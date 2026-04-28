Нічого особливого: Пісторіус пояснив заяву Мерца про Україну

Пісторіус прокоментував звяву Мерца про Україну

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував заяви канцлера Фрідріха Мерца щодо можливого зв’язку між вступом України до ЄС і питанням територій.

Його слова стали відповіддю на публічну дискусію, яка виникла після виступу німецького канцлера.

Про це повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, яких цитує Цензор.НЕТ.

Що сказали в Берліні про можливі поступки України

Пісторіус заявив, що розмови про можливі територіальні втрати України не є новими. За його словами, такі сценарії вже не раз обговорювалися в контексті завершення війни.

Він додав, що навіть українська влада розглядає різні варіанти розвитку подій після закінчення бойових дій.

"Оцінку про те, що Україна, можливо, наприкінці цієї війни змушена буде віддати ту чи іншу територію, визнає навіть сам український президент. Тож це не є якимось особливим повідомленням", – сказав міністр оборони Німеччини.

Слова Мерца, які викликали суперечку

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що можливі територіальні зміни в Україні можуть бути пов’язані з її шляхом до Європейського Союзу.

Він припустив, що у разі референдуму українському керівництву доведеться пояснювати громадянам складні рішення щодо майбутнього країни.

"Може статися так, що частина території України вже не буде українською… тоді він має сказати людям: я відкрив для вас шлях до Європи", – заявив Мерц.

Ці слова викликали активне обговорення серед політиків і експертів у Європі та Україні.

  • Нагадаємо, раніше Франція та Німеччина запропонували надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.

територіальна цілісність Євросоюз Пісторіус Борис війна в Україні Мерц Фрідріх
Топ коментарі
Пішли ви найух зі своїми коментарями. Чужими землями розкидаєтесь, які политі кров'ю наших воїнів.
28.04.2026 23:46 Відповісти
Ну, всім відомо, що ми, українці, люди добрі та гостинні. Можемо пів Німеччини кацапам віддати . Жодна тварюка не має право розтуляти свою чорну пащу на територію України.
29.04.2026 01:02 Відповісти
у любий спосіб, але щоб догодити *****. То віддайте теріторії, то вступ до ЄС без усяких прав. Таке членство в ЄС все одно що генерал на "Весіллі" Чехова . Оно Україні треба?
28.04.2026 23:42 Відповісти
28.04.2026 23:42 Відповісти
Просто журналісти висмикують цю частину із великого контексту проблем що до вступу України у ЄС.
Це формально Україна наполягає на прискореній процедурі, і далі їдуть практичні юридично важкі запитання:
-А власне кажучи у складі яких территорій Україна бажає бути у складі ЄС?
Окупований Крим і інші территорії, Україна також бажає " приєднати" до ЄС? А якщо ні, який юридичний статус цих территорій і які дії ЄС у подальшому?
Висновок- на цей блок питань, відповіді - відсутні у всіх. А заява Мерца, одно із можливих пропозицій. Але це стосується саме процедури вступу у ЄС. Якщо питання вступу зараз не розглядати, то це суверенне діло України, на що погоджуватися і які референдуми проводити.
29.04.2026 00:45 Відповісти
А як до Кіпру або Гібралтару? Чи це інше?
29.04.2026 02:03 Відповісти
А не " інше"? На Кіпрі, підбчас процедур вступу відбувалась така ж гарячамвійна як і в Україні, лінія кордонів змінювалася кожного дня?
Це все - індивідуальні до кожної країни юридичні концепції вступу. Які роками розроблялися і узгоджувалися.
Тільки коли рак на горі свисне і гаряча фаза війни припинеця, тільки тоді ПОЧНУТЬ ОБГОВОРЮВАТИ ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ окупованих территорій.

А хочете " прискореного"- Мерц запропонував варіант. Не влаштовує? Тоді нема чого піаритися про " 27 -й рік".
Жорстко, але правдиво.
29.04.2026 10:27 Відповісти
А ти своїми землями не розкидаєшся?
Ти ж нічого не робиш про що тут пишеш, засів на дивані і розказуєш іншим, що і хто повинен робити.
Самому не гидко від себе? (питання риторичне)
Віддай свою сраку - може тоді тебе візьмуть в ЄС, хоча б символічно. Від армії і фронту ти ж для чогось її бережеш - ну ось і знадобиться для корисної справи.
29.04.2026 01:58 Відповісти
Дзеркало є? Вас таких мабуб, якщо не депортувати на парашу, то в Днепрі топити треба. Слава Україні!
29.04.2026 02:06 Відповісти
Чуєш, підАр малороський, саме я й не розкидаюсь землями в яких лежать мої предки до сьомого коліна. А ти мурло сховався під спідницею та готовий всю Україну віддати кацапам лиш би твоя срака в теплі була. Але так не вийде. Якщо прийде кацап то твою дружину віддасть буряту, а твою сраку кадирівцю.
29.04.2026 07:02 Відповісти
все по делу.

в германии точно хотят знать сколько квадратных киллометров Украины вступит в ЕС, чтобы от ***** на это получить согласие.
29.04.2026 00:57 Відповісти
деякі кометуючі коментатори з мозгами взагалі не дружать --- перша . єдина . основна причина для чого ***** почав у 14 році війну спочатку гібридну а потім повномасштабну ЦЕ НЕ ДАТИ НАМ ВСТУПИТИ В ЄС І НАТО . у лютому 22 року ..проффесор.. януковощ сидів з чумуданами на аеродромі в ********** і чекав коли його ..лєгітімного.. повезуть в КИЇВ і якби це сталося то у ***** була б ********** №2
29.04.2026 06:40 Відповісти
З ума зійшли німці чи що? Хлопці наші гинуть за те щоб кацапам потім віддати території?
29.04.2026 07:30 Відповісти
Зелене збіговисько це трагедія українського народу, яку цей народ зробив собі власноруч. Але боря 3,14здить. Жодного разу українська влада не ставила під сумнів територіальну цілісність України. Це є факт. Хй назве час і місце де влада України це, як він каже, розглядає.
