Нам нужен ЕС, а Евросоюзу очень нужна Украина, мы все должны ускоряться, — Зеленский

Зеленский о вступлении в ЕС

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Европе все понимают: Украина должна как можно скорее стать членом ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Единые новости".

Членство Украины в ЕС

"Что касается фаст-трека или других ускорений полноправного членства Украины в ЕС. В Европе есть разные мнения. Общее одно: все понимают, что Украина должна получить это как можно быстрее", — отметил президент.

Он также отметил, что в Европе существует общая позиция относительно того, что Украина на 100% заслуживает этого.

Читайте также: Быстрое вступление Украины в ЕС невозможно, но есть форматы без права голоса, — Мерц

"Третье: мы подошли к такому моменту истории, геополитической и безопасности в Европе, когда нам нужен Евросоюз, а Евросоюзу очень сильно нужна Украина. Поэтому мы все должны ускоряться", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не только Украина со своей стороны, но и европейские страны должны делать все, чтобы ускорить вступление Украины.

Читайте также: Переговоры о вступлении Украины в ЕС могут начаться в ближайшие недели, — Bloomberg

Переговорные кластеры

"И сейчас очень важно открыть первый переговорный кластер. Я уверен, что мы идем в соответствии с нашим планом, несмотря на блокировки, которые были. Договаривался с партнерами, чтобы в 2026 году мы открыли все кластеры. Мы сделаем все, чтобы это произошло в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов", — отметил президент.

Программа PURL

По словам Зеленского, на Кипре он провел очень продуктивные встречи.

Читайте также: Следующий шаг — это формальное открытие первого кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС, — Кошта

"Важно поблагодарить наших партнеров – три европейские страны, которые подтвердили новые взносы в программу PURL. Это необходимо для Украины. У нас такие удары, что сейчас нельзя терять время. Надо защищать энергетику, логистику – все. И я благодарю за такую поддержку", – рассказал он.

Также президент напомнил о разблокировании финансового пакета поддержки и введении 20-го пакета санкций против России.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.

+15
Зеля за сім років не може показати хоч якесь досягнення, окрім коррупційних.
Тому вимагає вд ЄС щоб Україну прийняли якого мога швидше.
25.04.2026 17:39 Ответить
+9
Євросоюзу потрібна УКРАЇНА але без зільоної злодійської шобли !!!
25.04.2026 17:43 Ответить
+6
при петі такої ***** не було й близько
25.04.2026 17:55 Ответить
Україні потрібна ядерна зброя, щоб мацкавити забули про нас назавжди.
25.04.2026 17:35 Ответить
Забудь
25.04.2026 17:43 Ответить
Не забуду. Від кожної згадки про яз на моцкві всирається тисяча кацапиків 😁🤙
25.04.2026 17:47 Ответить
Це твої мрії
25.04.2026 17:49 Ответить
Брудні бімби в бусиках вже стоять в 5 районах мацкви, замасковані під шаурмичні 😆
25.04.2026 17:51 Ответить
Стількі вже про це казали,писали,а ви досі носитесь з тією яз, купіть собі мозок,щоб думати.
25.04.2026 18:16 Ответить
Андрєй андрєєв, ви там на москві дуже цього боїтесь, ми знаємо. ☝️
25.04.2026 18:18 Ответить
вздьорнись.
25.04.2026 17:37 Ответить
Україна воює сотні років
25.04.2026 17:47 Ответить
ну без тебе б вже здалась
25.04.2026 17:53 Ответить
Зеля за сім років не може показати хоч якесь досягнення, окрім коррупційних.
Тому вимагає вд ЄС щоб Україну прийняли якого мога швидше.
25.04.2026 17:39 Ответить
тобі Петя насрав у борщ ?
Зараз на посаді президента Зеля - так про нього і мова
25.04.2026 17:53 Ответить
при петі такої ***** не було й близько
25.04.2026 17:55 Ответить
А хто спромігся на БЕЗВІЗ, по якому мільйони виборців ЦАРЯ повтікали до Вільної Європи?!

