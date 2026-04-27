Мерц посоветовал Украине связать возможную потерю части территорий с вступлением в ЕС

канцлер Германии Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц предположил, что мирное соглашение между Украиной и Россией может предусматривать утрату части территорий, которые "уже не будут украинскими". Политик связал территориальные уступки и возможный референдум о мире с перспективами вступления в Европейский Союз.

Об этом Мерц заявил в выступлении в гимназии города Марсберг, цитирует Die Welt, сообщает Цензор.НЕТ.

Заявление Мерца

Глава немецкого правительства допустил возможность заключения мирного договора между Россией и Украиной, который будет содержать территориальные уступки, а значит, потребует проведения общеукраинского референдума.

"В определенный момент Украина подпишет соглашение о прекращении огня; в определенный момент, надеемся, мирный договор с Россией. Тогда может случиться так, что часть территории Украины больше не будет украинской", – сказал Мерц.

"Я открыл для вас Европу"

Канцлер убежден, что для получения большинства голосов за такое мирное соглашение президент Украины Владимир Зеленский должен иметь конкретные заверения от ЕС относительно будущего членства Киева.

"Если президент Зеленский хочет донести это до собственного населения и получить для этого большинство, и ему нужно провести референдум по этому поводу, то он должен одновременно сказать народу: "Я открыл вам путь в Европу", – заявил Мерц.

Однако немецкий канцлер предостерег от завышенных ожиданий относительно быстрого вступления, отметив, что Украина не может присоединиться к блоку во время войны и должна сначала соответствовать строгим критериям, в частности в отношении верховенства права и борьбы с коррупцией.

"У Зеленского была идея вступить в ЕС 1 января 2027 года. Это не сработает. Даже 1 января 2028 года - нереалистично", - считает Мерц.

територіальна целостність (376) членство в ЄС (1253) Євросоюз (17998) война в Украині (8121) Фрідріх Мерц (411)
Топ комментарии
+28
Роздавай те, що належить тобі!!! Розмахалися ви всі українські землі з українцями ворогу віддавати за просто так без жодної гарантії і без повернення Україні ядерної зброї!!!
27.04.2026 16:17 Ответить
+17
ГЕНІАЛЬНО.....НЕ))) Вони всі такі "генії" - як ті що заселили половину Франції і четвертину Швеції мусульманами в надії на чудо.

Якщо ми віддамо Донецьку Область то бойові дії будуть в Полтавській і Дніпропетровській ітд і тді тд АЖ ДО ПОРТУГАЛІЇ

