УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10952 відвідувача онлайн
Новини Велика Британія Військова допомога Україні
3 107 8

У Британії на пів року затримали відкриття заводу, що мав постачати боєприпаси для України, - The Guardian

У Великобританії затримали відкриття заводу з виробництва зброї для ЗСУ

Відкриття нового заводу з виробництва боєприпасів у Великій Британії затримується більш ніж на шість місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Guardian.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Підприємство розташоване у місті Гласкоуд. Його вважають критично важливим для поповнення запасів британської армії та підтримки України.

Очікувалося, що завод збільшить виробництво артилерійських снарядів у 16 разів. Початок роботи планували на літо 2025 року.

Однак виробництво досі не стартувало. Затримка перевищила пів року від запланованого терміну.

Також читайте: Британія виділить $205 млн на закупівлю зброї США для України, - Politico

Причини перенесення запуску

Компанія BAE Systems підтвердила факт затримки. У відповіді на запит журналістів вона пояснила причину.

"Затримка пов’язана з рішенням подвоїти виробничі потужності у Гласкоуді", — повідомили в компанії.

У BAE Systems зазначили, що розширення дозволить забезпечити більші обсяги виробництва у майбутньому. Це має зміцнити обороноздатність країни.

Читайте також: AP: США нададуть Україні запчастини для військової техніки

Зменшення залежності від імпорту

Велика Британія прагне наростити власне виробництво зброї. Йдеться про компонент RDX, який використовують у снарядах.

Раніше компанія імпортувала цю вибухівку зі США та Франції. Тепер Лондон хоче зменшити залежність від зовнішніх постачальників.

Запуск заводу розглядають як частину ширшої оборонної стратегії. Він має забезпечити стабільні поставки боєприпасів для британської армії та України.

Також читайте: Британія подвоїть військову присутність у Норвегії через загрозу РФ в Арктиці, - BBC

Автор: 

Велика Британія (5963) зброя (7893) допомога (9156) Україна (7267)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Партнери*
показати весь коментар
15.02.2026 21:58 Відповісти
показати весь коментар
15.02.2026 22:00 Відповісти
Статеві
показати весь коментар
15.02.2026 22:01 Відповісти
Типові європейські звездуни. Стіна заводів.
показати весь коментар
15.02.2026 22:04 Відповісти
Так, дай їм прочуханки The Guardian, нехай ворушаться.
Молодці, справжні пси демократії.
показати весь коментар
15.02.2026 22:10 Відповісти
В Україні німці завод досі не можуть почати будувати.
показати весь коментар
15.02.2026 22:11 Відповісти
А в the Країні Мрій досі навіть документи не готові на завод, на побудову!! 💪💪💪💪📺📺📺 Потужному Маратону слава!!
показати весь коментар
15.02.2026 22:14 Відповісти
На Заході лідером по будівництву заводів по випуску снарядів є Турція. Побудували заводи i для США, Пакистану, Іраку.
показати весь коментар
15.02.2026 22:24 Відповісти
 
 