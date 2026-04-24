Быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но есть форматы без права голоса, - Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц считает, что в настоящее время нет перспектив "немедленного вступления" Украины в Европейский Союз, однако предложил привлечь Киев к работе институтов блока без права голоса.
Об этом политик заявил после саммита ЕС на Кипре, пишет Der Tagesspiegel, сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция Мерца
"Всем понятно, что немедленное вступление Украины в Европейский Союз, конечно, невозможно, но необходимо обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты", — сказал он.
- По его словам, Украина могла бы участвовать в заседаниях Европейского совета, Европейского парламента и Еврокомиссии как промежуточный шаг к полноправному членству.
Мост к полноправному членству
"Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. Важно, чтобы этот подготовительный шаг теперь также ускорил эти переговоры о вступлении, как мост к дальнейшему полноценному членству. Я получил значительную поддержку своих предложений от коллег в Европейском Совете", — сказал Мерц.
В Евросоюзе в целом поддерживают вступление Украины в ЕС, однако не готовы к ускоренному вступлению страны в блок.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
право голоса... з часом буде і право голоса: швидко отримати ВСЕ і ОДРАЗУ - це занадто самонадійно