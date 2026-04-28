Нічого особливого: Пісторіус пояснив заяву Мерца про Україну
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус прокоментував заяви канцлера Фрідріха Мерца щодо можливого зв’язку між вступом України до ЄС і питанням територій.
Його слова стали відповіддю на публічну дискусію, яка виникла після виступу німецького канцлера.
Про це повідомляють кореспонденти Радіо Свобода, яких цитує Цензор.НЕТ.
Що сказали в Берліні про можливі поступки України
Пісторіус заявив, що розмови про можливі територіальні втрати України не є новими. За його словами, такі сценарії вже не раз обговорювалися в контексті завершення війни.
Він додав, що навіть українська влада розглядає різні варіанти розвитку подій після закінчення бойових дій.
"Оцінку про те, що Україна, можливо, наприкінці цієї війни змушена буде віддати ту чи іншу територію, визнає навіть сам український президент. Тож це не є якимось особливим повідомленням", – сказав міністр оборони Німеччини.
Слова Мерца, які викликали суперечку
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц раніше заявив, що можливі територіальні зміни в Україні можуть бути пов’язані з її шляхом до Європейського Союзу.
Він припустив, що у разі референдуму українському керівництву доведеться пояснювати громадянам складні рішення щодо майбутнього країни.
"Може статися так, що частина території України вже не буде українською… тоді він має сказати людям: я відкрив для вас шлях до Європи", – заявив Мерц.
Ці слова викликали активне обговорення серед політиків і експертів у Європі та Україні.
- Нагадаємо, раніше Франція та Німеччина запропонували надати Україні "символічні" пільги на етапі перед вступом до Європейського Союзу, які виключають доступ Києва до бюджету блоку та право голосу.
Це формально Україна наполягає на прискореній процедурі, і далі їдуть практичні юридично важкі запитання:
-А власне кажучи у складі яких территорій Україна бажає бути у складі ЄС?
Окупований Крим і інші территорії, Україна також бажає " приєднати" до ЄС? А якщо ні, який юридичний статус цих территорій і які дії ЄС у подальшому?
Висновок- на цей блок питань, відповіді - відсутні у всіх. А заява Мерца, одно із можливих пропозицій. Але це стосується саме процедури вступу у ЄС. Якщо питання вступу зараз не розглядати, то це суверенне діло України, на що погоджуватися і які референдуми проводити.
Це все - індивідуальні до кожної країни юридичні концепції вступу. Які роками розроблялися і узгоджувалися.
Тільки коли рак на горі свисне і гаряча фаза війни припинеця, тільки тоді ПОЧНУТЬ ОБГОВОРЮВАТИ ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ окупованих территорій.
А хочете " прискореного"- Мерц запропонував варіант. Не влаштовує? Тоді нема чого піаритися про " 27 -й рік".
Жорстко, але правдиво.
