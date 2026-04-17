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Новини Безпека Європи
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Кубілюс пропонує створити новий оборонний союз у Європі, куди увійде Україна

У Європі пропонують створити новий оборонний союз

Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс пропонує створити новий міжурядовий європейський договір для створення оборонного союзу та підготовки блоку до самозахисту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.

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Подробиці

Так, він висловив сумнів, що існуючі договори ЄС здатні підтримати країни-члени у створенні "оборонного союзу"..

"Я закликаю до створення нового справжнього європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Велика Британія, Норвегія та Україна. І для цього давайте укладемо додатковий новий міжурядовий договір", - наголосив єврокомісар.

За словами Кубілюса, його можна було б створити за зразком Шенгенської угоди.

Читайте: Україні потрібно близько 2000 антибалістичних ракет на рік, - Кубілюс

Що передувало?

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Автор: 

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