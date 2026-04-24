Быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но есть форматы без права голоса, - Мерц

Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в настоящее время нет перспектив "немедленного вступления" Украины в Европейский Союз, однако предложил привлечь Киев к работе институтов блока без права голоса.

Об этом политик заявил после саммита ЕС на Кипре, пишет Der Tagesspiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

Позиция Мерца

"Всем понятно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно, но необходимо обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты", — сказал он.

По его словам, Украина могла бы участвовать в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента и Еврокомиссии как промежуточный шаг к полноправному членству.

Мост к полноправному членству

"Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. Важно, чтобы этот подготовительный шаг теперь также ускорил эти переговоры о вступлении, как мост к дальнейшему полноценному членству. Я получил значительную поддержку своих предложений от коллег в Европейском Совете", — сказал Мерц.

В Евросоюзе в целом поддерживают вступление Украины в ЕС, однако не готовы к ускоренному вступлению страны в блок.

