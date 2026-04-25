Нам потрібен ЄС і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна, ми всі повинні прискорюватися, - Зеленський

Зеленський про вступ до ЄС

Президент Володимир Зеленський наголосив, що у Європі всі розуміють, що Україна повинна отримати членство в ЄС якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав в інтервʼю для телемарафону "Єдині новини".



"Що стосується фаст-треку або інших прискорень повноправного членства України в ЄС. Є різні думки у Європі. Спільне одне: усі розуміють, що Україна повинна отримати це якомога швидше", - зазначив президент.

Він також зазначив, що у Європі є спільна позиція щодо того, що Україна на 100% заслуговує це.

"Третє: ми прийшли в такий момент історії, геополітичної і безпекової ситуації у Європі, коли нам потрібен Євросоюз і Євросоюзу дуже сильно потрібна Україна. Тому ми всі повинні прискорюватися", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що не тільки Україна зі свого боку, а й також європейські країни повинні робити все, щоб прискорити вступ України.

Переговорні кластери

"І зараз дуже важливо відкрити перший переговорний кластер. Я впевнений, що ми йдемо згідно з нашим планом, незважаючи на блокування, які були. Домовлявся з партнерами, щоб у 2026 році ми відкрили всі кластери. Ми зробимо все, щоб це зробити в найближчі місяці, якщо не буде нових викликів", - зазначив президент.

Програма PURL

За словами Зеленського, на Кіпрі він провів дуже продуктивні зустрічі.

"Важливо подякувати нашим партнерам – трьом європейським країнам, які підтвердили нові внески в програму PURL. Це необхідно для України. У нас такі удари, що зараз не можна втрачати час. Треба захищати енергетику, логістику – все. І я дякую за таку підтримку", - розповів він.

Також президент нагадав про розблокування фінансового пакету підтримки та впровадження 20-го санкційного пакету проти Росії.

Що передувало

Раніше повідомлялося, що Франція та Німеччина планують надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.

Зеленський Володимир членство в ЄС Євросоюз
+12
Зеля за сім років не може показати хоч якесь досягнення, окрім коррупційних.
Тому вимагає вд ЄС щоб Україну прийняли якого мога швидше.
25.04.2026 17:39 Відповісти
+6
Євросоюзу потрібна УКРАЇНА але без зільоної злодійської шобли !!!
25.04.2026 17:43 Відповісти
+5
при петі такої ***** не було й близько
25.04.2026 17:55 Відповісти
Україні потрібна ядерна зброя, щоб мацкавити забули про нас назавжди.
25.04.2026 17:35 Відповісти
Забудь
25.04.2026 17:43 Відповісти
Не забуду. Від кожної згадки про яз на моцкві всирається тисяча кацапиків 😁🤙
25.04.2026 17:47 Відповісти
Це твої мрії
25.04.2026 17:49 Відповісти
Брудні бімби в бусиках вже стоять в 5 районах мацкви, замасковані під шаурмичні 😆
25.04.2026 17:51 Відповісти
Стількі вже про це казали,писали,а ви досі носитесь з тією яз, купіть собі мозок,щоб думати.
25.04.2026 18:16 Відповісти
Андрєй андрєєв, ви там на москві дуже цього боїтесь, ми знаємо. ☝️
25.04.2026 18:18 Відповісти
вздьорнись.
25.04.2026 17:37 Відповісти
Україна воює сотні років
25.04.2026 17:47 Відповісти
ну без тебе б вже здалась
25.04.2026 17:53 Відповісти
25.04.2026 17:39 Відповісти
тобі Петя насрав у борщ ?
Зараз на посаді президента Зеля - так про нього і мова
25.04.2026 17:53 Відповісти
25.04.2026 17:55 Відповісти
А хто спромігся на БЕЗВІЗ, по якому мільйони виборців ЦАРЯ повтікали до Вільної Європи?!

Що у людини в макітрі?!
25.04.2026 18:14 Відповісти
Кацап, Україна буде з ЄС і НАТО, а мацква буде знищена ашотами, це майбутнє твоїх дітей 😁
25.04.2026 17:53 Відповісти
Твоя дупа улюблена в кадирівців. Доречі ти знав що ваш спікер володін - гейпідр?
25.04.2026 18:10 Відповісти
25.04.2026 17:43 Відповісти
не пізди. звідки ви знаєш?
25.04.2026 17:52 Відповісти
Він кацап, тому і нахрюкує проти єс.
25.04.2026 17:54 Відповісти
"зезрадник" з 2019 року прискорюється в обійми куйла,туда і тягне своєю "зеленою зрадою" всю Україну
25.04.2026 17:45 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=3GDjOtbiTXw

