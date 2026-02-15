У Британії на пів року затримали відкриття заводу, що мав постачати боєприпаси для України, - The Guardian

Відкриття нового заводу з виробництва боєприпасів у Великій Британії затримується більш ніж на шість місяців.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі видання The Guardian.

Підприємство розташоване у місті Гласкоуд. Його вважають критично важливим для поповнення запасів британської армії та підтримки України.

Очікувалося, що завод збільшить виробництво артилерійських снарядів у 16 разів. Початок роботи планували на літо 2025 року.

Однак виробництво досі не стартувало. Затримка перевищила пів року від запланованого терміну.

Причини перенесення запуску

Компанія BAE Systems підтвердила факт затримки. У відповіді на запит журналістів вона пояснила причину.

"Затримка пов’язана з рішенням подвоїти виробничі потужності у Гласкоуді", — повідомили в компанії.

У BAE Systems зазначили, що розширення дозволить забезпечити більші обсяги виробництва у майбутньому. Це має зміцнити обороноздатність країни.

Зменшення залежності від імпорту

Велика Британія прагне наростити власне виробництво зброї. Йдеться про компонент RDX, який використовують у снарядах.

Раніше компанія імпортувала цю вибухівку зі США та Франції. Тепер Лондон хоче зменшити залежність від зовнішніх постачальників.

Запуск заводу розглядають як частину ширшої оборонної стратегії. Він має забезпечити стабільні поставки боєприпасів для британської армії та України.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив, що Лондон найближчим часом передасть Україні великий пакет посилення протиповітряної оборони, до якого увійде близько тисячі ракет.

