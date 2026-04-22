Зеленський обговорив із Мерцом кроки для просування України до членства в ЄС
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.
Підтримка України
Як зазначається, глава держави подякував за сильну підтримку України, готовність в усьому допомагати та нещодавні домовленості.
"Зеленський і Мерц визначили актуальні пріоритети в роботі і на двосторонньому рівні, і в багатосторонньому форматі з партнерами. Триває підготовка до зустрічей і перемовин цього тижня", - йдеться у повідомленні.
Питання міжнародного порядку
Лідери також обговорили деякі питання міжнародного порядку денного та кроки, необхідні для просування України до членства у Європейському Союзі.
