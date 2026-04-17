Кубилюс предлагает создать новый оборонный союз в Европе, в который войдет Украина

Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предлагает разработать новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки блока к самообороне.

Так, он выразил сомнение, что существующие договоры ЕС способны поддержать страны-члены в создании "оборонного союза".

"Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор", - подчеркнул еврокомиссар.

По словам Кубилюса, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.

Зеля вже казав - норвеги брити Україна Турція
17.04.2026 16:29 Ответить
Ну, якщо створювати, то вже, зараз, а не колись там потім, коли Україна сама відібʼється і муситиме відправляти свої війська в інші країни Європи для їх захисту. Не треба цієї хитродупості.
17.04.2026 16:35 Ответить
Чи можливо вести війну без забзпечея зброєю, технікою, спорядженням...?
Якщо європа це фінансує, то у твоїй голові Україа все ще сама відбивається?
Люди, шо не так з вашою головою?!?
17.04.2026 16:48 Ответить
Спочатку воюйте пліч о пліч з Українцями. А потім вже оборонні союзи.
17.04.2026 16:38 Ответить
Не наважаться, бо то "ескалація" 🤔
17.04.2026 16:38 Ответить
Це уже НАГАЛЬНА потреба сьогодення для країн ЄС !!!
А московіти, уже давно заключили подібні союзи з Китаєм, Іраном Північною кореєю і використовують їх проти ЄС і НАТО!!
17.04.2026 16:42 Ответить
А шо, три країни і все? А шо так мало? Літи з латишами иа естами не потрібні? І Польша не потрібна?
17.04.2026 16:54 Ответить
 
 