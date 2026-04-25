Нам потрібен ЄС і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна, ми всі повинні прискорюватися, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у Європі всі розуміють, що Україна повинна отримати членство в ЄС якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".

Членство України в ЄС

"Що стосується фаст-треку або інших прискорень повноправного членства України в ЄС. Є різні думки у Європі. Спільне одне: усі розуміють, що Україна повинна отримати це якомога швидше", - зазначив президент.

Він також зазначив, що у Європі є спільна позиція щодо того, що Україна на 100% заслуговує це.

"Третє: ми прийшли в такий момент історії, геополітичної і безпекової ситуації у Європі, коли нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна. Тому ми всі повинні прискорюватися", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що не тільки Україна зі свого боку, а й також європейські країни повинні робити все, щоб прискорити вступ України.

Переговорні кластери

"І зараз дуже важливо відкрити перший переговорний кластер. Я впевнений, що ми йдемо згідно з нашим планом, незважаючи на блокування, які були. Домовлявся з партнерами, щоб у 2026 році ми відкрили всі кластери. Ми зробимо все, щоб це зробити в найближчі місяці, якщо не буде нових викликів", - зазначив президент.

Програма PURL

За словами Зеленського, на Кіпрі він провів дуже продуктивні зустрічі.

"Важливо подякувати нашим партнерам – трьом європейським країнам, які підтвердили нові внески в програму PURL. Це необхідно для України. У нас такі удари, що зараз не можна втрачати час. Треба захищати енергетику, логістику – все. І я дякую за таку підтримку", - розповів він.



Також президент нагадав про розблокування фінансового пакету підтримки та впровадження 20-го санкційного пакету проти Росії.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.