Бо саме існування рузкого це війна і він зупиняється лише там де впевнений що ще метр і його знищать - як у західній Німеччині де стояли Першінги. І їх зупинило це а це ляпання язиком і папірці
27.04.2026 16:18 Ответить
+16
В тих областях які окупували кацапи знаходяться величезні родовища. Це десятки трильйонів доларів які є національним багатством України. Якщо відмовитись від цих територій то кацапи отримають не просто компенсацію витрат на агресивну війну, а величезний прибуток на багато поколінь. Це дозволить їм швидко відновити військовий потенціал і продовжити агресивну війну на повне винищення українців...
27.04.2026 16:22 Ответить
Нема питань, не віддавай. Ти, сподіваюся, на фронті не віддаєш? Чи провокації в коментарях - твій фронт?
27.04.2026 16:58 Ответить
Ви тільки подивіться, який у нас тут стратег намалювався! Поки ти своєю п'ятою точкою протираєш дірку в дивані, у тебе вже мабуть й план ,,миру'' готовий, і землі ти розкидав, як непотріб. А де твій ,,фронт'' запроданцю? Це, мабуть, боротьба з крихтами на клавіатурі? Ти так хвацько роздаєш чуже, що аж цікаво стало: а де ж твій особистий окоп, герой ти наш коментарний? Чи твій максимум - це за три копійки строчити методички, сподіваючись, що ніхто не помітить, як від твоїх слів несе дешевим перегаром ,,руського міра''? Ти ж так старанно віддаєш українські землі, що виникає логічне питання: на чию кишеню ти працюєш і за який дріб'язок ти продав залишки свого сумління? Хоча про що це я, яка там совість може бути у бота на зарплаті. Ти ж воюєш виключно за те, щоб твій хазяїн тобі зайву миску помиїв налив. Ну давай, розкажи нам ще про ,,компроміси'', поки справжні люди зубами тримаються за кожен метр, який ти так легко злив у своєму висері. Ні, ну от просто цікаво, за яку ж суму ти став таким продажним ,,миротворцем'' і чи не тисне тобі російська фуражка, яку ти так старанно натягуєш, прикидаючись українцем?...До речі, як там курс рубля, вистачає на компенсацію за відсутність совісті? Чи ти воюєш взагалі за їжу?
27.04.2026 17:24 Ответить
Де мій окоп - тебе їбати не повинно, я не закликаю до війни. А от ти, борцун, розкажи, в якому окопі захищаєшь землі? Чи хай мобіків відправляють, а ти з США підбадьорювати будеш?
27.04.2026 17:31 Ответить
Слухай сюди, «голуб миру» з облізлим хвостом! Подивіться, як воно заверещало, коли йому прищемили язика! Як швидко злетіла маска «миротворця» і вилізло звичайне привокзальне бидло з цим твоїм «тебе їбати не повинно». Значить, як вимагати від інших звіту про окопи -то ти у нас герой і стратег, а як самого притисли питанням про совість і твій власний «окоп» - так відразу в кущі й перехід на матюки? Ти, маніпуляторе дешевий, навіть не відстрілюєш, як смішно виглядають твої спроби «перекинути стрілки». Тобі так сильно хочеться з'їхати з теми, аби не відповідати за свій гнилий язик? Ще й про «мобіків» та США згадав? Ти не просто провокатор, ти ще й географ-невдаха. Так старанно намагаєшся приписати опоненту «втечу», бо сам, мабуть, далі своєї калюжі нічого не бачив. Це ж хрестоматійна тактика бота - все строго за методичкою: коли немає аргументів і нема чого відповісти, починай кричати про «закордон». Але суті це не міняє: ти тут, у нашому інфополі, смердиш «руським міром», намагаючись продати нас за безцінь. Твоя фраза «я не закликаю до війни» - це найвищий пілотаж ліцемірства. Ти закликаєш не до миру, а до капітуляції. Різницю відчуваєш своїм натренованим сідалом? Мир - це коли окупант іде геть. А капітуляція - це коли ти, загорнувшись у біле простирадло, пропонуєш віддати українську землю ворогу. Коли ти ратуєш за здачу територій, ти закликаєш до знищення країни та повільного гниття під окупантом. Ти не за мир, ти за те, щоб нас убивали тихо і без спротиву, поки ти будеш протирати дірку на дивані й рахувати свої три копійки за кожен черговий висер у коментарях. Це і є твоя «робота» і твій справжній «окоп» - готувати ґрунт для вбивць, називаючи це «компромісом». Твій фронт давно зрозумілий: він знаходиться десь у районі кремлівської каналізації, де ти вилизуєш миску з помиями після свого хазяїна, і, судячи з твоїх відповідей, тобі там дуже комфортно. Ти, опудало, сидиш у своєму віртуальному бліндажі по той бік барикад і відстрілюєшся гнилими тезами Кремля. Твій «патрон» - це куратор, який за цей бруд випише тобі премію у три рублі. Тож давай визначимося, хто ти насправді. Варіанти лише два: або ти проплачена гнида й бот, який свідомо відпрацьовує кожну літеру проти України, або ти кончений «корисний ідіот», наглухо відбитий дебіл, який навіть не здатний скласти два плюс два і зрозуміти, що він -просто підстилка для ворога, яка власноруч допомагає нас душити. Вибирай, яка роль тобі ближче? Хоча, по правді, різниці мало - від обох тхне зрадою та підлістю. Ти так боїшся «закликати до війни», що вже давно здався в полон власному нікчемству. Знаєш, можеш навіть не відповідати, бо від твого тексту й так несе дешевим перегаром «руського міра» і тваринним страхом перед реальною відповідальністю. Твоє «миротворство» смердить помиями, а спроби здаватися українцем виглядають як дешева комедія для розумово відсталих. Ти не просто зрадник, ти - жалюгідний фейк, чия думка вартує менше, ніж папір, на якому могли б надрукувати твій некролог. Пливи далі своєю стічною канавою і не забудь знову перевірити курс рубля - чи вистачить тобі сьогодні на компенсацію за відсутність мізків і честі, чи знову воюватимеш у коментах суто за їжу?
27.04.2026 19:48 Ответить
Тобі б повчитись більш стисло доносити свою точку зору.

Мій меседж простий - закликаєш суспільство щось робити, для початку зроби це сам.

