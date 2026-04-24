УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9614 відвідувачів онлайн
Новини Членство України в ЄС
730 8

Переговори щодо вступу України до ЄС можуть розпочатися найближчими тижнями, - Bloomberg

Переговори щодо вступу України до Європейського Союзу можуть розпочатись вже найближчими тижнями.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо

Як зазначається, лідери країн ЄС домовилися, що перші переговори про вступ України можуть розпочатися найближчими тижнями та місяцями, але будь-які зобов'язання щодо дати вступу України до ЄС залишаються недосяжними.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна заслуговує на повноцінне членство, відкинувши пропозиції щодо альтернативного шляху до ЄС, який є швидшим, але з меншими правами.

Багато держав мало зацікавлені 

Водночас попри згоду розпочати переговори, багато держав-членів мало зацікавлені в прискореному розгляді заявки, який зазвичай триває багато років. Заявка Києва на членство є особливо делікатною через побоювання щодо можливого впливу на бюджет блоку, а також на сільськогосподарський та транспортний сектори.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.

Автор: 

членство в ЄС (1481) Євросоюз (14959)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А до цього 12 років про що переговори тривали?
показати весь коментар
24.04.2026 15:06 Відповісти
лівацький ЄС не потрібен, нам треба своє робити - будувати Білу Україну для українців, без різнокольорового сміття, як в ЄС.
показати весь коментар
24.04.2026 15:12 Відповісти
Щось заяви не вяжуться з заявами Дарі Каленюк яка вже горло зірвала, розповідаючи, що Зеленський і ВР зриває інтеграцію. Цікаво хто бреше…
показати весь коментар
24.04.2026 15:13 Відповісти
Зараз тут напишуть, що коли напишуть про "Україну не збираються брати в ЄС" - то це іпсо.
показати весь коментар
24.04.2026 15:21 Відповісти
Дебільні коментар про якісь 12 років перемовин , ми статус кандидата отримали тільки в 2022 році і йдемо в перемовинах швидше ніж будь хто з тих став членом ЄС , у нас а цьому році вже кластери відкривають , тому 2029-2031 років це реальна дата вступу і це буде швидше ніж будь хто в історії, про 2027 рік це нереальна маячня
показати весь коментар
24.04.2026 16:33 Відповісти
Що в тебе в голові? Якусь дитячу лабуду з видуманими циферками накакав. ти б хоч почитав щось. про Турцію, як кандидата в ЄС. Або коли ми почали рух в ЄС, чого добились зробивши реформи до Янелоха, який тепер все собі приписує. Йди уроки вчи, поки батьки паском стимулювати не почали. Можеш какати тут скільки бажаєш. Я не читаю відповіді. Ось, за рік скільки набігло. Не відкриваю. І тебе загублю.
показати весь коментар
24.04.2026 16:52 Відповісти
З Зеленскім ЄС має вести перемовини, як з ворогом? Замість діалогу будуть ставити ультиматум.
показати весь коментар
24.04.2026 16:43 Відповісти
Це одні з головних обставин, по яких вступ дуже примарний і скорійш за все ніколи не відбудеться у якості повноправного членства. Дуже велика і економічно слабка держава нажаль. Можливо колись якийсь гібрідний режим і буде для України,але ніхто там не хоче сильну і процвітаючу Україну за рахунок ЕС. А от щоб фронтир то залюбки.

Це одні з головних обставин, по яких вступ дуже примарний і скорійш за все ніколи не відбудеться у якості повноправного членства. Дуже велика і економічно слабка держава нажаль. Можливо колись якийсь гібрідний режим і буде для України,але ніхто там не хоче сильну і процвітаючу Україну за рахунок ЕС. А от щоб фронтир то залюбки.
показати весь коментар
24.04.2026 16:49 Відповісти
 
 