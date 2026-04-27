Через 20-25 років Україна стане новим "економічним тигром" Європи, - Кубілюс

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що Україна здатна в перспективі 20-25 років досягти значного економічного зростання та стати новим "економічним тигром" Європи.

Про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції "На шляху до Конференції з відновлення України, виміри безпеки та оборони", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Кубілюс прогнозує процвітання України

"Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті",- наголосив єврокомісар.

При цьому Кубілюс вважає, що процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції.

Водночас він виступив проти деяких європейських побоювань щодо того, що сильна українська економіка може створити проблеми для європейської промисловості, включаючи сільське господарство, нагадавши, що ті ж побоювання висловлювалися, коли Польща та країни Балтії були на шляху до вступу до ЄС.

Єврокомісар зазначив, що тоді політичні лідери старої Європи побачили потенційні переваги розширення, що призвело до успішного завершення процесу вступу.

Як приклад він навів Литву, яка досягла значного економічного зростання після вступу до ЄС. Кубілюс висловив упевненість, що Україна досягне такого ж успіху.

"Через 20-25 років Україна стане новим економічним тигром Європи", - вважає єврокомісар.

Оборонний союз

Нагадаємо, що також Кубілюс заявив про те, що наразі членство України в НАТО є неможливим. Тому ефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу.

