627 13

Наступний крок - це формальне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС, - Кошта

Кошта про вступ України до ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що після схвалення позики 90 млрд євро для України та 20-го пакету санкцій проти РФ час готувати наступний крок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив після прибуття на неформальний саміт ЄС на Кіпрі.

Важливі кроки

Так, за словами Кошти, 23 квітня стало дуже гарним днем, оскільки були зроблені два важливі кроки: розблокована позика для України на 90 млрд євро та затверджено новий пакет санкцій проти Росії.

Він зауважив, що фінансовий пакет дозволить підтримати Україну протягом цього та наступного року, допоможе закрити основні потреби та захищатися проти російської агресії.

Також читайте: Сибіга про поетапний вступ України до ЄС: ніяких "ерзац-членств" – жодного з них ми не приймемо

Наступний крок

"Тепер настав час рухатися далі і готувати наступний крок – це формальне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС", – заявив Кошта.

Також читайте: Кос очікує "нового поштовху" для вступу України до ЄС після поразки Орбана на виборах

членство в ЄС (1479) Кошта Антоніу (129)
Топ коментарі
Ну слава богу...кластер. А то здавалося що кейс.
23.04.2026 20:23 Відповісти
слідуючий місяць буде присвячений кластерам,давно про них не було розмов
23.04.2026 20:29 Відповісти
Кейс ще в Мадярщині.
23.04.2026 20:31 Відповісти
Ну слава богу...кластер. А то здавалося що кейс.
показати весь коментар
23.04.2026 20:23 Відповісти
слідуючий місяць буде присвячений кластерам,давно про них не було розмов
показати весь коментар
23.04.2026 20:29 Відповісти
Кейс ще в Мадярщині.
показати весь коментар
23.04.2026 20:31 Відповісти
для чого вступ до ЄС олігархам - зрозуміло, вони отримають можливість продавати свою продукцію без мит, а от що це дасть українцям? Цензуру, бо на рівні ЄС діють закони, які обмежують свободу слова.
Чи можливість буди зґвалтованими або вбитими """мирними біженцями"""?
23.04.2026 20:32 Відповісти
Саме так,хотілося б ознайомитись шо дасть простим людям вступ в ЄС.
23.04.2026 20:39 Відповісти
Як тільки пенсіонер отримає свою пенсію 4000грн він візьме квиток на літак і поїде відпочивати на іспанський курорт без будь яких перешкод
23.04.2026 21:07 Відповісти
"Цензуру, бо на рівні ЄС діють закони, які обмежують свободу слова."

А як же, цей знаменитий Європейський Марафон - єдине джерело новин всіх європейців

"Чи можливість буди зґвалтованими або вбитими """мирними біженцями""""

Це про біженців з України, правда?
23.04.2026 21:14 Відповісти
>А як же, цей знаменитий Європейський Марафон - єдине джерело новин всіх європейців

ні, у них просто заборонено критикувати етнічне заміщення мігрантами з африки та азії, які вбивають та ґвалтують місцеве населення
23.04.2026 21:18 Відповісти
"у них просто заборонено критикувати етнічне заміщення мігрантами з африки та азії"

і тому в них обирають Орбанів, Навроцьких і Лепенів які відкрито будуть свої кампанії на антимігрантсьткій риториці?
23.04.2026 21:21 Відповісти
так, бо не хочуть, щоб їх дітей ґвалтували і вбивали бідні біженці з афганістану або африки

https://www.frontpagemag.com/afghans-in-germany-14x-more-likely-to-rape-than-germans/
23.04.2026 21:38 Відповісти
Достали з тією європою з її кластерами. А як приймали в ЄС Румунію, Болгарію, Хорватії, країни Прибалтики, Чехію, Угорщину, Словакію, Словенію з кластерами і корупцією чи ні?
23.04.2026 20:32 Відповісти
А після якого кластера приймуть? після тисячного?
23.04.2026 20:35 Відповісти
О ,морква.
23.04.2026 21:08 Відповісти
 
 