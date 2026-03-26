РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10712 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в НАТО
712 22

Членство Украины в НАТО сейчас - не на повестке дня, - Рютте

генеральный секретарь НАТО Рютте

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что вопрос о членстве Украины в Альянсе в настоящее время не рассматривается в качестве приоритета.

Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Рютте о вступлении Украины в НАТО

"Для Украины существует путь в НАТО, который был согласован на саммите в Вашингтоне в 2024 году. Этот путь займет время, поскольку мы знаем, что есть ряд союзников, которые пока не поддерживают членство Украины в НАТО. Поэтому сейчас это не стоит на повестке дня", - сказал Рютте.

Что было в декларации?

  • В итоговой декларации саммита НАТО в Гааге в 2025 году тема членства Украины также не была упомянута. Дипломаты тогда объясняли это сжатым форматом декларации, подчеркивая, что положение о перспективе вступления, зафиксированное в Вашингтоне в 2024 году, остается в силе.

Вместе с тем НАТО продолжает делать акцент на практической помощи Украине. В ежегодном отчете генсека за 2025 год указано, что союзники поддерживают Киев с целью завершения войны и достижения справедливого и прочного мира.

Автор: 

НАТО (10480) членство в НАТО (1553) Рютте Марк (617)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Це ще хто кому потрібніший!
показать весь комментарий
26.03.2026 17:18 Ответить
+3
Емм, ну я хз, чи є сенс Україні взагалі вступати у цей гоміопатичний клуб любителів пап*здеть і постурбовуватись...
Може є сенс у створені якогось нового альянсу з реальними "персонажами", не?
показать весь комментарий
26.03.2026 17:20 Ответить
+3
та тількі впороті ідіоти не розуміють,що країну з війною та не ратифікованими кордонами,а головне з знищеною економікою не візьмуть ні в ес,ні нато.все що потрібно від нас вони вже взяли-надра,землі,ресурси,молодь.....
показать весь комментарий
26.03.2026 17:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це ще хто кому потрібніший!
показать весь комментарий
26.03.2026 17:18 Ответить
та тількі впороті ідіоти не розуміють,що країну з війною та не ратифікованими кордонами,а головне з знищеною економікою не візьмуть ні в ес,ні нато.все що потрібно від нас вони вже взяли-надра,землі,ресурси,молодь.....
показать весь комментарий
26.03.2026 17:23 Ответить
Мабуть НАТО треба ще час щоб підтягнути свої збройні сили до рівня ЗСУ 🤔
показать весь комментарий
26.03.2026 17:19 Ответить
якщо не розвалиться раніше.....рудий вже старається,а развалиться нато слідом і єс,союз то був економічновійськовий....
показать весь комментарий
26.03.2026 17:25 Ответить
А коли воно було на порядку денному? - за Ющенка за Порошенка? - балаболи
показать весь комментарий
26.03.2026 17:19 Ответить
Емм, ну я хз, чи є сенс Україні взагалі вступати у цей гоміопатичний клуб любителів пап*здеть і постурбовуватись...
Може є сенс у створені якогось нового альянсу з реальними "персонажами", не?
показать весь комментарий
26.03.2026 17:20 Ответить
ще й підорастів пропагандують....тьху нечисть,ми ж християни-це ж гріх...
показать весь комментарий
26.03.2026 17:27 Ответить
Йух з вами! Домовимось з Угандою, їм, здається, байдуже з ким воювати
показать весь комментарий
26.03.2026 17:25 Ответить
Та все зрозуміло ...
Питання - невже , в це , хтось і справді вірив ?
показать весь комментарий
26.03.2026 17:25 Ответить
не повірите навіть зараз таких немало,фантазують перед сном...
показать весь комментарий
26.03.2026 17:28 Ответить
Накуй нам таке НАТО? Шмарклі разом жувати?
показать весь комментарий
26.03.2026 17:31 Ответить
Рютте, іди до біса!! Здається мені, шо ти керуєш вже відмираючим створінням. Світ перекроюється, народяться нові союзи, де Україна буде займати гідне місце.
показать весь комментарий
26.03.2026 17:31 Ответить
"Для України існує шлях до НАТО, який був узгоджений на саміті у Вашингтоні у 2024 році. Цей шлях займе час, оскільки ми знаємо, що є низка союзників, які наразі не підтримують членство України в НАТО. Тому зараз це не стоїть на порядку денному", - сказав Рютте.ПИТАННЯ ГАРАНТІЙ БЕЗПЕКИ ДЛЯ УКРАЇНИ Є ПОГОДЖЕНЕЕ У НАТО З ВОРОГАМИ УКРАЇНИ США І 3,14ДЕРАЦІЄЮ, А ТОМУ ВОНО НЕ НА ЧАСІ...
показать весь комментарий
26.03.2026 17:36 Ответить
НАТО перетворилося в неТО, якщо не було таким і раніше!
показать весь комментарий
26.03.2026 17:36 Ответить
в жопу себе свое нато засуньте куколды. Нихера не делают полезного только кудахтают постоянно свои обеспокоенности
показать весь комментарий
26.03.2026 17:40 Ответить
Схоже на те, що в конституцію включали НАТО, тільки заряди того, щоб Путіну було простіше відбріхуватись за війну?
показать весь комментарий
26.03.2026 17:42 Ответить
Він правий, крім озброєння , Україні у НАТО робити нічого, НАТО тепер буде само навчатися в Україні
показать весь комментарий
26.03.2026 17:43 Ответить
нато- это надутый мыльный пузырь
показать весь комментарий
26.03.2026 17:49 Ответить
Україна буде в НАТО. Крапка.
показать весь комментарий
26.03.2026 18:01 Ответить
На порядку денному трансформація України до стандартів НАТО, а не навпаки. НАТО не тільки військовий блок, а військово-політичний союз. І точно корумпованій системі з диктаторськими замашками там не місце.
показать весь комментарий
26.03.2026 18:04 Ответить
 
 