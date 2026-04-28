Ничего особенного: Писториус объяснил заявление Мерца об Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал заявления канцлера Фридриха Мерца о возможной связи между вступлением Украины в ЕС и территориальным вопросом.

Его слова стали ответом на публичную дискуссию, которая возникла после выступления немецкого канцлера.

Об этом сообщают корреспонденты Радио Свобода, которых цитирует Цензор.НЕТ.

Что сказали в Берлине о возможных уступках Украины

Писториус заявил, что разговоры о возможных территориальных потерях Украины не являются новыми. По его словам, такие сценарии уже не раз обсуждались в контексте завершения войны.

Он добавил, что даже украинские власти рассматривают различные варианты развития событий после окончания боевых действий.

"Оценку того, что Украина, возможно, в конце этой войны будет вынуждена отдать ту или иную территорию, признает даже сам украинский президент. Поэтому это не является каким-то особым сообщением", – сказал министр обороны Германии.

Слова Мерца, вызвавшие споры

Канцлер Германии Фридрих Мерц ранее заявил, что возможные территориальные изменения в Украине могут быть связаны с ее путем в Европейский Союз.

Он предположил, что в случае референдума украинскому руководству придется объяснять гражданам сложные решения относительно будущего страны.

"Может случиться так, что часть территории Украины уже не будет украинской… тогда он должен сказать людям: я открыл для вас путь в Европу", – заявил Мерц.

Эти слова вызвали активное обсуждение среди политиков и экспертов в Европе и Украине.

  • Напомним, ранее Франция и Германия предложили предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

территориальная целостность (378) Евросоюз (18005) Писториус Борис (310) война в Украине (8121) Фридрих Мерц (413)
у любий спосіб, але щоб догодити *****. То віддайте теріторії, то вступ до ЄС без усяких прав. Таке членство в ЄС все одно що генерал на "Весіллі" Чехова . Оно Україні треба?
28.04.2026 23:42 Ответить
Просто журналісти висмикують цю частину із великого контексту проблем що до вступу України у ЄС.
Це формально Україна наполягає на прискореній процедурі, і далі їдуть практичні юридично важкі запитання:
-А власне кажучи у складі яких территорій Україна бажає бути у складі ЄС?
Окупований Крим і інші территорії, Україна також бажає " приєднати" до ЄС? А якщо ні, який юридичний статус цих территорій і які дії ЄС у подальшому?
Висновок- на цей блок питань, відповіді - відсутні у всіх. А заява Мерца, одно із можливих пропозицій. Але це стосується саме процедури вступу у ЄС. Якщо питання вступу зараз не розглядати, то це суверенне діло України, на що погоджуватися і які референдуми проводити.
29.04.2026 00:45 Ответить
Пішли ви найух зі своїми коментарями. Чужими землями розкидаєтесь, які политі кров'ю наших воїнів.
28.04.2026 23:46 Ответить
 
 