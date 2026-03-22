Сибіга: важко пояснити, чому НАТО утримується від інтеграції України

Унікальний оборонний потенціал України та досвід у захисті життя викликають великий інтерес у багатьох країнах світу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ про це йдеться у заяві міністра закордонних справ України Андрія Сибіги у соцмережі Х.

Очільник МЗС підкреслив, що економічно ефективні та технологічно досконалі українські можливості відстежують країни не лише Перської затоки, а й інших регіонів світу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Розвиток партнерських відносин

Сибіга зазначив, що Україна прагне налагоджувати взаємовигідні партнерські відносини не лише в Європі, Північній Америці та країнах Перської затоки, а й в Африці, Азії, Латинській Америці та інших регіонах.

"Сучасна Україна є гарантом безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє наші цінності та ідеали і прагне захищати життя від будь-яких загроз", – заявив міністр закордонних справ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО підтвердило повну підтримку України у війні проти Росії, – головнокомандувач НАТО з трансформації Вандьє

Україна та НАТО

Очільник МЗС також торкнувся питання можливого вступу України до НАТО.

"З цієї нової точки зору також важко зрозуміти, чому будь-який керівник у будь-якій країні-члені НАТО вважав би за краще, щоб Україна залишалася поза Альянсом, а не була інтегрована в нього", - зауважив він.

До слова, у неділю, 22 березня, Україну вперше під час повномасштабної війни відвідало військове командування НАТО - делегація на чолі з адміралом П’єром Вандьє, Верховним головнокомандувачем Об’єднаних Збройних Сил НАТО з питань трансформації. Під час зустрічі предметно говорили про залучення українських військових до майбутніх навчань НАТО у ролі умовного противника.

Читайте також: НАТО закликає Європу підтримати кампанію США проти Ірану