Якщо закликаєшь воювати, продемонструй, як сам це робиш, якшо хочеш виглядати послідовним. В іншому випадку ти просто провокатор. Так зрозуміло?
27.04.2026 19:58 Ответить
І щодо моєї мотивації, як ти цього торкаєшь. Мене мало цікавить, хто де переможе. Мене цікавлять закриті кордони, бідніюче населення, дії ТЦК та інших органів держави, в якій живу. На відміну від тебе, я живу в Україні.
27.04.2026 20:08 Ответить
*торкаєшся
27.04.2026 20:09 Ответить
Бачу, твій мозок більше трьох речень не перетравлює? Спрощу спеціально для тебе, «какаяразніца». Про «послідовність»: мій старший син зараз у ЗСУ. Він тримає фронт зі своіми побратимами, поки ти, сцикуне, ховаєшся під спідницею і скиглиш про «закриті кордони». На відміну від тебе, він захищає свій дім, поки ти, сцикуне, соплі на кулак намотуєш і ховаєшся під жіночою спідницею, просто охороняєш своє корито з помиями. Ти сам зараз себе повністью злив: написав, що тобі «все одно, хто переможе». Це і є обличчя зрадника. Тобі байдуже, чия рука насипле тобі в миску -українська чи окупанта, аби лише пузо було повне. Такі, як ти ,,какая разніца" cпочатку обирали у президенти кремлівського піськограя з московських саун, а потім разом з ним і привели війну в краіну, а тепер готові здати країну, щоб і далі спокійно бути овочем. Тож завали свій писок про «мотивацію». Отакі як ти тут і ,,не закликають до війни'' корчачи з себе ,,миртворців''.... Коли ворог прийде різати твій під'їзд, не забудь йому сказати, що тобі було «все одно, хто переможе» - може, він тебе пристрелить першим, щоб не слухати твоє скиглення. Тому повчати мене, як воювати і що робити, будеш тоді, коли вилізеш зі своєї калюжі власних сцяк з під жіночоі спідниці й матимеш бодай краплю тієї мужності, яка є у моєї дитини. А поки що твій статус незмінний: дешевий маніпулятор і підстилка для окупанта.Твій «окоп» -під диваном, твій статус - корисний ідіот на службі у вбивць. Так досить стисло для твого мозжочка? Так зрозуміло?
P.S. Напиши своєму куратору, щоб додав тобі ще рублів за шкідливість - тебе щойно принизили фактами. Вільний опудало.
27.04.2026 20:47 Ответить
Ото насмішнив. Бачу, що дитина пише з кашою в голові, а ти діда намагаєшся вдавати.

Як твоє молоде життя настільки не цікаве, що переможець в війні для тебе найголовніше - можу тільки поспівчувати. Зрозумів би, якби ти до влади мав би відношення, а так тільки співчуття.

