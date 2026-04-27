Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Нужен Европейский оборонный союз, - Кубилюс

Европейский оборонный союз с Украиной: что предлагает Кубилюс?

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что в настоящее время членство Украины в НАТО невозможно. Поэтому более эффективным решением стало бы создание Европейского оборонного союза.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробности

"Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в Европейском Союзе - это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей.

Именно поэтому наиболее эффективным инструментом может стать поиск нового инструмента, который бы сосредоточивался именно на интеграции всех европейских оборонных возможностей", - отметил еврокомиссар.

Читайте также: Членство Украины в НАТО сейчас – не на повестке дня, – Рютте

По мнению Кубилюса, нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Великобритании, Норвегии с оборонными возможностями стран-членов Европейского Союза, которые этого желают.

По его словам, такая интеграция могла бы стать надежной гарантией безопасности для Украины после достижения справедливого мира, а также важной основой для ее успешного восстановления.

Кроме того, добавил Кубилюс, одновременная интеграция Украины в единый рынок и Европейский оборонный союз в ближайшем будущем стала бы "неотъемлемой частью европейского стратегического подхода к Украине".

Читайте также: Первый транш из 90 млрд евро кредита потратят на дроны украинского производства, - Кубилюс

Автор: 

оборона (5227) членство в НАТО (1555) Евросоюз (17998) Кубилюс Андрюс (104)
Топ комментарии
+4
НАТО здохло і гниє. Україні треба виступити з ініціативною об'єднання навколо неї. Все це пєтушине європейське царство не вартує і копійки в контексті оборони від кацапів.
27.04.2026 16:41 Ответить
+3
Ну звісно добре. Найпотужніше з усіх потужних....В самітах...пи₴діжі...занепокоєннях.
27.04.2026 17:10 Ответить
+1
Потрібен Європейський оборонний союз: один воює - десятеро дивляться. Зате Україна буде в ньому повноправним членом.
Наш Наполеон любить всякі "союзи на 300 літ" підписувати.
27.04.2026 16:47 Ответить
27.04.2026 16:41 Ответить
З НАТО все добре,
27.04.2026 16:56 Ответить
27.04.2026 17:10 Ответить
27.04.2026 16:47 Ответить
То непотрібно його створювати? "Спєшитє Всє в ОДКБ"?
27.04.2026 19:37 Ответить
СОЕ - союз оборони Европи.
27.04.2026 16:50 Ответить
Чергове євро бла-бла. Треба, якщо, тому-що і т.д. Мерц вже дає задню про здачу територій, так і Кубілюс очкує. Тоді риторичне питання - а на якого біса ми ліземо в НАТО, якщо вони по всіх питанням як дати відсіч ворогу не мають єдиної точки зору. Вже задовбали стурбованостями, рішучими заявами і необхідностями. Одним словом - НОТО немає як такого.
27.04.2026 16:52 Ответить
А що роісія продовжує " лізти в НАТО", як це вона робила у 2002- му році?
27.04.2026 19:39 Ответить
Этот оборонный союз уже работает 5й год. Украина воюет и десяток стран это финансируют без обязательств в принципе. Зачем европейцам что-то менять?
27.04.2026 16:58 Ответить
НАТО існує тільки в рожевих фантазіях таких діячів.
27.04.2026 17:35 Ответить
В нато нема єдності і одностайності, нема блискавичної реакції на реальні події. Сумнівний союз на фоні злагоджених антиєвропейських диктатур.
27.04.2026 19:07 Ответить
Так створіть такий союз та запропонуйте деяким державам; Канада погодиться точно! Чекаєте, поки вас пуйло усіх окремо пожере?
27.04.2026 21:31 Ответить
 
 