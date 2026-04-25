Нам нужен ЕС, а Евросоюзу очень нужна Украина, мы все должны ускоряться, — Зеленский
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Европе все понимают: Украина должна как можно скорее стать членом ЕС.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Единые новости".
Членство Украины в ЕС
"Что касается фаст-трека или других ускорений полноправного членства Украины в ЕС. В Европе есть разные мнения. Общее одно: все понимают, что Украина должна получить это как можно быстрее", — отметил президент.
Он также отметил, что в Европе существует общая позиция относительно того, что Украина на 100% заслуживает этого.
"Третье: мы подошли к такому моменту истории, геополитической и безопасности в Европе, когда нам нужен Евросоюз, а Евросоюзу очень сильно нужна Украина. Поэтому мы все должны ускоряться", - добавил Зеленский.
Президент подчеркнул, что не только Украина со своей стороны, но и европейские страны должны делать все, чтобы ускорить вступление Украины.
Переговорные кластеры
"И сейчас очень важно открыть первый переговорный кластер. Я уверен, что мы идем в соответствии с нашим планом, несмотря на блокировки, которые были. Договаривался с партнерами, чтобы в 2026 году мы открыли все кластеры. Мы сделаем все, чтобы это произошло в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов", — отметил президент.
Программа PURL
По словам Зеленского, на Кипре он провел очень продуктивные встречи.
"Важно поблагодарить наших партнеров – три европейские страны, которые подтвердили новые взносы в программу PURL. Это необходимо для Украины. У нас такие удары, что сейчас нельзя терять время. Надо защищать энергетику, логистику – все. И я благодарю за такую поддержку", – рассказал он.
Также президент напомнил о разблокировании финансового пакета поддержки и введении 20-го пакета санкций против России.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.
Тому вимагає вд ЄС щоб Україну прийняли якого мога швидше.
Зараз на посаді президента Зеля - так про нього і мова
Що у людини в макітрі?!
Студійна он-лайн лекція Залужного зі студентами з фаху міжнародного права - українських та британського універів.
на 24 хв - Залужний згадує про свою надію за мить до широкомасштабної , про віру у те, що у влади в Києві є козирі таємні якісь, щоб бути готовими проти того, що він , Залужний , бачив по ту лінію кордону на Чернігвощині ... Це його слова - не сарказм... ???
Але ми ж знаємо що один таки Козир був і Є
"- Общей реформы какой, бл#дь? Где тебе, Тимур, реформы не хватает, можешь мне сказать?
- Мне везде хватает, Петр Алексеевич.
- Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.
- Просто мы еще не приступили к...
- У нас, вот, открытая связь. И я спрашиваю, вот: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?". Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?
- Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры. Я никогда никого не...
- Нет, вы претендуете. Я думаю, что… Ну, хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш...
- Мой анализ абсолютно…
- Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформой. Хорошо.
- Простите, Петр Алексеевич.
- Я желаю… Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего доброго.
- Простите, Петр Алексеевич, я… Вы не так понимаете.
- А за что простить? Источник: https://censor.net/ru/v3112632
Я розумів, що вплинути на рішення божевільного корупціонера Дейнеки може тільки офіс президента - Єрмак, або Зеленський". Ю.Касьянов
@ (мова оригіналу):
"На госсайте РФ РИА "Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". Многие , прочитав ее, удивляются тому, что на 5й год войны рашисты сбрасывают маску и говорят уже об уничтожении украинцев как нации. На самом деле ничего удивительного тут нет. Это калька с того, что пыталась сделать московия всегда с непокорными ей национальными окраинами.
Уничтожение национальной идентичности. Запрет языка. Запрет национальной культуры и истории. Запрет нации."
