Зеленський обговорив із Мерцом кроки для просування України до членства в ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу Президента.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підтримка України

Як зазначається, глава держави подякував за сильну підтримку України, готовність в усьому допомагати та нещодавні домовленості.

"Зеленський і Мерц визначили актуальні пріоритети в роботі і на двосторонньому рівні, і в багатосторонньому форматі з партнерами. Триває підготовка до зустрічей і перемовин цього тижня", - йдеться у повідомленні.

Питання міжнародного порядку

Лідери також обговорили деякі питання міжнародного порядку денного та кроки, необхідні для просування України до членства у Європейському Союзі.

