии планирует направить больше военных атташе в посольство Германии в Киеве, чтобы они служили контактными лицами для более тесного сотрудничества в области обороны.

Министр экономики Германии Катерина Райхе, которая также присутствовала на переговорах, объявила о планах создания специального связующего офиса для немецких компаний, стремящихся к сотрудничеству с Украиной.

В то же время министр финансов Германии Ларс Клингбайль заявил после переговоров, что бюджет Германии на 2027 год — который планируется представить в среду — продемонстрирует дальнейшую поддержку Украины со стороны правительства.