Студійна он-лайн лекція Залужного зі студентами з фаху міжнародного права - українських та британського універів.
на 24 хв - Залужний згадує про свою надію за мить до широкомасштабної , про віру у те, що у влади в Києві є козирі таємні якісь, щоб бути готовими проти того, що він , Залужний , бачив по ту лінію кордону на Чернігвощині ... Це його слова - не сарказм... ???
Але ми ж знаємо що один таки Козир був і Є
25.04.2026 17:54 Відповісти
Реформи роби, з корупцією борися а не очолюй її. Те що Україна тримається 5 рік то не твоя заслуга. Ти пусте місце.
25.04.2026 17:45 Відповісти
Псевдо-правий з лепеніхами, брейвіком-масоном та іншими варгами вікернесами теж
25.04.2026 17:49 Відповісти
закони не прийняли.
Зеля - це агент москви.
так само як і його кумир Трамп.
ну просто все робл*ть на догоду *****.
Просто фотографії цих діячів мона знайти. - Зе, і Тра, і *****.
Що тут спорить то?
Ах, він не знав\не розумів, як ото гучно кричить людина-Береза?
Ну так тоді слід випустити 99% зеків, бо вони ж теж так само бл, не знали та не розуміли.
Ідіоти наголосували. По суті, нарід накликав все оце. Вот ета всьо. В світі. їж.те, ідіоти. хоча слово ідіот, це про інше, але, слово ддебіл це певно якраз про нарід. давай, жери, зажирай кров.ю, запивай, чо, мало, давай добавки проси, дебіл. І потім рейтинг величного не оброни а то путін ще більше нападьот, підари не інакше. довіряють вони. Давай і сталіну довіряйТЕ. Слуги слуг урода, давай, чо. морок якийсь. це реально довіра до Зе така? та це жесть
25.04.2026 17:50 Відповісти
Він, піарне Є...ло, заявляє на вувесь світ ЯК ПРЕЗИДЕНТ, що на Естоннію вже "направені війська рашки на марші"( трохи утрирую для жосрсткості) ...
Воно отримало жорсткі відповіді від президентів Естонії, Латвії - воно suchonok хто зараз у Києві сидить , допомагає Венсам з Масками Європу валити?
25.04.2026 18:01 Відповісти
не гарячкуй. Ви бачив фото ЗЕ і Тра?
ну ось. Значить там щось проізошло. давай, подивись.
а потім вже подумаємо - чому Зе так ..... приносить в жертву солдатів, якими командує. Це просто якась, так, це якась "гра". я то бачу, а ви ні, ну от, зобачте і ви. Це тупо якесь жертвоприношення. ми з вами бачимо, але нічого зробити не можемо. ще що скажете?
25.04.2026 18:11 Відповісти
"Третього жовтня 2025 року нам повідомили, що наш підрозділ, єдиний, якій вдало бомбив москву за останні півтора року, розформовують.

Я розумів, що вплинути на рішення божевільного корупціонера Дейнеки може тільки офіс президента - Єрмак, або Зеленський". Ю.Касьянов
25.04.2026 17:53 Відповісти
А тим часом плани рашистської пітьми не змінились:

@ (мова оригіналу):
"На госсайте РФ РИА "Новости" вышла статья "Что Россия должна сделать с Украиной". Многие , прочитав ее, удивляются тому, что на 5й год войны рашисты сбрасывают маску и говорят уже об уничтожении украинцев как нации. На самом деле ничего удивительного тут нет. Это калька с того, что пыталась сделать московия всегда с непокорными ей национальными окраинами.
Уничтожение национальной идентичности. Запрет языка. Запрет национальной культуры и истории. Запрет нации."







25.04.2026 17:53 Відповісти
Цікаво виходить - рахуючи те що етнічні українці є першою в рашці за чисельністю нацменшиною ( її ж ніхто не геноцидить ,всі живі -здорові , багато хто кар'єри собі в москві роблять) в рашці ,третину рашистської армії ,в тому числі вищих офіцерів становлять етнічні українці ,вони що будуть власну націю геноцидити. До речі ,що до історію - московщину заснувала київька князівська династія Рюриковичів.
25.04.2026 18:28 Відповісти
Це не українці, а зрусифіковані манкурти. З прізвищами на "-ко".
Соме на таких виродків пітьма намагається нас перетворити.
25.04.2026 18:36 Відповісти
Пам'ятаю як тут кожен день писали про вступ до ЄС, рік за роком. Наче це зовсім скоро. Це було 12 років тому.
25.04.2026 17:54 Відповісти
Зелена гнида відкинула країну на десятиліття назад
25.04.2026 18:08 Відповісти
та ти вже прискорив вимирання та знищення українців , Оманська Гнида

будь проклятий ти та твій рід назавжди !
25.04.2026 18:00 Відповісти
Буде виконано, пане Президент. Зараз Федоров прискорить по суті єдину причину, по якій Україні обіцяють ЄС.
25.04.2026 18:02 Відповісти
Не потрібна євросоюзу коррумпована країна на чолі з організатором коррупції.
25.04.2026 18:06 Відповісти
Хацуціга, це твій новий нік. Недовго тобі лишилось хрюкати. Корупції в Україні не більше ніж в Угорщинах всяких. Лише кацапів в табори дружби відправим і все буде ок 😁🤙
25.04.2026 18:16 Відповісти
Голобородько бери свій лісапет та прискорюйся нах з України
25.04.2026 18:07 Відповісти
Якнайшвидше не проканає - самий перед скажуть - у вас корупція на найвищиму рівні зашкалює
25.04.2026 18:08 Відповісти
Нелегітимне мародере і бреше , уже не знає яку лапшу вішати
25.04.2026 18:09 Відповісти
потужна брехня.
25.04.2026 18:17 Відповісти
європецям потрібні українці у вигляді "щита", вони самі про це давно сказали, більше 10 років піздять про членство і його не видно навіть на горизонті
25.04.2026 18:18 Відповісти
Я не збираюсь бути чиїмось "щитом" і ставати гарматним м'ясом в їхніх геополітичних розбірках.
25.04.2026 18:19 Відповісти
Бо ти кацап і шлюха кадирівців, це ж очевидно. ☝️
25.04.2026 18:39 Відповісти
Коли вже зєлю ЄС пошле нахрін разом з його хотєлкамі.
25.04.2026 18:18 Відповісти
ЗеБуба нікому не потрібен
25.04.2026 18:22 Відповісти
В тому то й проблема Володя, що ти основний якір євроінтеграції України.
25.04.2026 18:43 Відповісти
 
 