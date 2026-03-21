НАТО підтвердило повну підтримку України у війні проти Росії, – головнокомандувач НАТО з трансформації Вандьє

Північноатлантичний альянс повністю відданий підтримці України у її боротьбі проти російської агресії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву головнокомандувача Об’єднаних збройних сил НАТО з питань трансформації адмірала П’єра Вандьє.

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За його словами, Альянс продовжує активно допомагати Україні у протидії повномасштабному вторгненню РФ.

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Подробиці

Вандьє зазначив, що його візит до України став першим для керівника Командування НАТО з питань трансформації. У Києві він провів зустрічі з цивільним та військовим керівництвом держави.

Під час переговорів сторони обговорили підтримку з боку НАТО в межах поточних зусиль України у відбитті агресії.

Адмірал пояснив, що наразі існують два ключові механізми допомоги Україні. Перший – це Місія НАТО з допомоги Україні, яка відповідає за підтримку та підготовку. Другий – Спільний центр НАТО-Україна з аналізу, підготовки та освіти (JATEC).

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Що відомо про JATEC?

За словами Вандьє, центр JATEC працює як взаємовигідна платформа, де поєднується український бойовий досвід із можливостями НАТО у сфері освіти, підготовки та взаємосумісності.

Йдеться про обмін знаннями, впровадження нових рішень та розвиток технологічних можливостей. Зокрема, це стосується сучасних напрямів – космічних технологій, ІТ та робототехніки.

Адмірал наголосив, що ці напрацювання важливі не лише для поточних бойових дій, а й для формування ефективної української армії у майбутньому.

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Контекст

Як зазначається, завдяки роботі JATEC українські компанії вперше отримали доступ до оборонних конкурсів у межах співпраці з НАТО. Це відкриває нові можливості для інтеграції українського оборонного сектору в структури Альянсу.

Зокрема, йдеться про використання українського досвіду у сфері безпілотників та захисту цивільного населення.

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