Мерц посоветовал Украине связать возможную потерю части территорий с вступлением в ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать утрату части территорий, которые "уже не будут украинскими". Политик связал территориальные уступки и возможный референдум о мире с перспективами вступления в Европейский Союз.

Об этом Мерц заявил в выступлении в гимназии города Марсберг, цитирует Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление Мерца

Глава немецкого правительства допустил возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной, который будет содержать территориальные уступки, а значит, потребует проведения общеукраинского референдума.

"В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в определенный момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской", – сказал Мерц.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но есть форматы без права голоса, – Мерц

"Я открыл для вас Европу"

Канцлер убежден, что для получения большинства голосов за такое мирное соглашение президент Украины Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС относительно будущего членства Киева.

"Если президент Зеленский хочет донести это до собственного населения и получить для этого большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", – заявил Мерц.

Однако немецкий канцлер предостерег от завышенных ожиданий относительно быстрого вступления, отметив, что Украина не может присоединиться к блоку во время войны и должна сначала соответствовать строгим критериям, в частности в отношении верховенства права и борьбы с коррупцией.

"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - нереалистично", - считает Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Мерцем шаги по продвижению Украины к членству в ЕС