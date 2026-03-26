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Новини Членство України в НАТО
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Членство України в НАТО зараз – не на порядку денному, - Рютте

генсек НАТО Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що питання членства України в Альянсі зараз не розглядається як пріоритет.

Про це повідомляє кореспондентка Радіо Свобода в Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

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Рютте про вступ України в НАТО

"Для України існує шлях до НАТО, який був узгоджений на саміті у Вашингтоні у 2024 році. Цей шлях займе час, оскільки ми знаємо, що є низка союзників, які наразі не підтримують членство України в НАТО. Тому зараз це не стоїть на порядку денному", - сказав Рютте.

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Що було в декларації?

  • У підсумковій декларації саміту НАТО у Гаазі у 2025 році тема членства України також не була згадана. Дипломати тоді пояснювали це стислим форматом декларації, підкреслюючи, що положення щодо перспективи вступу, зафіксоване у Вашингтоні 2024 року, залишається чинним.

Разом із тим НАТО продовжує робити акцент на практичній допомозі Україні. У щорічному звіті генсека за 2025 рік зазначено, що союзники підтримують Київ з метою завершення війни та досягнення справедливого і тривалого миру.

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Автор: 

НАТО (7279) членство в НАТО (1768) Рютте Марк (722)
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Топ коментарі
+5
Це ще хто кому потрібніший!
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26.03.2026 17:18 Відповісти
+5
Емм, ну я хз, чи є сенс Україні взагалі вступати у цей гоміопатичний клуб любителів пап*здеть і постурбовуватись...
Може є сенс у створені якогось нового альянсу з реальними "персонажами", не?
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26.03.2026 17:20 Відповісти
+4
Мабуть НАТО треба ще час щоб підтягнути свої збройні сили до рівня ЗСУ 🤔
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26.03.2026 17:19 Відповісти

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