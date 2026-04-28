Ничего особенного: Писториус объяснил заявление Мерца об Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал заявления канцлера Фридриха Мерца о возможной связи между вступлением Украины в ЕС и территориальным вопросом.

Его слова стали ответом на публичную дискуссию, которая возникла после выступления немецкого канцлера.

Об этом сообщают корреспонденты Радио Свобода.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказали в Берлине о возможных уступках Украины

Писториус заявил, что разговоры о возможных территориальных потерях Украины не являются новыми. По его словам, такие сценарии уже не раз обсуждались в контексте завершения войны.

Он добавил, что даже украинские власти рассматривают различные варианты развития событий после окончания боевых действий.

"Оценку того, что Украина, возможно, в конце этой войны будет вынуждена отдать ту или иную территорию, признает даже сам украинский президент. Поэтому это не является каким-то особым сообщением", – сказал министр обороны Германии.

Слова Мерца, вызвавшие споры

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что возможные территориальные изменения в Украине могут быть связаны с ее путем в Европейский Союз.

Он предположил, что в случае референдума украинскому руководству придется объяснять гражданам сложные решения относительно будущего страны.

"Может случиться так, что часть территории Украины уже не будет украинской… тогда он должен сказать людям: я открыл для вас путь в Европу", – заявил Мерц.

Эти слова вызвали активное обсуждение среди политиков и экспертов в Европе и Украине.

Напомним, ранее Франция и Германия предложили предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

