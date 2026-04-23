Наступний крок - це формальне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС, - Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що після схвалення позики 90 млрд євро для України та 20-го пакету санкцій проти РФ час готувати наступний крок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це він заявив після прибуття на неформальний саміт ЄС на Кіпрі.
Важливі кроки
Так, за словами Кошти, 23 квітня стало дуже гарним днем, оскільки були зроблені два важливі кроки: розблокована позика для України на 90 млрд євро та затверджено новий пакет санкцій проти Росії.
Він зауважив, що фінансовий пакет дозволить підтримати Україну протягом цього та наступного року, допоможе закрити основні потреби та захищатися проти російської агресії.
Наступний крок
"Тепер настав час рухатися далі і готувати наступний крок – це формальне відкриття першого кластера переговорів про вступ України до ЄС", – заявив Кошта.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
