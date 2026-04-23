Следующий шаг – это формальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, – Кошта
Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что после одобрения кредита в размере 90 млрд евро для Украины и 20-го пакета санкций против РФ пора готовиться к следующему шагу.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом он заявил после прибытия на неформальный саммит ЕС на Кипре.
Важные шаги
В частности, по словам Кошты, 23 апреля стало очень хорошим днем, поскольку были сделаны два важных шага: разблокирован кредит для Украины на 90 млрд евро и утвержден новый пакет санкций против России.
Он отметил, что финансовый пакет позволит поддержать Украину в течение этого и следующего года, поможет покрыть основные нужды и защищаться от российской агрессии.
Следующий шаг
"Теперь пришло время двигаться дальше и готовить следующий шаг – это формальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС", – заявил Кошта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
