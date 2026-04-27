Через 20-25 лет Украина станет новым "экономическим тигром" Европы, - Кубилюс

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что Украина способна в перспективе 20–25 лет достичь значительного экономического роста и стать новым "экономическим тигром" Европы.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции "На пути к Конференции по восстановлению Украины, аспекты безопасности и обороны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Кубилюс прогнозирует процветание Украины

"Процветание Украины жизненно важно для устойчивого мира на всем европейском континенте", — подчеркнул еврокомиссар.

При этом Кубилюс считает, что процветание Украины зависит от успеха ее европейской интеграции.

В то же время он выступил против некоторых европейских опасений относительно того, что сильная украинская экономика может создать проблемы для европейской промышленности, включая сельское хозяйство, напомнив, что те же опасения высказывались, когда Польша и страны Балтии были на пути к вступлению в ЕС.

Еврокомиссар отметил, что тогда политические лидеры старой Европы увидели потенциальные преимущества расширения, что привело к успешному завершению процесса вступления.

В качестве примера он привел Литву, которая достигла значительного экономического роста после вступления в ЕС. Кубилюс выразил уверенность, что Украина достигнет такого же успеха.

"Через 20–25 лет Украина станет новым экономическим тигром Европы", — считает еврокомиссар.

Оборонный союз

Напомним, что также Кубилюс заявил о том, что в настоящее время членство Украины в НАТО невозможно. Поэтому более эффективным решением стало бы создание Европейского оборонного союза.

