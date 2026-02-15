В Великобритании на полгода задержали открытие завода, который должен был поставлять боеприпасы для Украины, - The Guardian

Открытие нового завода по производству боеприпасов в Великобритании задерживается более чем на шесть месяцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале издания The Guardian.

Предприятие расположено в городе Гласкоуд. Его считают критически важным для пополнения запасов британской армии и поддержки Украины.

Ожидалось, что завод увеличит производство артиллерийских снарядов в 16 раз. Начало работы планировали на лето 2025 года.

Однако производство до сих пор не стартовало. Задержка превысила полгода от запланированного срока.

Причины переноса запуска

Компания BAE Systems подтвердила факт задержки. В ответе на запрос журналистов она объяснила причину.

"Задержка связана с решением удвоить производственные мощности в Глазго", - сообщили в компании.

В BAE Systems отметили, что расширение позволит обеспечить большие объемы производства в будущем. Это должно укрепить обороноспособность страны.

Уменьшение зависимости от импорта

Великобритания стремится нарастить собственное производство оружия. Речь идет о компоненте RDX, который используется в снарядах.

Ранее компания импортировала эту взрывчатку из США и Франции. Теперь Лондон хочет уменьшить зависимость от внешних поставщиков.

Запуск завода рассматривают как часть более широкой оборонной стратегии. Он должен обеспечить стабильные поставки боеприпасов для британской армии и Украины.

