Сибига: трудно объяснить, почему НАТО воздерживается от интеграции Украины

Уникальный оборонный потенциал Украины и опыт в области защиты жизни вызывают большой интерес во многих странах мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги в соцсети Х.

Глава МИД подчеркнул, что экономически эффективные и технологически совершенные украинские возможности отслеживают страны не только Персидского залива, но и других регионов мира.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Развитие партнерских отношений

Сибига отметил, что Украина стремится налаживать взаимовыгодные партнерские отношения не только в Европе, Северной Америке и странах Персидского залива, но и в Африке, Азии, Латинской Америке и других регионах.

"Современная Украина является гарантом безопасности и надежным партнером для тех, кто разделяет наши ценности и идеалы и стремится защищать жизнь от любых угроз", - заявил министр иностранных дел.

Украина и НАТО

Глава МИД также затронул вопрос возможного вступления Украины в НАТО.

"С этой новой точки зрения также трудно понять, почему любой руководитель в любой стране-члене НАТО предпочел бы, чтобы Украина оставалась вне Альянса, а не была интегрирована в него", - отметил он.

К слову, в воскресенье, 22 марта, Украину впервые во время полномасштабной войны посетило военное командование НАТО - делегация во главе с адмиралом Пьером Вандье, Верховным главнокомандующим Объединенных Вооруженных Сил НАТО по вопросам трансформации. Во время встречи подробно обсуждалось привлечение украинских военных к будущим учениям НАТО в роли условного противника.

