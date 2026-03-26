Членство Украины в НАТО сейчас - не на повестке дня, - Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе в настоящее время не рассматривается в качестве приоритета.

Рютте о вступлении Украины в НАТО

"Для Украины существует путь в НАТО, который был согласован на саммите в Вашингтоне в 2024 году. Этот путь займет время, поскольку мы знаем, что есть ряд союзников, которые пока не поддерживают членство Украины в НАТО. Поэтому сейчас это не стоит на повестке дня", - сказал Рютте.

Что было в декларации?

В итоговой декларации саммита НАТО в Гааге в 2025 году тема членства Украины также не была упомянута. Дипломаты тогда объясняли это сжатым форматом декларации, подчеркивая, что положение о перспективе вступления, зафиксированное в Вашингтоне в 2024 году, остается в силе.

Вместе с тем НАТО продолжает делать акцент на практической помощи Украине. В ежегодном отчете генсека за 2025 год указано, что союзники поддерживают Киев с целью завершения войны и достижения справедливого и прочного мира.

