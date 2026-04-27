Членство в НАТО для України наразі недоступне. Потрібен Європейський оборонний союз, - Кубілюс

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що наразі членство України в НАТО є неможливим. Тому ефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Подробиці

"Членство в НАТО для України наразі недоступне. Повноцінне членство в Європейському Союзі - це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей.

Саме тому найефективнішим інструментом може бути пошук нового інструменту, який би зосереджувався саме на інтеграції всіх європейських оборонних можливостей", - зазначив єврокомісар.

На думку Кубілюса, потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії, Норвегії з оборонними можливостями країн-членів Європейського Союзу, які цього бажають.

За його словами, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення.

Також, додав Кубілюс, одночасна інтеграція України до єдиного ринку та Європейського оборонного союзу в найближчому майбутньому стала б "чіткою частиною європейського стратегічного підходу щодо України".

Топ коментарі
+4
НАТО здохло і гниє. Україні треба виступити з ініціативною об'єднання навколо неї. Все це пєтушине європейське царство не вартує і копійки в контексті оборони від кацапів.
27.04.2026 16:41 Відповісти
+3
Ну звісно добре. Найпотужніше з усіх потужних....В самітах...пи₴діжі...занепокоєннях.
27.04.2026 17:10 Відповісти
+1
Потрібен Європейський оборонний союз: один воює - десятеро дивляться. Зате Україна буде в ньому повноправним членом.
Наш Наполеон любить всякі "союзи на 300 літ" підписувати.
27.04.2026 16:47 Відповісти
То непотрібно його створювати? "Спєшитє Всє в ОДКБ"?
27.04.2026 19:37 Відповісти
СОЕ - союз оборони Европи.
27.04.2026 16:50 Відповісти
Чергове євро бла-бла. Треба, якщо, тому-що і т.д. Мерц вже дає задню про здачу територій, так і Кубілюс очкує. Тоді риторичне питання - а на якого біса ми ліземо в НАТО, якщо вони по всіх питанням як дати відсіч ворогу не мають єдиної точки зору. Вже задовбали стурбованостями, рішучими заявами і необхідностями. Одним словом - НОТО немає як такого.
27.04.2026 16:52 Відповісти
А що роісія продовжує " лізти в НАТО", як це вона робила у 2002- му році?
27.04.2026 19:39 Відповісти
Этот оборонный союз уже работает 5й год. Украина воюет и десяток стран это финансируют без обязательств в принципе. Зачем европейцам что-то менять?
27.04.2026 16:58 Відповісти
НАТО існує тільки в рожевих фантазіях таких діячів.
27.04.2026 17:35 Відповісти
В нато нема єдності і одностайності, нема блискавичної реакції на реальні події. Сумнівний союз на фоні злагоджених антиєвропейських диктатур.
27.04.2026 19:07 Відповісти
Так створіть такий союз та запропонуйте деяким державам; Канада погодиться точно! Чекаєте, поки вас пуйло усіх окремо пожере?
27.04.2026 21:31 Відповісти
 
 