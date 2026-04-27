Мерц посоветовал Украине связать возможную потерю части территорий с вступлением в ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать утрату части территорий, которые "уже не будут украинскими". Политик связал территориальные уступки и возможный референдум о мире с перспективами вступления в Европейский Союз.
Об этом Мерц заявил в выступлении в гимназии города Марсберг, цитирует Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.
Заявление Мерца
Глава немецкого правительства допустил возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной, который будет содержать территориальные уступки, а значит, потребует проведения общеукраинского референдума.
"В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в определенный момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской", – сказал Мерц.
"Я открыл для вас Европу"
Канцлер убежден, что для получения большинства голосов за такое мирное соглашение президент Украины Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС относительно будущего членства Киева.
"Если президент Зеленский хочет донести это до собственного населения и получить для этого большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", – заявил Мерц.
Однако немецкий канцлер предостерег от завышенных ожиданий относительно быстрого вступления, отметив, что Украина не может присоединиться к блоку во время войны и должна сначала соответствовать строгим критериям, в частности в отношении верховенства права и борьбы с коррупцией.
"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - нереалистично", - считает Мерц.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Мій меседж простий - закликаєш суспільство щось робити, для початку зроби це сам.
Якщо закликаєшь воювати, продемонструй, як сам це робиш, якшо хочеш виглядати послідовним. В іншому випадку ти просто провокатор. Так зрозуміло?
P.S. Напиши своєму куратору, щоб додав тобі ще рублів за шкідливість - тебе щойно принизили фактами. Вільний опудало.
Як твоє молоде життя настільки не цікаве, що переможець в війні для тебе найголовніше - можу тільки поспівчувати. Зрозумів би, якби ти до влади мав би відношення, а так тільки співчуття.
Краще б не писав останній коментар.
Якщо ми віддамо Донецьку Область то бойові дії будуть в Полтавській і Дніпропетровській ітд і тді тд АЖ ДО ПОРТУГАЛІЇ
Бо саме існування рузкого це війна і він зупиняється лише там де впевнений що ще метр і його знищать - як у західній Німеччині де стояли Першінги. І їх зупинило це а це ляпання язиком і папірці
а ЕС - це коли Польша сипле наше зерно бо "треба продати їх"
Яким боком вступ до ЄС до поступки територій. Що у нього з мізками?
Ну то по такій логіці референдум можливо і зараз, а якщо не можливо типу по конституції то і не можливо потім.
Таке враження, шо пуйло їх пачками скуповує...