Следующий шаг – это формальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Кошта

Кошта о вступлении Украины в ЕС

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что после одобрения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций против РФ пора готовиться к следующему шагу.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил после прибытия на неформальный саммит ЕС на Кипре.

Важные шаги

В частности, по словам Кошты, 23 апреля стало очень хорошим днем, поскольку были сделаны два важных шага: разблокирован кредит для Украины на 90 млрд евро и утвержден новый пакет санкций против России.

Он отметил, что финансовый пакет позволит поддержать Украину в течение этого и следующего года, поможет покрыть основные нужды и защищаться от российской агрессии.

Следующий шаг

"Теперь пришло время двигаться дальше и готовить следующий шаг – это формальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС", – заявил Кошта.

Ну слава богу...кластер. А то здавалося що кейс.
23.04.2026 20:23 Ответить
слідуючий місяць буде присвячений кластерам,давно про них не було розмов
23.04.2026 20:29 Ответить
Кейс ще в Мадярщині.
23.04.2026 20:31 Ответить
для чого вступ до ЄС олігархам - зрозуміло, вони отримають можливість продавати свою продукцію без мит, а от що це дасть українцям? Цензуру, бо на рівні ЄС діють закони, які обмежують свободу слова.
Чи можливість буди зґвалтованими або вбитими """мирними біженцями"""?
23.04.2026 20:32 Ответить
Саме так,хотілося б ознайомитись шо дасть простим людям вступ в ЄС.
23.04.2026 20:39 Ответить
Достали з тією європою з її кластерами. А як приймали в ЄС Румунію, Болгарію, Хорватії, країни Прибалтики, Чехію, Угорщину, Словакію, Словенію з кластерами і корупцією чи ні?
23.04.2026 20:32 Ответить
А після якого кластера приймуть? після тисячного?
23.04.2026 20:35 Ответить
 
 