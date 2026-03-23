Сибига: трудно объяснить, почему НАТО воздерживается от интеграции Украины
Уникальный оборонный потенциал Украины и опыт в области защиты жизни вызывают большой интерес во многих странах мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.
Глава МИД подчеркнул, что экономически эффективные и технологически совершенные украинские возможности отслеживают страны не только Персидского залива, но и других регионов мира.
Развитие партнерских отношений
Сибига отметил, что Украина стремится налаживать взаимовыгодные партнерские отношения не только в Европе, Северной Америке и странах Персидского залива, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах.
"Современная Украина является гарантом безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защищать жизнь от любых угроз", - заявил министр иностранных дел.
Украина и НАТО
Глава МИД также затронул вопрос возможного вступления Украины в НАТО.
"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любой руководитель в любой стране-члене НАТО предпочел бы, чтобы Украина оставалась вне Альянса, а не была интегрирована в него", - отметил он.
- К слову, в воскресенье, 22 марта, Украину впервые во время полномасштабной войны посетило военное командование НАТО - делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации. Во время встречи подробно обсуждалось привлечение украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника.
- корупція зелена тотальна,
- міндічи-шурми-алібаби........
- з тупим нахабним Зе на чолі.
Так а навіщо, "лідер", вимагає "гарантій" від Америки? Якщо ми самі є "гарантом"... Ця "зе-*****", не може захистити громадян у своїй країні і при цьому, пропонує "захист" іншим.
З однієї сторони я розумію - езопова мова дипломатії, всі ці манці, в з іншої - хоцця спитати:
ти міністр, чи насранона кого цей спіч розрахований?
2026: Дуже важко пояснити, чому ми не в НАТО.
Прям дуже довго доходить...
Просто никому не нужна вечно нищая и вечно проблемная страна, потому что это как тазик с цементом на ногах - вниз потянет. Но в роли буфера от раши мы запад устраиваем - поэтому с нами общаются, и даже денег подкидывают.
Треба запитати про це в МЗС або в міністра.
ось тобі сибіго пояснення
Бачення колективного Заходу - це використання для наземних операцій різноманітних проксі сил а не власних сухопутних військ +все решта (планування, фінансування (аби не здохли), забезпечення і підтримка (включаючи розвідку).
Ну і куди ж без пряників. Курдам - державність, нам - ЕС і НАТО.
А ще куплена за 30 срібняків влада, яка задоволенням поставить і залишить для використання в такій (хотів би написати позиції) ПОЗІ Україну і українців.
Ще одна альтернатива?? Це - вологі мрії мертвенчука, шапкокрада, майбахів і опзжшників та нинішніх мафіозі від політики і бізнесу - стати в таку саму ПОЗУ, але обличчям на Захід - І ТАК САМО бути проксі путлєра.
Але тут пряників - ще менше. пуйло за роки свого "царювання", НІКОМУ з його проксі НЕ дозволив жити краще чим в паРаші, і годував ТІЛЬКИ своїх ставлеників при владі в зруйнованих парашкою регіонах.
Тверезо - треба НЕ ГРАБУВАТИ свою країну і знищувати її народ а будувати міцну державу з власним ВПК, ЗСУ включаючи і ядерну зброю. І таки так ЧЕКАТИ свого шансу в ЕС і НАТО (як Фінляндія і Швеція).
Тільки з сильними рахуються в цьому світі ділків і політиканів.
І таки так. Для цього треба мати проукраїнських політиків з яйцями а не крадійкуватих маріонеток.