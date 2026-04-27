Мерц порадив Україні пов’язати можливу втрату частини територій зі вступом до ЄС
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати втрату частини територій, які "вже не будуть українськими". Політик пов'язав територіальні поступки та можливий референдум щодо миру з перспективами вступу до Європейського Союзу.
Про це Мерц заявив у виступі в гімназії міста Марсберг, цитує Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.
Заява Мерца
Глава німецького уряду припустив можливість укладення мирного договору між Росією та Україною, який міститиме територіальні поступки, а отже, вимагатиме проведення загальноукраїнського референдуму.
"У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у певний момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською", – сказав Мерц.
"Я відкрив для вас Європу"
Канцлер переконаний, що для отримання більшості голосів за таку мирну угоду президент України Володимир Зеленський повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва.
"Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість, і йому потрібно провести референдум з цього приводу, то він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи", - заявив Мерц.
Однак німецький канцлер застеріг від завищених очікувань щодо швидкого вступу, зазначивши, що Україна не може приєднатися до блоку під час війни та повинна спочатку відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.
"У Зеленського була ідея вступити до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року — нереалістично", - вважає Мерц.
Мій меседж простий - закликаєш суспільство щось робити, для початку зроби це сам.
Якщо закликаєшь воювати, продемонструй, як сам це робиш, якшо хочеш виглядати послідовним. В іншому випадку ти просто провокатор. Так зрозуміло?
P.S. Напиши своєму куратору, щоб додав тобі ще рублів за шкідливість - тебе щойно принизили фактами. Вільний опудало.
Як твоє молоде життя настільки не цікаве, що переможець в війні для тебе найголовніше - можу тільки поспівчувати. Зрозумів би, якби ти до влади мав би відношення, а так тільки співчуття.
Краще б не писав останній коментар.
Якщо ми віддамо Донецьку Область то бойові дії будуть в Полтавській і Дніпропетровській ітд і тді тд АЖ ДО ПОРТУГАЛІЇ
Бо саме існування рузкого це війна і він зупиняється лише там де впевнений що ще метр і його знищать - як у західній Німеччині де стояли Першінги. І їх зупинило це а це ляпання язиком і папірці
а ЕС - це коли Польша сипле наше зерно бо "треба продати їх"
Яким боком вступ до ЄС до поступки територій. Що у нього з мізками?
Ну то по такій логіці референдум можливо і зараз, а якщо не можливо типу по конституції то і не можливо потім.
Таке враження, шо пуйло їх пачками скуповує...