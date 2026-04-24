Швидкий вступ України до ЄС неможливий, але є формати без права голосу, - Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зараз немає перспектив "негайного вступу" України до Європейського Союзу, однак запропонував залучити Київ до роботи інституцій блоку без права голосу.

Про це політик сказав після саміту ЄС на Кіпрі, пише Der Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.

Позиція Мерца

"Усім зрозуміло, що негайний вступ України до Європейського Союзу, звичайно, неможливий, але необхідно забезпечити тіснішу інтеграцію України в європейські інститути", - сказав він.

  • За його словами, Україна могла б брати участь у засіданнях Європейської ради, Європейського парламенту та Єврокомісії як проміжний крок до повноправного членства.

Місток до повноцінного членства

"Я неодноразово говорив про це останніми днями з президентом Зеленським. Важливо, щоб цей підготовчий крок тепер також пришвидшив ці переговори про вступ, як місток до подальшого повноцінного членства. Я отримав значну підтримку своїх пропозицій від колег у Європейській Раді", - сказав Мерц.

У Євросоюзі загалом підтримують вступ України в ЄС, однак не готові до прискореного вступу країни до блоку.

Це розумна прагматична справедлива пропозиція:
право голоса... з часом буде і право голоса: швидко отримати ВСЕ і ОДРАЗУ - це занадто самонадійно
24.04.2026 21:16 Відповісти
Є перспектива таким со хлопчиком для биття - але це не точно
24.04.2026 21:11 Відповісти
а нахрен нам ЄС?

Незабаром і без ЄС у нас буде повно африканців, бангладешців та іншого сміття.

Тим більше, в ЄС зараз процвітає антисемитизм, а у нас слава Богу українцям за таке ганебне явище даватимуть 8 років в'язниці..
24.04.2026 21:13 Відповісти
Без ринку ЄС нашій економіці буде кінець, коли перестануть давати кошти після завершення війни.
24.04.2026 21:52 Відповісти
все нормально буде - з голоду ніхто не помре.

У нас земля жирна і народ працьовитий.
Все це блеф - такий самий блеф, що Україна правильно відмовилася від ЯО, тому що не змогла б його обслуговувати.
Для дебілів це.
24.04.2026 21:56 Відповісти
згодна з паном Мерцом ❤️🇩🇪...а після як зеленського мафіозі заарештують і за грати ,то можно і в ЄС на всі 100% ...
24.04.2026 21:24 Відповісти
24.04.2026 21:27 Відповісти
а там Орбана - російського агента, мафіозі та корупціонера в ЄС вже заарештували?
24.04.2026 21:29 Відповісти
🤡 це справа українських виборців 73% ... ...
24.04.2026 22:12 Відповісти
Дитячи образи варто залишити при собі. Всі мабуть усвідомлюють, що ми станом на зараз кривава диктатура зі свавіллям на вулицях і в країні взагалі. Режими Мугабе, Чаушеску, та інших в труні перевертаються з одним питанням "А що, так можна було?". Беріть що дають, це і так захмарно великий подарунок в цьому стані, в середині війни.
24.04.2026 21:29 Відповісти
ВОНИ так само хочуть в ЄС, як і Янукович.
24.04.2026 21:39 Відповісти
Польський мем про відносини з ЄС. Україні він теж підходить.

24.04.2026 21:30 Відповісти
Як це негайний вступ - з учора на сьогодні? - ми вже років 20 оббиваєм пороги ЄС
24.04.2026 21:31 Відповісти
Всі коліна об поріг стерли.
24.04.2026 21:32 Відповісти
Лоб в поклонах розбили
24.04.2026 21:34 Відповісти
І що ми зробили для вступу, може провели судову реформу за 20 років, нє ми її провели але так щоб судді могли ще більше ох...ти
24.04.2026 21:53 Відповісти
Офтальмологічна уринотерапія для сталевих дикобразів.
24.04.2026 22:13 Відповісти
 
 