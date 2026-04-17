Кубилюс предлагает создать новый оборонный союз в Европе, в который войдет Украина

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предлагает разработать новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки блока к самообороне.

Так, он выразил сомнение, что существующие договоры ЕС способны поддержать страны-члены в создании "оборонного союза".

"Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор", - подчеркнул еврокомиссар.

По словам Кубилюса, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.

Напомним, ранее еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС обогнать РФ в производстве вооружений.

По словам Кубилюса,Европе есть чему поучиться у Украины в сфере защиты критической инфраструктуры.

