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Кубілюс пропонує створити новий оборонний союз у Європі, куди увійде Україна
Єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс пропонує створити новий міжурядовий європейський договір для створення оборонного союзу та підготовки блоку до самозахисту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Euractiv.
Подробиці
Так, він висловив сумнів, що існуючі договори ЄС здатні підтримати країни-члени у створенні "оборонного союзу"..
"Я закликаю до створення нового справжнього європейського оборонного союзу, до якого увійдуть Велика Британія, Норвегія та Україна. І для цього давайте укладемо додатковий новий міжурядовий договір", - наголосив єврокомісар.
За словами Кубілюса, його можна було б створити за зразком Шенгенської угоди.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше єврокомісар Кубілюс закликав ЄС обігнати РФ у виробництві озброєнь.
- За словами Кубілюса, Європі є чого навчитися в України у сфері захисту критичної інфраструктури.
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