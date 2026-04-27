Членство в НАТО для України наразі недоступне. Потрібен Європейський оборонний союз, - Кубілюс
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що наразі членство України в НАТО є неможливим. Тому ефективнішим рішенням стало б створення Європейського оборонного союзу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
"Членство в НАТО для України наразі недоступне. Повноцінне членство в Європейському Союзі - це складний процес, який не може гарантувати швидку інтеграцію оборонних можливостей.
Саме тому найефективнішим інструментом може бути пошук нового інструменту, який би зосереджувався саме на інтеграції всіх європейських оборонних можливостей", - зазначив єврокомісар.
На думку Кубілюса, потрібен Європейський оборонний союз, який дозволить інтегрувати оборонні можливості України, Великої Британії, Норвегії з оборонними можливостями країн-членів Європейського Союзу, які цього бажають.
За його словами, така інтеграція могла б стати надійною гарантією безпеки для України після досягнення справедливого миру, а також важливою основою для її успішного відновлення.
Також, додав Кубілюс, одночасна інтеграція України до єдиного ринку та Європейського оборонного союзу в найближчому майбутньому стала б "чіткою частиною європейського стратегічного підходу щодо України".
Наш Наполеон любить всякі "союзи на 300 літ" підписувати.