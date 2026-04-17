Кубилюс предлагает создать новый оборонный союз в Европе, в который войдет Украина
Еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс предлагает разработать новый межправительственный европейский договор для создания оборонного союза и подготовки блока к самообороне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Euractiv.
Подробности
Так, он выразил сомнение, что существующие договоры ЕС способны поддержать страны-члены в создании "оборонного союза".
"Я призываю к созданию нового настоящего европейского оборонного союза, в который войдут Великобритания, Норвегия и Украина. И для этого давайте заключим дополнительный новый межправительственный договор", - подчеркнул еврокомиссар.
По словам Кубилюса, его можно было бы создать по образцу Шенгенского соглашения.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее еврокомиссар Кубилюс призвал ЕС обогнать РФ в производстве вооружений.
- По словам Кубилюса,Европе есть чему поучиться у Украины в сфере защиты критической инфраструктуры.
Якщо європа це фінансує, то у твоїй голові Україа все ще сама відбивається?
Люди, шо не так з вашою головою?!?
А московіти, уже давно заключили подібні союзи з Китаєм, Іраном Північною кореєю і використовують їх проти ЄС і НАТО!!