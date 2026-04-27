Через 20-25 лет Украина станет новым "экономическим тигром" Европы, - Кубилюс
Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что Украина способна в перспективе 20–25 лет достичь значительного экономического роста и стать новым "экономическим тигром" Европы.
Об этом он сказал во время выступления на международной конференции "На пути к Конференции по восстановлению Украины, аспекты безопасности и обороны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Кубилюс прогнозирует процветание Украины
"Процветание Украины жизненно важно для устойчивого мира на всем европейском континенте", — подчеркнул еврокомиссар.
При этом Кубилюс считает, что процветание Украины зависит от успеха ее европейской интеграции.
В то же время он выступил против некоторых европейских опасений относительно того, что сильная украинская экономика может создать проблемы для европейской промышленности, включая сельское хозяйство, напомнив, что те же опасения высказывались, когда Польша и страны Балтии были на пути к вступлению в ЕС.
Еврокомиссар отметил, что тогда политические лидеры старой Европы увидели потенциальные преимущества расширения, что привело к успешному завершению процесса вступления.
В качестве примера он привел Литву, которая достигла значительного экономического роста после вступления в ЕС. Кубилюс выразил уверенность, что Украина достигнет такого же успеха.
"Через 20–25 лет Украина станет новым экономическим тигром Европы", — считает еврокомиссар.
Оборонный союз
Напомним, что также Кубилюс заявил о том, что в настоящее время членство Украины в НАТО невозможно. Поэтому более эффективным решением стало бы создание Европейского оборонного союза.
бідна високо корумпована краї окупована олігархами ...
можливо через 125 років і паління метеориту що знищить систему і все навколо
НЕЕЕ))
- падіння населення 50%
- дітей мізер
- пенсіонерів і інвалідів дофіга
Хто за два місяці ще 5% винищив? А головне - хто ті відсотки порахував?
Але і при тотальному перетворені України на ТОТ (вибачають за тавтологію) Німеччини, Франції та інші "цивілізовані" країни будуть намагатися влізти на "територію", бо це "бізнес", а "бізнес", як відомо, "внєпалітікі".
залишились тільки бджіли
Не вірю.