Що у людини в макітрі?!
25.04.2026 18:14 Ответить
Шмарофон.
25.04.2026 19:02 Ответить
Кацап, Україна буде з ЄС і НАТО, а мацква буде знищена ашотами, це майбутнє твоїх дітей 😁
25.04.2026 17:53 Ответить
Твоя дупа улюблена в кадирівців. Доречі ти знав що ваш спікер володін - гейпідр?
25.04.2026 18:10 Ответить
Євросоюзу потрібна УКРАЇНА але без зільоної злодійської шобли !!!
25.04.2026 17:43 Ответить
не пізди. звідки ви знаєш?
25.04.2026 17:52 Ответить
Він кацап, тому і нахрюкує проти єс.
25.04.2026 17:54 Ответить
"зезрадник" з 2019 року прискорюється в обійми куйла,туда і тягне своєю "зеленою зрадою" всю Україну
25.04.2026 17:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=3GDjOtbiTXw

Студійна он-лайн лекція Залужного зі студентами з фаху міжнародного права - українських та британського універів.
на 24 хв - Залужний згадує про свою надію за мить до широкомасштабної , про віру у те, що у влади в Києві є козирі таємні якісь, щоб бути готовими проти того, що він , Залужний , бачив по ту лінію кордону на Чернігвощині ... Це його слова - не сарказм... ???
Але ми ж знаємо що один таки Козир був і Є
25.04.2026 17:54 Ответить
Реформи роби, з корупцією борися а не очолюй її. Те що Україна тримається 5 рік то не твоя заслуга. Ти пусте місце.
25.04.2026 17:45 Ответить
Далее ведется такой разговор:

"- Общей реформы какой, бл#дь? Где тебе, Тимур, реформы не хватает, можешь мне сказать?
- Мне везде хватает, Петр Алексеевич.
- Нет, ты написал, что тебе реформы не хватает.
- Просто мы еще не приступили к...
- У нас, вот, открытая связь. И я спрашиваю, вот: "Скажите мне, пожалуйста, где вам не хватает реформ?". Вот вы взяли на себя роль верховного судьи и решили судить о реформах в публичной плоскости. Вам лавры Саакашвили покоя не дают?
- Нет, Петр Алексеевич. Я вообще не претендую ни на какие лавры. Я никогда никого не...
- Нет, вы претендуете. Я думаю, что… Ну, хорошо. Я прочитал, я убедился, что это ваш...
- Мой анализ абсолютно…
- Я думаю, что я найду возможность, как отреагировать на вашу неудовлетворенность реформой. Хорошо.
- Простите, Петр Алексеевич.
- Я желаю… Поздравляю вас с праздником, желаю вам всего доброго.
- Простите, Петр Алексеевич, я… Вы не так понимаете.
- А за что простить? Источник: https://censor.net/ru/v3112632
😁
25.04.2026 18:59 Ответить
Пусте місце не наробило би такої біди.
25.04.2026 19:04 Ответить
Псевдо-правий з лепеніхами, брейвіком-масоном та іншими варгами вікернесами теж
25.04.2026 17:49 Ответить
закони не прийняли.
Зеля - це агент москви.
так само як і його кумир Трамп.
ну просто все робл*ть на догоду *****.
Просто фотографії цих діячів мона знайти. - Зе, і Тра, і *****.
Що тут спорить то?
Ах, він не знав\не розумів, як ото гучно кричить людина-Береза?
Ну так тоді слід випустити 99% зеків, бо вони ж теж так само бл, не знали та не розуміли.
Ідіоти наголосували. По суті, нарід накликав все оце. Вот ета всьо. В світі. їж.те, ідіоти. хоча слово ідіот, це про інше, але, слово ддебіл це певно якраз про нарід. давай, жери, зажирай кров.ю, запивай, чо, мало, давай добавки проси, дебіл. І потім рейтинг величного не оброни а то путін ще більше нападьот, підари не інакше. довіряють вони. Давай і сталіну довіряйТЕ. Слуги слуг урода, давай, чо. морок якийсь. це реально довіра до Зе така? та це жесть
25.04.2026 17:50 Ответить
Він, піарне Є...ло, заявляє на вувесь світ ЯК ПРЕЗИДЕНТ, що на Естоннію вже "направені війська рашки на марші"( трохи утрирую для жосрсткості) ...
Воно отримало жорсткі відповіді від президентів Естонії, Латвії - воно suchonok хто зараз у Києві сидить , допомагає Венсам з Масками Європу валити?
25.04.2026 18:01 Ответить
не гарячкуй. Ви бачив фото ЗЕ і Тра?
ну ось. Значить там щось проізошло. давай, подивись.
а потім вже подумаємо - чому Зе так ..... приносить в жертву солдатів, якими командує. Це просто якась, так, це якась "гра". я то бачу, а ви ні, ну от, зобачте і ви. Це тупо якесь жертвоприношення. ми з вами бачимо, але нічого зробити не можемо. ще що скажете?
25.04.2026 18:11 Ответить
"Третього жовтня 2025 року нам повідомили, що наш підрозділ, єдиний, якій вдало бомбив москву за останні півтора року, розформовують.

