НАТО подтвердило полную поддержку Украины в войне против России, - главнокомандующий НАТО по трансформации Вандье

Североатлантический альянс полностью привержен поддержке Украины в её борьбе против российской агрессии.

об этом сообщает Укринформ со ссылкой на заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО по вопросам трансформации адмирала Пьера Вандье.

По его словам, Альянс продолжает активно помогать Украине в противодействии полномасштабному вторжению РФ.

Вандье отметил, что его визит в Украину стал первым для главы Командования НАТО по вопросам трансформации. В Киеве он провел встречи с гражданским и военным руководством государства.

В ходе переговоров стороны обсудили поддержку со стороны НАТО в рамках текущих усилий Украины по отражению агрессии.

Адмирал пояснил, что на данный момент существуют два ключевых механизма помощи Украине. Первый – это Миссия НАТО по помощи Украине, которая отвечает за поддержку и подготовку. Второй – Совместный центр НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC).

Что известно о JATEC?

По словам Вандье, центр JATEC работает как взаимовыгодная платформа, где сочетается украинский боевой опыт с возможностями НАТО в сфере образования, подготовки и оперативной совместимости.

Речь идет об обмене знаниями, внедрении новых решений и развитии технологических возможностей. В частности, это касается современных направлений – космических технологий, ИТ и робототехники.

Адмирал подчеркнул, что эти наработки важны не только для текущих боевых действий, но и для формирования эффективной украинской армии в будущем.

Как отмечается, благодаря работе JATEC украинские компании впервые получили доступ к оборонным конкурсам в рамках сотрудничества с НАТО. Это открывает новые возможности для интеграции украинского оборонного сектора в структуры Альянса.

В частности, речь идет об использовании украинского опыта в сфере беспилотников и защиты гражданского населения.

