Кубілюс пропонує створити новий оборонний союз у Європі, куди увійде Україна

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс пропонує створити новий міжурядовий європейський договір для створення оборонного союзу та підготовки блоку до самозахисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

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Подробиці

Так, він висловив сумнів, що існуючі договори ЄС здатні підтримати країни-члени у створенні "оборонного союзу"..

"Я закликаю до створення нового справжнього європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Велика Британія, Норвегія та Україна. І для цього давайте укладемо додатковий новий міжурядовий договір", - наголосив єврокомісар.

За словами Кубілюса, його можна було б створити за зразком Шенгенської угоди.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше єврокомісар Кубілюс закликав ЄС обігнати РФ у виробництві озброєнь.

За словами Кубілюса, Європі є чого навчитися в України у сфері захисту критичної інфраструктури.

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