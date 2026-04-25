Нам нужен ЕС, а Евросоюзу очень нужна Украина, мы все должны ускоряться, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что в Европе все понимают: Украина должна как можно скорее стать членом ЕС.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал в интервью для телемарафона "Единые новости".

Членство Украины в ЕС

"Что касается фаст-трека или других ускорений полноправного членства Украины в ЕС. В Европе есть разные мнения. Общее одно: все понимают, что Украина должна получить это как можно быстрее", — отметил президент.

Он также отметил, что в Европе существует общая позиция относительно того, что Украина на 100% заслуживает этого.

"Третье: мы подошли к такому моменту истории, геополитической и безопасности в Европе, когда нам нужен Евросоюз, а Евросоюзу очень сильно нужна Украина. Поэтому мы все должны ускоряться", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что не только Украина со своей стороны, но и европейские страны должны делать все, чтобы ускорить вступление Украины.

Переговорные кластеры

"И сейчас очень важно открыть первый переговорный кластер. Я уверен, что мы идем в соответствии с нашим планом, несмотря на блокировки, которые были. Договаривался с партнерами, чтобы в 2026 году мы открыли все кластеры. Мы сделаем все, чтобы это произошло в ближайшие месяцы, если не будет новых вызовов", — отметил президент.

Программа PURL

По словам Зеленского, на Кипре он провел очень продуктивные встречи.

"Важно поблагодарить наших партнеров – три европейские страны, которые подтвердили новые взносы в программу PURL. Это необходимо для Украины. У нас такие удары, что сейчас нельзя терять время. Надо защищать энергетику, логистику – все. И я благодарю за такую поддержку", – рассказал он.



Также президент напомнил о разблокировании финансового пакета поддержки и введении 20-го пакета санкций против России.

Что предшествовало

Ранее сообщалось, что Франция и Германия планируют предоставить Украине "символические" льготы на этапе перед вступлением в Европейский Союз, которые исключают доступ Киева к бюджету блока и право голоса.