Краще б не писав останній коментар.
27.04.2026 21:14 Ответить
О, дивіться-но, воно ще й намагається гратися в ,,психоаналіз''. Справді кумедно і прикольно спостерігати, як тупий клоун, якого притиснули фактами, корчить із себе поважного ,,діда'' і белькоче, що його ,,розсмішили''. Типовий захисний рефлекс примітивної істоти: коли аргументів нуль, залишається тільки дурнувато гигикати, як твої кумири-ЗЕбуїни з телевізора. Твоє жалюгідне намагання видати себе за ,,мудреця'' на тлі моєї нібито ,,дитячої каші'' -це не просто смішно, це клініка. Сивина -це не завжди ознака мудрості, клоуне, іноді це просто свідчення того, що ти коптив небо набагато довше, ніж мав би. Зараз ти нагадуєш ne недорозвинену дитину, яка заплющує очі й думає, що навколо теж усі маленькі й дурні, аби тільки не почуватися таким нікчемним на самоті. Твоя пихатість - це дешева ширма, якою ти прикриваєш свій тваринний переляк і внутрішню порожнечу. Мабуть, важко жити, коли твій інтелектуальний розвиток намертво зупинився на рівні перших випусків шоу для дебілів, а ти все ще намагаєшся оцінювати світ, у якому нічого не тямиш. Ти не ,,діда'' вмикаєш дурнику, ти просто демонструєш свій старечий маразм у зародковому стані, де будь-яка щира позиція чи мужність здаються тобі ,,несерйозними'', бо сам ти на таке біологічно не здатний. Твоя трагедія в тому, що ти настільки звик до життя в режимі овоча, що поняття честі чи боротьби за свій дім здаються тобі ,,кашею''. Через те , що твій мозок просто фізично не здатен осягнути нічого складнішого за повну миску помиїв, тому ти й намагаєшся принизити те, до чого тобі ніколи не дорости. Це реально діагноз -бути дорослим за паспортом, але залишатися дрібним, боягузливим маніпулятором, який замість аргументів меле нісенітницю про ,,вік''. І ти клоуне мені ще в чомусь ,,співчуваєш''? Серйозно? Знаєш нещастя,залиш це для свого відображення в дзеркалі - воно тобі ще знадобиться, коли ти врешті змиришся з тим, що прожив життя порожнім місцем. Людина, якій ,,все одно, хто переможе'', - це просто біологічне сміття без коріння і гідності. Тобі байдуже, чий чобіт цілувати, аби він був теплим, і саме тому твоя думка важить менше, ніж пил на дорозі. Краще мати в голові ідею і вогонь, ніж ту вакуумну порожнечу, яку ти гордо називаєш ,,дорослим поглядом''. Твоє співчуття виглядає так само безглуздо, як поради від таргана про те, як будувати дім. Співчуття викликають люди, а такі як ти - лише гидливість і бажання витерти взуття і вимити руки після розмови.Ти не дорослий, ти просто старий дурень, який так і не навчився відрізняти реальне життя від дешевого балагана. Дивись далі свою передачу для дегенератів, там твій рівень, там тебе зрозуміють, а тут ти - жалюгідне самотнє опудало, яке випадково роззявило рота. Зникни вже в ту темряву, де ти ховаєшся від реальності, вернись у ту калюжу власних сцяк, з якої виліз, і не смерди своїм ,,співчуттям'' там, де люди говорять про справжні речі. Навіть не намагайся мірятися мізками з тими, хто, на відміну від тебе, має і гідність, і життєвий досвід, і майбутнє. Так тобі зрозуміло телепню, чи знову забагато «букАв» для твого курячого мозочка?
27.04.2026 22:57 Ответить
Португалії нічого не буде.
27.04.2026 16:52 Ответить
Пан Мерц хоче прогулятися з великою когортою "ідущіх за рускім корабльом"?
27.04.2026 19:24 Ответить
То нахиба нам такий ЄС з НАТОй?
27.04.2026 16:19 Ответить
ЇХНЯ НАТА - нічого не може. США яка 70% того ната - побомбила Іран півтора місяці і сказали що ********** ВСЕ кінчились

