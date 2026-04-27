Мерц порадив Україні пов’язати можливу втрату частини територій зі вступом до ЄС

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц припустив, що мирна угода між Україною та Росією може передбачати втрату частини територій, які "вже не будуть українськими". Політик пов'язав територіальні поступки та можливий референдум щодо миру з перспективами вступу до Європейського Союзу.

Про це Мерц заявив у виступі в гімназії міста Марсберг, цитує Die Welt, інформує Цензор.НЕТ.

Заява Мерца

Глава німецького уряду припустив можливість укладення мирного договору між Росією та Україною, який міститиме територіальні поступки, а отже, вимагатиме проведення загальноукраїнського референдуму.

"У певний момент Україна підпише угоду про припинення вогню; у певний момент, сподіваємося, мирний договір з Росією. Тоді може статися так, що частина території України більше не буде українською", – сказав Мерц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Швидкий вступ України до ЄС неможливий, але є формати без права голосу, - Мерц

"Я відкрив для вас Європу"

Канцлер переконаний, що для отримання більшості голосів за таку мирну угоду президент України Володимир Зеленський повинен мати конкретні запевнення від ЄС щодо майбутнього членства Києва.

"Якщо президент Зеленський хоче донести це до власного населення та отримати для цього більшість, і йому потрібно провести референдум з цього приводу, то він повинен одночасно сказати народу: "Я відкрив вам шлях до Європи", - заявив Мерц.

Однак німецький канцлер застеріг від завищених очікувань щодо швидкого вступу, зазначивши, що Україна не може приєднатися до блоку під час війни та повинна спочатку відповідати суворим критеріям, зокрема щодо верховенства права та боротьби з корупцією.

"У Зеленського була ідея вступити до ЄС 1 січня 2027 року. Це не спрацює. Навіть 1 січня 2028 року — нереалістично", - вважає Мерц.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський обговорив із Мерцом кроки для просування України до членства в ЄС