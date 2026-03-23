Сибига: трудно объяснить, почему НАТО воздерживается от интеграции Украины

Уникальный оборонный потенциал Украины и опыт в области защиты жизни вызывают большой интерес во многих странах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Глава МИД подчеркнул, что экономически эффективные и технологически совершенные украинские возможности отслеживают страны не только Персидского залива, но и других регионов мира.

Развитие партнерских отношений

Сибига отметил, что Украина стремится налаживать взаимовыгодные партнерские отношения не только в Европе, Северной Америке и странах Персидского залива, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах.

"Современная Украина является гарантом безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защищать жизнь от любых угроз", - заявил министр иностранных дел.

Украина и НАТО

Глава МИД также затронул вопрос возможного вступления Украины в НАТО.

"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любой руководитель в любой стране-члене НАТО предпочел бы, чтобы Украина оставалась вне Альянса, а не была интегрирована в него", - отметил он.

  • К слову, в воскресенье, 22 марта, Украину впервые во время полномасштабной войны посетило военное командование НАТО - делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации. Во время встречи подробно обсуждалось привлечение украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника.

Топ комментарии
с ермаком и клоуном в НАТО не возьмут
22.03.2026 23:27 Ответить
Зате Сибіга не блимаючи клеїть дурня:

- корупція зелена тотальна,

- міндічи-шурми-алібаби........

- з тупим нахабним Зе на чолі.
22.03.2026 23:36 Ответить
Та як раз просто. Тому що є домовленності нас в НАТО та ЕС не брати. Що Ющенко намагався, що будь хто. Трамп про цю змову прямо натякає, остальні мичать про корупцію та не готовність, і будуть мичати. Єдине що втішає, вступити в НАТО скоро буде як вступити в лайно.
22.03.2026 23:33 Ответить
Угу...А до того ж один старий, рудий та одновухий нарцис люто ненавидить другого хрипатого нарциса.
22.03.2026 23:31 Ответить
Це все їхня хуцпа. Вони одного роду-племені, а грають на публіку (при цьому виконують завдання своїх зверхників-гешефтників)
23.03.2026 07:26 Ответить
Не тільки йому важко.Це питання багато кого заганяло в глухий кут.
22.03.2026 23:46 Ответить
Ну бо з Орбаном и Обсеяртом та Фицо п*здицо у НАТО все в порядку
23.03.2026 02:21 Ответить
Дуже швидко інтегрують, коли параша вторгнеться у Фінляндію, наприклад, і требу буде комусь гинути на землі фінів, крім самих фінів.
23.03.2026 07:19 Ответить
нато - паперовий тигр (читайте 5 статтю), краще мати ядерну зброю
22.03.2026 23:30 Ответить
Таки да.Та ще й до того ж цей тигр зроблений з дуже м'якого та ніжного паперу,завдяки чому ним ******* підтирати дупу різноманітні диктатори.
22.03.2026 23:36 Ответить
******* Україна є гарантом безпеки та надійним партнером для тих, хто поділяє наші цінності та ідеали і прагне захищати життя від будь-яких загроз

Так а навіщо, "лідер", вимагає "гарантій" від Америки? Якщо ми самі є "гарантом"... Ця "зе-*****", не може захистити громадян у своїй країні і при цьому, пропонує "захист" іншим.
22.03.2026 23:32 Ответить
Проблема в тому шо цінності вони як маятник
23.03.2026 02:06 Ответить
Своїх він якраз захищає.
23.03.2026 07:28 Ответить
І як видно на даний час ДУЖЕ непогано !!!
23.03.2026 08:16 Ответить
Нажаль. Скоріше там буде Білорусь ніж ми.
23.03.2026 00:31 Ответить
Швидше за все так і є, на жаль...
23.03.2026 04:46 Ответить
Через цю кляту змову ми не зможемо навчити НАТО правильно проводити мобілізацію, робити з гімна, палок, китайських комплектуючих дрони, та як «двушечку на москву» відправляти.
23.03.2026 08:04 Ответить
Я так гарно справляюся з роботою, все роблю ідеально, чого ж мене не підвищують? Та тому шо ти гарно справляєшся зі своєю роботою на цьому місці, тому й не підвищують. Сиди тут до пенсії й старайся. Головне - час від часу давати надію. А підвищення вже зайняті поважнішими людьми, не тобі немитому рівня)
22.03.2026 23:38 Ответить
Бо навіщо приймати двірника у профсоюз двірників, коли він сам вже погодився підмітати вулиці за мінімалку.
22.03.2026 23:38 Ответить
Важко пояснити, чому зелена пошесть краде, як не в себе. Мабуть, тому що з україського в них лише громадянство.
22.03.2026 23:38 Ответить
Подивися в словнику значення мародерити.
23.03.2026 01:54 Ответить
Українське у них - одне з громадянств. І далеко не основне.
23.03.2026 07:25 Ответить
сам же і відповів - тому що громадянство українське. Тут по іншому у владі ніяк. І так 35-й рік...
23.03.2026 08:36 Ответить
Яка свята наївність?
З однієї сторони я розумію - езопова мова дипломатії, всі ці манці, в з іншої - хоцця спитати: ти міністр, чи насрано на кого цей спіч розрахований?
22.03.2026 23:44 Ответить
2021: Байден, чому ми не в НАТО?
2026: Дуже важко пояснити, чому ми не в НАТО.