а ЕС - це коли Польша сипле наше зерно бо "треба продати їх"
27.04.2026 16:21 Ответить
********** скінчилися у лівацьких журнашлюх.
27.04.2026 16:57 Ответить
У городі бузина, а в Києві дядбко.
Яким боком вступ до ЄС до поступки територій. Що у нього з мізками?
27.04.2026 16:21 Ответить
Мудак черговий і це не з "Червоної книги".Коли "валив"Шольца то обіцяв "Тауруси",коли "завалив" То вже ріторику змінив.Тепер ще й радить територіями поступитись.Та не пішов ти на йух.Читай і вчи українську Конституцію!
27.04.2026 16:22 Ответить
в нього рейтинги не дуже заре, от він і чеше шо прийде до голови)))
27.04.2026 20:00 Ответить
В них є набагато більші родовища ніж те що є в Україні. В швидко відновити все те що вони тут промови не вийде.
27.04.2026 16:58 Ответить
Є. Але 61% ********** це вічна мерзлота. Відстань між містами - тисячі кілометрів. Та ще й на це та Сибір претендують китайці. І заберуть! А тут компактно. Ні боліт, ні гнусу. Дороги. Будинки. Інфраструктура. І, о Боже! каналізація! Клімат гарний. Чорноземи. Копалини. "Хахлушкі"...
27.04.2026 20:30 Ответить
Нічого китайці не заберуть, це раз. Навіть в тій мерзоті видобуток копалин масовий.
27.04.2026 20:41 Ответить
Кліматичні зміни. Мерзлота тане. Дороги пливуть. Хмари гнусу. Будинки на мерзлоті падають і тонуть в болоті. Валяться електричні стовпи і вежі ЛЕП. Промислове обладнання теж тоне в болоті бо фундаменти на мерзлоті. Добре. Здобули! Як вивезти і переробити? А ніяк...
27.04.2026 20:46 Ответить
І, такі дрібниці колись заважали?
27.04.2026 20:49 Ответить
Дрібниці? Ви точно не бували в ********** і не маєте уявлення про дороги в яких буквально тонуть "урали"...
27.04.2026 20:55 Ответить
Європі та США дешевше купувати природні ресурси у ху-ла ніж в іншого члена ЄС. Ось власне і вся його промова. І Україна в кордонах 1991 року ніколи не могла бути в ЄС, бо ЄС не готовий купувати ці ресурси за європейськими цінами. Кількість місць за столом сильних країн в ЄС обмежена і Україна з її потенціалом там непотрібна, всі місця вже зайняті. Але морквинка перед мордою віслючка має висіти завжди, щоб віслючок сумирно топав в потрібному погоничу напрямку.
27.04.2026 17:40 Ответить
Вже забули як русня тримала за "фаберже" Європу газом і нафтою? І щось ціна тільки зростала завдяки монополії, а США на цьому ще й доряче "набодяжили". Повертатися до такого стану європейцям вкрай невигідно. Стосовно "морквини" то європейська для нас смачніша за кацапсько-китайську.
27.04.2026 18:25 Ответить
Без какой либо провокации и прикола вопрос. Да, там на триллионы. А где это всё и триллионы были до 2014г? Тоже чуть тема скользкая. Ну нет нихера у финнов кроме озёр и лесов---а лучшие в мире ледоколы они делают и паслайнеры в 16 палуб тоже, и движки к ним. Одни из лучших в мире производителей кожаной мебели, самая лучшая в мире бумага, колбаса салями тоже. В хоккей шпарят сильно. А водочка? А Испания? На оливковом масле картоху жарят, рыбу едят только с утра выловленную и вино великолепное сёрбают. И с 14 дня до 18 вечера хер работают---сиеста у них видите ли! Таких примеров сто стран запросто.
27.04.2026 22:29 Ответить
Мета русні завжди була в доведенні сусідів до бідності. Ну от щоб себе краще почувати. Чомусь всі проекти розвитку вздовж кордонів з *********** "чомусь" дивним чином завмирали. Луганські бізнесмени люто ненавиділи донецьких, донецькі луганських. Всі разом кричали "Донбасс порожняк нє гоніт!" і "корміт всю Украіну". Такі настрої всіляко підігрівались і спонсорувались з-за порєбріка. І кацапи тішились розділяючи на "своїх" і "чужих". Донбасс тупо віддали бандиту Ахмєтову і він ввів чисто бандитське управління мільйонами людей які працювали в дотаційних шахтах. І їм казали що в тому що вони живуть в страху винна Україна, а от прийдуть кацапські господарі і наступить "справедливість" - Україну не треба буде більше годувати, а з ********** потечуть молочні ріки... Ну от і дочекались "асвабадітєлєй" з готовими планами і рішеннями всіх проблем. От тільки зясувалось що "рабів до Раю не пускають"...
28.04.2026 00:40 Ответить
Відповідь ОДНОЗНАЧНА - ПНХ !!!
27.04.2026 16:24 Ответить
Справа в тому,що цим європідарам це треба прямим текстом казати. Буквально. Інакше це все кукурікання буде продовжуватися. Скажуть декотрі,що не треба грубіянити тим хто гроші вкладає в Україну ? Е,ні. Вони самі в свої сраки гроші вкладають фактично. Щоб сраки були в безпеці допоки їх українці прикривають. Цинічні падлюки.
27.04.2026 16:38 Ответить
Тварюка цинічна. А чому там дивуватися? Нехай пи#дить куколд. Аби лише гроші давав.
27.04.2026 16:31 Ответить
Начебто, розумна людина той Мерц. Але іноді таку х...ню скаже, що ....... забуваєш перше припущення.
27.04.2026 16:31 Ответить
Який, черт забирай, зв'язок між вступом( колись, мабуть, ще не скоро, можливим)України в ЄС, та здачею рашистам нашої землі? Вони там зовсім подуріли, чи змовились з плешивим фюрером?
27.04.2026 16:35 Ответить
Тобто все по плану ес. Ще два роки вигравати час життями українців, а потім коли номінально ес буде вже готова, референдум і йти на мир з втратами теріторій. Хоча не всі грощі московії розподілені,то може все це затягнутися на ще+ 2 роки пілся використання ціх 90млрд.

