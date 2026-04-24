Швидкий вступ України до ЄС неможливий, але є формати без права голосу, - Мерц
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає, що зараз немає перспектив "негайного вступу" України до Європейського Союзу, однак запропонував залучити Київ до роботи інституцій блоку без права голосу.
Про це політик сказав після саміту ЄС на Кіпрі, пише Der Tagesspiegel, інформує Цензор.НЕТ.
Позиція Мерца
"Усім зрозуміло, що негайний вступ України до Європейського Союзу, звичайно, неможливий, але необхідно забезпечити тіснішу інтеграцію України в європейські інститути", - сказав він.
- За його словами, Україна могла б брати участь у засіданнях Європейської ради, Європейського парламенту та Єврокомісії як проміжний крок до повноправного членства.
Місток до повноцінного членства
"Я неодноразово говорив про це останніми днями з президентом Зеленським. Важливо, щоб цей підготовчий крок тепер також пришвидшив ці переговори про вступ, як місток до подальшого повноцінного членства. Я отримав значну підтримку своїх пропозицій від колег у Європейській Раді", - сказав Мерц.
У Євросоюзі загалом підтримують вступ України в ЄС, однак не готові до прискореного вступу країни до блоку.
Незабаром і без ЄС у нас буде повно африканців, бангладешців та іншого сміття.
Тим більше, в ЄС зараз процвітає антисемитизм, а у нас слава Богу українцям за таке ганебне явище даватимуть 8 років в'язниці..
У нас земля жирна і народ працьовитий.
Все це блеф - такий самий блеф, що Україна правильно відмовилася від ЯО, тому що не змогла б його обслуговувати.
Для дебілів це.
право голоса... з часом буде і право голоса: швидко отримати ВСЕ і ОДРАЗУ - це занадто самонадійно