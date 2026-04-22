Зеленский обсудил с Мерцем шаги по продвижению Украины к членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Поддержка Украины

Как отмечается, глава государства поблагодарил за сильную поддержку Украины, готовность во всем помогать и недавние договоренности.

"Зеленский и Мерц определили актуальные приоритеты в работе как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате с партнерами. Продолжается подготовка к встречам и переговорам на этой неделе", - говорится в сообщении.

Вопросы международной повестки

Лидеры также обсудили некоторые вопросы международной повестки дня и шаги, необходимые для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.