Прям дуже довго доходить...
22.03.2026 23:45 Ответить
Може тому,що країна веде війну з загарбниками?А воюючи країни не примуть у НАТО до вирішення конфлікту.У них це як би є в статуті.Але зеленим це знання ні до чого.
22.03.2026 23:50 Ответить
А коли ми війни не вели то чому не брали?
23.03.2026 00:33 Ответить
Війна йде з14 року,після загарбання Криму.А до 14 у нас керував Янукович.А раніше ми самі були не готові.
23.03.2026 07:17 Ответить
А до 14 року раша сама сиділа в НАТО.І давала свої бази під операції НАТО.
23.03.2026 07:20 Ответить
22.03.2026 23:54 Ответить
23.03.2026 00:15 Ответить
Неважко. Якщо сказати "росія" та принюхатись, з біку НАТО виразно відчувається сморід обісраних штанів. Я гарантую, наступного ж дня, коли раша таки нападе на країни НАТО - Україну приймуть за один день заднім числом, щоб знову за них віддувались поки інші члени НАТИ до яких ще війна не дійшла пробують лизнути ********** дупу і домовитись щоб їх не дуже чіпали.
22.03.2026 23:59 Ответить
Україна і без прийняття їх захищатиме. Вже ж прийняли статус щита Європи, що ще треба?
23.03.2026 00:41 Ответить
Важко пояснити, чому українці утримувалися від інтеграції України в НАТО до початку війни. (https://www.radiosvoboda.org/a/25138975.html / https://dif.org.ua/article/rezultati-zagalnonatsionalnogo-sotsiologichnogo-opituvannya-shchodo-chlenstva-ukraini-v-nato-ta-es)
23.03.2026 00:15 Ответить
Якщо НАТО потрібно буде, вони запропонують роботу українським військовим, що після війни лишаться без роботи, хоча і то не факт, зважаючи як у нас воюють м'ясом. А тягнути все це корумповане болото... напевне вважають що це більше тягар ніж користь.
23.03.2026 00:16 Ответить
Як тут пояснити, що на словах Зельоні вимагають приєднання до ЄС і НАТО, а на ділі спрацюють над створеннясм нової "Білосусії".
23.03.2026 00:23 Ответить
Тому що ніхто не хоче воювати з рашкою за Україну. От і все. Поки існує рашка з претензіями на нео-совок чи імперію, ніяке НАТО (чи будь-який інший альянс) нам не світить.
23.03.2026 00:50 Ответить
Ну шведов с финнами приняли стремительно 🥴.
Просто никому не нужна вечно нищая и вечно проблемная страна, потому что это как тазик с цементом на ногах - вниз потянет. Но в роли буфера от раши мы запад устраиваем - поэтому с нами общаются, и даже денег подкидывают.
23.03.2026 00:50 Ответить
З такою недолугою владою не хочуть мати справу, що не зрозуміло?!
23.03.2026 01:26 Ответить
Бо Зе.
23.03.2026 01:29 Ответить
Дійсно,дивно.
Треба запитати про це в МЗС або в міністра.
23.03.2026 02:34 Ответить
а нащо Україні вступати в імпотентний і безтолковий блок, який навіть москальський мопед збити не може?
23.03.2026 02:38 Ответить
Действительно. Что ж это оно так получилось то? Странно. Может потому и не берут что страна и так воюет за НАТО не являясь членом НАТО, а значит и никаких обязательств перед ней не нужно выполнять. Достаточно подкидывать немного денег и периодически выражать обеспокоенность, напоминая про героизм и стойкость.
23.03.2026 03:31 Ответить
Людьми потрібно бути, а не тупими совками корупціонерами.
23.03.2026 05:01 Ответить
Важко пояснити хто така ця сибіга, що вона робить і за що отримує гроші українців.
23.03.2026 06:53 Ответить
Тому що сцикуни.
23.03.2026 06:59 Ответить
Важко Сибігі назвати реальну причину чому НАТО не інтегрує Україну - а саме через рашистську агентуру на всіх рівнях, бо потім та рашистська агентура відправить на фронт.
23.03.2026 07:03 Ответить

ось тобі сибіго пояснення
23.03.2026 08:17 Ответить
Кому потрібне зешобло клептоманів, брехунів та и зрадників
23.03.2026 08:44 Ответить
В епоху гібридних війн - треба мати холодний розум і чітке розуміння ситуації.
Бачення колективного Заходу - це використання для наземних операцій різноманітних проксі сил а не власних сухопутних військ +все решта (планування, фінансування (аби не здохли), забезпечення і підтримка (включаючи розвідку).
Ну і куди ж без пряників. Курдам - державність, нам - ЕС і НАТО.
А ще куплена за 30 срібняків влада, яка задоволенням поставить і залишить для використання в такій (хотів би написати позиції) ПОЗІ Україну і українців.
Ще одна альтернатива?? Це - вологі мрії мертвенчука, шапкокрада, майбахів і опзжшників та нинішніх мафіозі від політики і бізнесу - стати в таку саму ПОЗУ, але обличчям на Захід - І ТАК САМО бути проксі путлєра.
Але тут пряників - ще менше. пуйло за роки свого "царювання", НІКОМУ з його проксі НЕ дозволив жити краще чим в паРаші, і годував ТІЛЬКИ своїх ставлеників при владі в зруйнованих парашкою регіонах.
Тверезо - треба НЕ ГРАБУВАТИ свою країну і знищувати її народ а будувати міцну державу з власним ВПК, ЗСУ включаючи і ядерну зброю. І таки так ЧЕКАТИ свого шансу в ЕС і НАТО (як Фінляндія і Швеція).
Тільки з сильними рахуються в цьому світі ділків і політиканів.
І таки так. Для цього треба мати проукраїнських політиків з яйцями а не крадійкуватих маріонеток.
23.03.2026 08:52 Ответить
Важко і надто легко пояснити: допоки слуги путіна правлять-навіть натяку не буде.
23.03.2026 08:59 Ответить
 
 