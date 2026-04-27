Через 20-25 лет Украина станет новым "экономическим тигром" Европы, - Кубилюс

Кубилюс считает, что Украина имеет потенциал изменить экономическую карту Европы

Европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс считает, что Украина способна в перспективе 20–25 лет достичь значительного экономического роста и стать новым "экономическим тигром" Европы.

Об этом он сказал во время выступления на международной конференции "На пути к Конференции по восстановлению Украины, аспекты безопасности и обороны", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Кубилюс прогнозирует процветание Украины 

"Процветание Украины жизненно важно для устойчивого мира на всем европейском континенте", — подчеркнул еврокомиссар.

При этом Кубилюс считает, что процветание Украины зависит от успеха ее европейской интеграции. 

В то же время он выступил против некоторых европейских опасений относительно того, что сильная украинская экономика может создать проблемы для европейской промышленности, включая сельское хозяйство, напомнив, что те же опасения высказывались, когда Польша и страны Балтии были на пути к вступлению в ЕС.

Еврокомиссар отметил, что тогда политические лидеры старой Европы увидели потенциальные преимущества расширения, что привело к успешному завершению процесса вступления.

В качестве примера он привел Литву, которая достигла значительного экономического роста после вступления в ЕС. Кубилюс выразил уверенность, что Украина достигнет такого же успеха.

"Через 20–25 лет Украина станет новым экономическим тигром Европы", — считает еврокомиссар.

Напомним, что также Кубилюс заявил о том, что в настоящее время членство Украины в НАТО невозможно. Поэтому более эффективным решением стало бы создание Европейского оборонного союза.

+15
показать весь комментарий
27.04.2026 17:02 Ответить
+15
ХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХ

НЕЕЕ))

- падіння населення 50%
- дітей мізер
- пенсіонерів і інвалідів дофіга
показать весь комментарий
27.04.2026 17:02 Ответить
+15
Буде дивом, якщо через 20-25 років Україна буде.
показать весь комментарий
27.04.2026 17:04 Ответить
Ну обʼєктивних умов немає на для для цього...
бідна високо корумпована краї окупована олігархами ...

