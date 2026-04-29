Німеччина отримує вигоду від співпраці з Україною, - Пісторіус
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина отримує вигоду від своєї військової підтримки України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Що відомо?
На круглому столі, в якому взяли участь урядовці обох сторін, а також представники німецької промисловості, Пісторіус сказав, що Німеччина вчиться в України в таких галузях, як технології безпілотників та кіберзахист.
"Україна - це країна, яка з необхідності розвинула неймовірний потенціал у сфері інновацій та оперативності. Вони розробляють технології не в лабораторних умовах, а - у буквальному сенсі - на полі бою", - пояснив він.
Пісторіус заявив, що Міністерство оборони Німеччини планує направити більше військових аташе до посольства Німеччини в Києві, щоб вони служили контактними особами для тіснішої співпраці в галузі оборони.
Міністерка економіки Німеччини Катерина Райхе, яка також була присутня на переговорах, оголосила про плани створення спеціального зв'язкового офісу для німецьких компаній, які прагнуть співпрацювати з Україною.
Водночас міністр фінансів Німеччини Ларс Клінгбайль заявив після переговорів, що бюджет Німеччини на 2027 рік - який планується представити в середу - продемонструє подальшу підтримку України з боку уряду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль