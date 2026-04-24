Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели, - Bloomberg
Переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз могут начаться уже в ближайшие недели.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Что известно
Как отмечается, лидеры стран ЕС договорились, что первые переговоры о вступлении Украины могут начаться в ближайшие недели и месяцы, но какие-либо обязательства относительно даты вступления Украины в ЕС остаются недостижимыми.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Украина заслуживает полноценного членства, отвергнув предложения об альтернативном пути в ЕС, который является более быстрым, но с меньшими правами.
Многие государства мало заинтересованы
В то же время, несмотря на согласие начать переговоры, многие государства-члены мало заинтересованы в ускоренном рассмотрении заявки, которое обычно длится много лет. Заявка Киева на членство является особенно деликатной из-за опасений относительно возможного влияния на бюджет блока, а также на сельскохозяйственный и транспортный секторы.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.