можливо через 125 років і паління метеориту що знищить систему і все навколо
27.04.2026 16:59 Ответить
27.04.2026 16:59 Ответить
27.04.2026 17:02 Ответить
27.04.2026 17:02 Ответить
Два місяці тому було -45%.
Хто за два місяці ще 5% винищив? А головне - хто ті відсотки порахував?
27.04.2026 17:10 Ответить
27.04.2026 17:10 Ответить
Ага, а через 50 років Україна матиме власні колонії на Альфа-Центаврі і зірку смерті.
27.04.2026 17:02 Ответить
27.04.2026 17:02 Ответить
Знову казки про 20 років.За рахунок чого стане?Вже і населення пішло у великий мінус,заводи стоять,або зруйновані.Будувати нові хто буде? Може Франція чи Німеччина собі в мінус?
27.04.2026 17:03 Ответить
27.04.2026 17:03 Ответить
Так, будувати будуть Німеччина і Франція. Китайські "тріади" також встромлчть своє рило. Звісно, собі в плюс. При умові, що Україна буде на той час існувати, як незалежна держава - дещо перепаде і пересічним українцям - через найнижчі у Європі зарплати.
Але і при тотальному перетворені України на ТОТ (вибачають за тавтологію) Німеччини, Франції та інші "цивілізовані" країни будуть намагатися влізти на "територію", бо це "бізнес", а "бізнес", як відомо, "внєпалітікі".
27.04.2026 17:18 Ответить
27.04.2026 17:18 Ответить
Ну так в них і на своїй території,має бути виробництво.Бо ж їхнє населення має добре жити.І це ж тоді ніякий не економічний тигр буде.
27.04.2026 18:56 Ответить
27.04.2026 18:56 Ответить
Германия и Франция свои заводы закрывает.
27.04.2026 18:27 Ответить
27.04.2026 18:27 Ответить
Не через два-три тижні?
27.04.2026 17:05 Ответить
27.04.2026 17:05 Ответить
Найвеличніший лідор саме до процвітання і веде Україну.Епоха бідності залишилася позаду.Попереду майорить зеленим прапор добробуту та пересичування.Всі ми президенти.
27.04.2026 17:07 Ответить
27.04.2026 17:07 Ответить
Старт розвитку може бути і через 5 років і 25 - все залежить від того, чи стане Україна насправді демократичною, чи система, як і в попередні роки залишиться олігархічною і корумпованою згори донизу. Все залежить, чи порозумнішають виборці і чи навчаться думати самостійно.
27.04.2026 17:11 Ответить
27.04.2026 17:11 Ответить
Нинішня влада вперто не бажає законодавчо збільшувати покарання за корупційні злочини.
27.04.2026 17:29 Ответить
27.04.2026 17:29 Ответить
Цього недостатньо - за корумпованої судової системи, як нині, карають за відносно дрібні злочини, щодо мільярдних розкрадань - лише оголошення підозри і сприяння втечі, а часто і виправдання. Демократія - це не просто вільні вибори, це забезпечення виборця об'єктивною інформацією, а не спотвореною продажними політологами, журналістами, соціологами. Це багато чого, я б сказав рівень демократії - це рівень наявності зворотних зв'язків в суспільстві, тобто це рівень можливостей оперативно впливати на ті чи інші негативні дії влади, в економіці - це вільна конкуренція і одночасно дієве антимонопольне законодавство з боку держави. На жаль, не все так просто, і як бачимо, навіть в кранах з розвиненою демократією, як в США, можливі збої.
27.04.2026 18:50 Ответить
27.04.2026 18:50 Ответить
Через 10 років а то і раніше Україна може повторити тільки долю Парагваю, який тигр? Ви обкурені? Тільки не з цією владою.
27.04.2026 17:12 Ответить
27.04.2026 17:12 Ответить
А може і Сектор Гази буде.
27.04.2026 19:35 Ответить
27.04.2026 19:35 Ответить
Ага, обязательно станет, обязательно станет, тигром станет, экономическим тигром станет заниматься самовнушением это занятие интересное, но для становления экономическим тигром, Украине надо будет сначала чтобы ВОРЫ СИДЕЛИ В ТЮРЬМАХ а не в Раде, кабмине, мЭрских креслах, прокуратуре, суде ,депутатских креслах всех уровней, и когда так будет Украине понадобятся сотни миллиардов вливаний, зарплаты и пенсии больше чем в Европе, чтобы вернуть людей и многое, многое другое, этого УВЫ на горизонте не видно...
27.04.2026 17:19 Ответить
27.04.2026 17:19 Ответить
Ну, Кубілюс, якось не зовсім пасує до тези про самонавіювання.
27.04.2026 17:37 Ответить
27.04.2026 17:37 Ответить
Сподіваюсь так і буде
27.04.2026 17:34 Ответить
27.04.2026 17:34 Ответить
Проджекти з майбутнього. Муйня як завжди. Колись..... єх як напружиться і per aspera ad astra!!!
27.04.2026 17:53 Ответить
27.04.2026 17:53 Ответить
тигри в нас вже були: ахмєтов, коломойскій, ярославскій, бойко, фірташ, і так далі

залишились тільки бджіли
27.04.2026 18:20 Ответить
27.04.2026 18:20 Ответить
Мог бы хоть лет 10 сказать. А так вообще прям без шансов застать все это чудо))
27.04.2026 18:23 Ответить
27.04.2026 18:23 Ответить
паперовим тигром.
27.04.2026 18:34 Ответить
27.04.2026 18:34 Ответить
Через 20 років населення скоротиться ще на 5-7 мільйонів, через демографію. Після отримання незалежності маємо деградацію, депопуляцію, зубожіння більшості населення.
27.04.2026 19:05 Ответить
27.04.2026 19:05 Ответить
старий з глузду зїхав, я знаю що буде - якщо будуть вибори адмінресурс протягне у владу зеленського2 у вигдяді буданова, стерненка, притули або самого паяца. Якщо коротко колективний зеленський приведе країну в прірву, з другого разу у нього все вийде. Не хочу вірити. А що війну вже хтось в голові закінчив
27.04.2026 21:02 Ответить
27.04.2026 21:02 Ответить
Без повернення смертної кари зрадникам і корупціонерам?
Не вірю.
27.04.2026 21:15 Ответить
27.04.2026 21:15 Ответить
 
 