Ну то по такій логіці референдум можливо і зараз, а якщо не можливо типу по конституції то і не можливо потім.
27.04.2026 16:36 Ответить
Пнх
27.04.2026 16:41 Ответить
Докомандувався🤡 чорт зелений !!! Здав русні 30% української теріторії , розграбував з міндічами ЗСУ , зробив мафіозний режим в Україні , а тепер ще і підпише капітуляцію !!!
27.04.2026 16:43 Ответить
На місці Мерца треба вимагати в рф повернення Східної Прусії. Бо з такою політикою може і Східну Німеччину віддати під контроль кацапам.
27.04.2026 16:46 Ответить
З такою Європою нам не по дорозі
27.04.2026 16:48 Ответить
Блохи з рудого бордельного півня перескочили на Мерца!
27.04.2026 16:49 Ответить
Тоесть по сути немец предлагает то же что и Трамп, только не сейчас а чтоб ещё чуть повоевать.) ну как я и писал ещё пару лет назад. У ЕС и США нет разногласий по этой войне. Есть разногласия в сроках договорняка. Одни хотят сейчас, другие чуть попозжее. Итог будет тот же плюс минус территории и человеческие жизни но с украинской стороны.
27.04.2026 17:06 Ответить
Вже всі давно все розуміють, що на даний момент повернути всі території на кордони 90 року неможливо. І лише у нас живуть мріями.
27.04.2026 17:10 Ответить
Никаких угод! Украина должна возвращать Крым домой!
27.04.2026 17:19 Ответить
немцы после первой мировой тоже подписали капитуляцию, и отказались от территорий, и к чему это привело... эти соглашения ничего не стоят, если у тебя есть армия и слабые соседи)))
27.04.2026 20:03 Ответить
Пішов найух мерц!
27.04.2026 17:19 Ответить
мерц - жидкий прислужник, опять начинает чепуху нести. Да вооружите ЗСУ и дайте солдат из Европы и в наступление! Крым должен быть возвращён домой!
27.04.2026 17:21 Ответить
Мирна угода про втрату території, це як?
27.04.2026 17:25 Ответить
це капітуляція
28.04.2026 01:33 Ответить
Иди на *** фриц.
27.04.2026 17:26 Ответить
А не дарма DW Мерца назвала німецьким Трампом...
27.04.2026 17:47 Ответить
Згодні. Міняємо Лугандон на Баварію.
27.04.2026 17:48 Ответить
***** нам ваш ЄС?! Це нові мутки *****!!!!
27.04.2026 17:53 Ответить
І ПО ПРОПОЗИЦІЇ МЕРЦА ВИЙДЕ ТАК,ЩО УКРАЇНА ВТРАТИТЬ ТЕРИТОРІЇ,І НЕ ВСТУПИТЬ ДО ЄС,БО ГАРАНТІЙ НУЛЬ...
27.04.2026 18:33 Ответить
Було б на на шо міняти території, ЄС який тільки нас буде доїти і не відкриє ринки, і приймуть нас років через 10, НАТО яке такеньке))) де через цих 10 років буде Зе і Мерц, і Ко))) РФ теж не вічне і угоди з нею не дійсні, шо підписувати, і обмежувати себе заради спокою сусідів у суверенітеті))? років 10-15 може і РФ не буде, і ЄС, і НАТО)) а там і Курщина, і Білгородщіна, і Брянщина, і Кубань звільняться))) шо вони там верзуть, ці всі договори тимчасові, і не дійсні... головне щоб нащі чєрті сюди не почали різне чудо завозить у промислових масштабах для заміни корінного населення, думаючи що вони будуть дешевше і кращє процювати, поки українці гинуть за схеми і статки...
27.04.2026 19:55 Ответить
Цієї статті ніде немає Мерц цього не говорив. Давно зауважив, що на цезарі з'являються регулярно подібні вкиди. Німеччина завжди виступала за цілісність України
27.04.2026 20:07 Ответить
Як не Меркель, так Мерц. Цей з виду Чахлик невмирущий вже українськими територіями гендлює? Яке відношення мають захоплені агресором території, чи що він там має на увазі до проблем вступу до ЄС? Дядько **** дав, чи з дуба впав, незрозуміло. Це повна дурня і маразматичний ідіотизм.
27.04.2026 21:18 Ответить
Цей теж, як естонський президент, теж почав чи то бухати, чи якесь лайно нюхати...
Таке враження, шо пуйло їх пачками скуповує...
27.04.2026 21:44 Ответить
 
 