Быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но есть форматы без права голоса, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в настоящее время нет перспектив "немедленного вступления" Украины в Европейский Союз, однако предложил привлечь Киев к работе институтов блока без права голоса.

Об этом политик заявил после саммита ЕС на Кипре, пишет Der Tagesspiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиция Мерца

"Всем понятно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно, но необходимо обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты", — сказал он.

  • По его словам, Украина могла бы участвовать в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента и Еврокомиссии как промежуточный шаг к полноправному членству.

Мост к полноправному членству

"Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. Важно, чтобы этот подготовительный шаг теперь также ускорил эти переговоры о вступлении, как мост к дальнейшему полноценному членству. Я получил значительную поддержку своих предложений от коллег в Европейском Совете", — сказал Мерц.

В Евросоюзе в целом поддерживают вступление Украины в ЕС, однако не готовы к ускоренному вступлению страны в блок.

членство в ЄС (1249) Евросоюз (17990) Фридрих Мерц (410)
Топ комментарии
Є перспектива таким со хлопчиком для биття - але це не точно
24.04.2026 21:11 Ответить
а нахрен нам ЄС?

Незабаром і без ЄС у нас буде повно африканців, бангладешців та іншого сміття.

Тим більше, в ЄС зараз процвітає антисемитизм, а у нас слава Богу українцям за таке ганебне явище даватимуть 8 років в'язниці..
24.04.2026 21:13 Ответить
Це розумна прагматична справедлива пропозиція:
право голоса... з часом буде і право голоса: швидко отримати ВСЕ і ОДРАЗУ - це занадто самонадійно
24.04.2026 21:16 Ответить
згодна з паном Мерцом ❤️🇩🇪...а після як зеленського мафіозі заарештують і за грати ,то можно і в ЄС на всі 100% ...
24.04.2026 21:24 Ответить
24.04.2026 21:27 Ответить
а там Орбана - російського агента, мафіозі та корупціонера в ЄС вже заарештували?
24.04.2026 21:29 Ответить
Дитячи образи варто залишити при собі. Всі мабуть усвідомлюють, що ми станом на зараз кривава диктатура зі свавіллям на вулицях і в країні взагалі. Режими Мугабе, Чаушеску, та інших в труні перевертаються з одним питанням "А що, так можна було?". Беріть що дають, це і так захмарно великий подарунок в цьому стані, в середині війни.
24.04.2026 21:29 Ответить
ВОНИ так само хочуть в ЄС, як і Янукович.
24.04.2026 21:39 Ответить
Польський мем про відносини з ЄС. Україні він теж підходить.

24.04.2026 21:30 Ответить
Як це негайний вступ - з учора на сьогодні? - ми вже років 20 оббиваєм пороги ЄС
24.04.2026 21:31 Ответить
Всі коліна об поріг стерли.
24.04.2026 21:32 Ответить
Лоб в поклонах розбили
24.04.2026 21:34 Ответить
 
 