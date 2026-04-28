Ничего особенного: Писториус объяснил заявление Мерца об Украине
Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал заявления канцлера Фридриха Мерца о возможной связи между вступлением Украины в ЕС и территориальным вопросом.
Его слова стали ответом на публичную дискуссию, которая возникла после выступления немецкого канцлера.
Об этом сообщают корреспонденты Радио Свобода, которых цитирует Цензор.НЕТ.
Что сказали в Берлине о возможных уступках Украины
Писториус заявил, что разговоры о возможных территориальных потерях Украины не являются новыми. По его словам, такие сценарии уже не раз обсуждались в контексте завершения войны.
Он добавил, что даже украинские власти рассматривают различные варианты развития событий после окончания боевых действий.
"Оценку того, что Украина, возможно, в конце этой войны будет вынуждена отдать ту или иную территорию, признает даже сам украинский президент. Поэтому это не является каким-то особым сообщением", – сказал министр обороны Германии.
Слова Мерца, вызвавшие споры
Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что возможные территориальные изменения в Украине могут быть связаны с ее путем в Европейский Союз.
Он предположил, что в случае референдума украинскому руководству придется объяснять гражданам сложные решения относительно будущего страны.
"Может случиться так, что часть территории Украины уже не будет украинской… тогда он должен сказать людям: я открыл для вас путь в Европу", – заявил Мерц.
Эти слова вызвали активное обсуждение среди политиков и экспертов в Европе и Украине.
- Напомним, ранее Франция и Германия предложили предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.
Це формально Україна наполягає на прискореній процедурі, і далі їдуть практичні юридично важкі запитання:
-А власне кажучи у складі яких территорій Україна бажає бути у складі ЄС?
Окупований Крим і інші территорії, Україна також бажає " приєднати" до ЄС? А якщо ні, який юридичний статус цих территорій і які дії ЄС у подальшому?
Висновок- на цей блок питань, відповіді - відсутні у всіх. А заява Мерца, одно із можливих пропозицій. Але це стосується саме процедури вступу у ЄС. Якщо питання вступу зараз не розглядати, то це суверенне діло України, на що погоджуватися і які референдуми проводити.