Я розумів, що вплинути на рішення божевільного корупціонера Дейнеки може тільки офіс президента - Єрмак, або Зеленський". Ю.Касьянов
25.04.2026 17:53 Ответить
А тим часом плани рашистської пітьми не змінились:

@ (мова оригіналу):
"На госсайте РФ РИА "Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". Многие , прочитав ее, удивляются тому, что на 5й год войны рашисты сбрасывают маску и говорят уже об уничтожении украинцев как нации. На самом деле ничего удивительного тут нет. Это калька с того, что пыталась сделать московия всегда с непокорными ей национальными окраинами.
Уничтожение национальной идентичности. Запрет языка. Запрет национальной культуры и истории. Запрет нации."







25.04.2026 17:53 Ответить
Цікаво виходить - рахуючи те що етнічні українці є першою в рашці за чисельністю нацменшиною ( її ж ніхто не геноцидить ,всі живі -здорові , багато хто кар'єри собі в москві роблять) в рашці ,третину рашистської армії ,в тому числі вищих офіцерів становлять етнічні українці ,вони що будуть власну націю геноцидити. До речі ,що до історію - московщину заснувала київька князівська династія Рюриковичів.
25.04.2026 18:28 Ответить
Це не українці, а зрусифіковані манкурти. З прізвищами на "-ко".
Соме на таких виродків пітьма намагається нас перетворити.
25.04.2026 18:36 Ответить
Пам'ятаю як тут кожен день писали про вступ до ЄС, рік за роком. Наче це зовсім скоро. Це було 12 років тому.
25.04.2026 17:54 Ответить
Зелена гнида відкинула країну на десятиліття назад
25.04.2026 18:08 Ответить
та ти вже прискорив вимирання та знищення українців , Оманська Гнида

будь проклятий ти та твій рід назавжди !
25.04.2026 18:00 Ответить
Буде виконано, пане Президент. Зараз Федоров прискорить по суті єдину причину, по якій Україні обіцяють ЄС.
25.04.2026 18:02 Ответить
Не потрібна євросоюзу коррумпована країна на чолі з організатором коррупції.
25.04.2026 18:06 Ответить
Хацуціга, це твій новий нік. Недовго тобі лишилось хрюкати. Корупції в Україні не більше ніж в Угорщинах всяких. Лише кацапів в табори дружби відправим і все буде ок 😁🤙
25.04.2026 18:16 Ответить
Голобородько бери свій лісапет та прискорюйся нах з України
25.04.2026 18:07 Ответить
Не нах, а у камеру. Нах - то усю мерзоту, яка й досі на торчка молиться. А паяца хрипатого - судити українським трибуналом.
25.04.2026 19:10 Ответить
Якнайшвидше не проканає - самий перед скажуть - у вас корупція на найвищиму рівні зашкалює
25.04.2026 18:08 Ответить
Нелегітимне мародере і бреше , уже не знає яку лапшу вішати
25.04.2026 18:09 Ответить
потужна брехня.
25.04.2026 18:17 Ответить
європецям потрібні українці у вигляді "щита", вони самі про це давно сказали, більше 10 років піздять про членство і його не видно навіть на горизонті
25.04.2026 18:18 Ответить
Я не збираюсь бути чиїмось "щитом" і ставати гарматним м'ясом в їхніх геополітичних розбірках.
25.04.2026 18:19 Ответить
Бо ти кацап і шлюха кадирівців, це ж очевидно. ☝️
25.04.2026 18:39 Ответить
Коли вже зєлю ЄС пошле нахрін разом з його хотєлкамі.
25.04.2026 18:18 Ответить
ЗеБуба нікому не потрібен
25.04.2026 18:22 Ответить
В тому то й проблема Володя, що ти основний якір євроінтеграції України.
25.04.2026 18:43 Ответить
А шо такое, нелоху нужно показать лохатарату шо оно добилось чего-то кроме лоббирования кротов у власти, коррупции и тотальной некомпетентности?
25.04.2026 18:53 Ответить
 
 