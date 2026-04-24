Переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатися найближчими тижнями, - Bloomberg

Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже найближчими тижнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Що відомо

Як зазначається, лідери країн ЄС домовилися, що перші переговори про вступ України можуть розпочатися найближчими тижнями та місяцями, але будь-які зобов'язання щодо дати вступу України до ЄС залишаються недосяжними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на повноцінне членство, відкинувши пропозиції щодо альтернативного шляху до ЄС, який є швидшим, але з меншими правами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наступний крок - це формальне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС, - Кошта

Багато держав мало зацікавлені

Водночас попри згоду розпочати переговори, багато держав-членів мало зацікавлені в прискореному розгляді заявки, який зазвичай триває багато років. Заявка Києва на членство є особливо делікатною через побоювання щодо можливого впливу на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Читайте: Сибіга про поетапний вступ України до ЄС: ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.