508 5

Зеленский обсудил с Мерцем шаги по продвижению Украины к членству в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Поддержка Украины

Как отмечается, глава государства поблагодарил за сильную поддержку Украины, готовность во всем помогать и недавние договоренности.

"Зеленский и Мерц определили актуальные приоритеты в работе как на двустороннем уровне, так и в многостороннем формате с партнерами. Продолжается подготовка к встречам и переговорам на этой неделе", - говорится в сообщении.

Вопросы международной повестки

Лидеры также обсудили некоторые вопросы международной повестки дня и шаги, необходимые для продвижения Украины к членству в Европейском Союзе.

Ключове "обговорив по телефону" . Мерц врубав автовідповідач і теренди що хочеш паперів і так підписувати не треба .
22.04.2026 07:59 Ответить
Вілікій рукавадітєль всесвіту все порішав?
22.04.2026 08:02 Ответить
Ми навіть знаєм, що це за кроки! Два кроки наліво, два кроки направо, крок вперед і крок назад!
22.04.2026 08:03 Ответить
Мерц в якісті морковки для Ішака
22.04.2026 08:51 Ответить
 
 