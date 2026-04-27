Через 20-25 років Україна стане новим "економічним тигром" Європи, - Кубілюс

Кубілюс вважає, що Україна має потенціал змінити економічну мапу Європи

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс вважає, що Україна здатна в перспективі 20-25 років досягти значного економічного зростання та стати новим "економічним тигром" Європи.

Про це він сказав під час виступу на міжнародній конференції "На шляху до Конференції з відновлення України, виміри безпеки та оборони", повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Укрінформ".

Кубілюс прогнозує процвітання України 

"Процвітання України життєво важливе для сталого миру на всьому європейському континенті",- наголосив єврокомісар.

При цьому Кубілюс вважає, що процвітання України залежить від успіху її європейської інтеграції. 

Водночас він виступив проти деяких європейських побоювань щодо того, що сильна українська економіка може створити проблеми для європейської промисловості, включаючи сільське господарство, нагадавши, що ті ж побоювання висловлювалися, коли Польща та країни Балтії були на шляху до вступу до ЄС.

Єврокомісар зазначив, що тоді політичні лідери старої Європи побачили потенційні переваги розширення, що призвело до успішного завершення процесу вступу.

Як приклад він навів Литву, яка досягла значного економічного зростання після вступу до ЄС. Кубілюс висловив упевненість, що Україна досягне такого ж успіху.

"Через 20-25 років Україна стане новим економічним тигром Європи", - вважає єврокомісар.

Оборонний союз

Нагадаємо, що також Кубілюс заявив про те, що наразі членство України в НАТО є неможливим. Тому ефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу.

Топ коментарі
+16
Буде дивом, якщо через 20-25 років Україна буде.
27.04.2026 17:04 Відповісти
+15
27.04.2026 17:02 Відповісти
+15
ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ

НЕЕЕ))

- падіння населення 50%
- дітей мізер
- пенсіонерів і інвалідів дофіга
27.04.2026 17:02 Відповісти
Ну обʼєктивних умов немає на для для цього...
бідна високо корумпована краї окупована олігархами ...

можливо через 125 років і паління метеориту що знищить систему і все навколо
27.04.2026 16:59 Відповісти
27.04.2026 17:02 Відповісти
Два місяці тому було -45%.
Хто за два місяці ще 5% винищив? А головне - хто ті відсотки порахував?
27.04.2026 17:10 Відповісти
Ага, а через 50 років Україна матиме власні колонії на Альфа-Центаврі і зірку смерті.
27.04.2026 17:02 Відповісти
Знову казки про 20 років.За рахунок чого стане?Вже і населення пішло у великий мінус,заводи стоять,або зруйновані.Будувати нові хто буде? Може Франція чи Німеччина собі в мінус?
27.04.2026 17:03 Відповісти
Так, будувати будуть Німеччина і Франція. Китайські "тріади" також встромлчть своє рило. Звісно, собі в плюс. При умові, що Україна буде на той час існувати, як незалежна держава - дещо перепаде і пересічним українцям - через найнижчі у Європі зарплати.
Але і при тотальному перетворені України на ТОТ (вибачають за тавтологію) Німеччини, Франції та інші "цивілізовані" країни будуть намагатися влізти на "територію", бо це "бізнес", а "бізнес", як відомо, "внєпалітікі".
27.04.2026 17:18 Відповісти
Ну так в них і на своїй території,має бути виробництво.Бо ж їхнє населення має добре жити.І це ж тоді ніякий не економічний тигр буде.
27.04.2026 18:56 Відповісти
Германия и Франция свои заводы закрывает.
27.04.2026 18:27 Відповісти
Не через два-три тижні?
27.04.2026 17:05 Відповісти
Найвеличніший лідор саме до процвітання і веде Україну.Епоха бідності залишилася позаду.Попереду майорить зеленим прапор добробуту та пересичування.Всі ми президенти.
27.04.2026 17:07 Відповісти
Старт розвитку може бути і через 5 років і 25 - все залежить від того, чи стане Україна насправді демократичною, чи система, як і в попередні роки залишиться олігархічною і корумпованою згори донизу. Все залежить, чи порозумнішають виборці і чи навчаться думати самостійно.
27.04.2026 17:11 Відповісти
Нинішня влада вперто не бажає законодавчо збільшувати покарання за корупційні злочини.
27.04.2026 17:29 Відповісти
Цього недостатньо - за корумпованої судової системи, як нині, карають за відносно дрібні злочини, щодо мільярдних розкрадань - лише оголошення підозри і сприяння втечі, а часто і виправдання. Демократія - це не просто вільні вибори, це забезпечення виборця об'єктивною інформацією, а не спотвореною продажними політологами, журналістами, соціологами. Це багато чого, я б сказав рівень демократії - це рівень наявності зворотних зв'язків в суспільстві, тобто це рівень можливостей оперативно впливати на ті чи інші негативні дії влади, в економіці - це вільна конкуренція і одночасно дієве антимонопольне законодавство з боку держави. На жаль, не все так просто, і як бачимо, навіть в кранах з розвиненою демократією, як в США, можливі збої.
27.04.2026 18:50 Відповісти
Через 10 років а то і раніше Україна може повторити тільки долю Парагваю, який тигр? Ви обкурені? Тільки не з цією владою.
27.04.2026 17:12 Відповісти
А може і Сектор Гази буде.
27.04.2026 19:35 Відповісти
Ага, обязательно станет, обязательно станет, тигром станет, экономическим тигром станет заниматься самовнушением это занятие интересное, но для становления экономическим тигром, Украине надо будет сначала чтобы ВОРЫ СИДЕЛИ В ТЮРЬМАХ а не в Раде, кабмине, мЭрских креслах, прокуратуре, суде ,депутатских креслах всех уровней, и когда так будет Украине понадобятся сотни миллиардов вливаний, зарплаты и пенсии больше чем в Европе, чтобы вернуть людей и многое, многое другое, этого УВЫ на горизонте не видно...
27.04.2026 17:19 Відповісти
Ну, Кубілюс, якось не зовсім пасує до тези про самонавіювання.
27.04.2026 17:37 Відповісти
Сподіваюсь так і буде
27.04.2026 17:34 Відповісти
Проджекти з майбутнього. Муйня як завжди. Колись..... єх як напружиться і per aspera ad astra!!!
27.04.2026 17:53 Відповісти
тигри в нас вже були: ахмєтов, коломойскій, ярославскій, бойко, фірташ, і так далі

залишились тільки бджіли
27.04.2026 18:20 Відповісти
Мог бы хоть лет 10 сказать. А так вообще прям без шансов застать все это чудо))
27.04.2026 18:23 Відповісти
паперовим тигром.
27.04.2026 18:34 Відповісти
Через 20 років населення скоротиться ще на 5-7 мільйонів, через демографію. Після отримання незалежності маємо деградацію, депопуляцію, зубожіння більшості населення.
27.04.2026 19:05 Відповісти
старий з глузду зїхав, я знаю що буде - якщо будуть вибори адмінресурс протягне у владу зеленського2 у вигдяді буданова, стерненка, притули або самого паяца. Якщо коротко колективний зеленський приведе країну в прірву, з другого разу у нього все вийде. Не хочу вірити. А що війну вже хтось в голові закінчив
27.04.2026 21:02 Відповісти
Без повернення смертної кари зрадникам і корупціонерам?
Не вірю.
27.04.2026 21:15 Відповісти
 
 