Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели, - Bloomberg

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в ближайшие недели.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Что известно

Как отмечается, лидеры стран ЕС договорились, что первые переговоры о вступлении Украины могут начаться в ближайшие недели и месяцы, но какие-либо обязательства относительно даты вступления Украины в ЕС остаются недостижимыми.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает полноценного членства, отвергнув предложения об альтернативном пути в ЕС, который является более быстрым, но с меньшими правами.

Многие государства мало заинтересованы 

В то же время, несмотря на согласие начать переговоры, многие государства-члены мало заинтересованы в ускоренном рассмотрении заявки, которое обычно длится много лет. Заявка Киева на членство является особенно деликатной из-за опасений относительно возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

А до цього 12 років про що переговори тривали?
24.04.2026 15:06 Ответить
лівацький ЄС не потрібен, нам треба своє робити - будувати Білу Україну для українців, без різнокольорового сміття, як в ЄС.
24.04.2026 15:12 Ответить
Щось заяви не вяжуться з заявами Дарі Каленюк яка вже горло зірвала, розповідаючи, що Зеленський і ВР зриває інтеграцію. Цікаво хто бреше…
24.04.2026 15:13 Ответить
Зараз тут напишуть, що коли напишуть про "Україну не збираються брати в ЄС" - то це іпсо.
24.04.2026 15:21 Ответить
 
 