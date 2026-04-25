Нам потрібен ЄС і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна, ми всі повинні прискорюватися, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що у Європі всі розуміють, що Україна повинна отримати членство в ЄС якнайшвидше.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".
Членство України в ЄС
"Що стосується фаст-треку або інших прискорень повноправного членства України в ЄС. Є різні думки у Європі. Спільне одне: усі розуміють, що Україна повинна отримати це якомога швидше", - зазначив президент.
Він також зазначив, що у Європі є спільна позиція щодо того, що Україна на 100% заслуговує це.
"Третє: ми прийшли в такий момент історії, геополітичної і безпекової ситуації у Європі, коли нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна. Тому ми всі повинні прискорюватися", - додав Зеленський.
Президент наголосив, що не тільки Україна зі свого боку, а й також європейські країни повинні робити все, щоб прискорити вступ України.
Переговорні кластери
"І зараз дуже важливо відкрити перший переговорний кластер. Я впевнений, що ми йдемо згідно з нашим планом, незважаючи на блокування, які були. Домовлявся з партнерами, щоб у 2026 році ми відкрили всі кластери. Ми зробимо все, щоб це зробити в найближчі місяці, якщо не буде нових викликів", - зазначив президент.
Програма PURL
За словами Зеленського, на Кіпрі він провів дуже продуктивні зустрічі.
"Важливо подякувати нашим партнерам – трьом європейським країнам, які підтвердили нові внески в програму PURL. Це необхідно для України. У нас такі удари, що зараз не можна втрачати час. Треба захищати енергетику, логістику – все. І я дякую за таку підтримку", - розповів він.
Також президент нагадав про розблокування фінансового пакету підтримки та впровадження 20-го санкційного пакету проти Росії.
Що передувало
Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.
Тому вимагає вд ЄС щоб Україну прийняли якого мога швидше.
Зараз на посаді президента Зеля - так про нього і мова
Що у людини в макітрі?!
Студійна он-лайн лекція Залужного зі студентами з фаху міжнародного права - українських та британського універів.
на 24 хв - Залужний згадує про свою надію за мить до широкомасштабної , про віру у те, що у влади в Києві є козирі таємні якісь, щоб бути готовими проти того, що він , Залужний , бачив по ту лінію кордону на Чернігвощині ... Це його слова - не сарказм... ???
Але ми ж знаємо що один таки Козир був і Є
Зеля - це агент москви.
так само як і його кумир Трамп.
ну просто все робл*ть на догоду *****.
Просто фотографії цих діячів мона знайти. - Зе, і Тра, і *****.
Що тут спорить то?
Ах, він не знав\не розумів, як ото гучно кричить людина-Береза?
Ну так тоді слід випустити 99% зеків, бо вони ж теж так само бл, не знали та не розуміли.
Ідіоти наголосували. По суті, нарід накликав все оце. Вот ета всьо. В світі. їж.те, ідіоти. хоча слово ідіот, це про інше, але, слово ддебіл це певно якраз про нарід. давай, жери, зажирай кров.ю, запивай, чо, мало, давай добавки проси, дебіл. І потім рейтинг величного не оброни а то путін ще більше нападьот, підари не інакше. довіряють вони. Давай і сталіну довіряйТЕ. Слуги слуг урода, давай, чо. морок якийсь. це реально довіра до Зе така? та це жесть
Воно отримало жорсткі відповіді від президентів Естонії, Латвії - воно suchonok хто зараз у Києві сидить , допомагає Венсам з Масками Європу валити?
ну ось. Значить там щось проізошло. давай, подивись.
а потім вже подумаємо - чому Зе так ..... приносить в жертву солдатів, якими командує. Це просто якась, так, це якась "гра". я то бачу, а ви ні, ну от, зобачте і ви. Це тупо якесь жертвоприношення. ми з вами бачимо, але нічого зробити не можемо. ще що скажете?
Я розумів, що вплинути на рішення божевільного корупціонера Дейнеки може тільки офіс президента - Єрмак, або Зеленський". Ю.Касьянов
@ (мова оригіналу):
"На госсайте РФ РИА "Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". Многие , прочитав ее, удивляются тому, что на 5й год войны рашисты сбрасывают маску и говорят уже об уничтожении украинцев как нации. На самом деле ничего удивительного тут нет. Это калька с того, что пыталась сделать московия всегда с непокорными ей национальными окраинами.
Уничтожение национальной идентичности. Запрет языка. Запрет национальной культуры и истории. Запрет нации."
Соме на таких виродків пітьма намагається нас перетворити.
будь проклятий ти та твій рід назавжди !