10 млн евро на технологии противодействия БПЛА и РЭБ - Украина и НАТО запустили конкурс оборонных инноваций UNITE - BRAVE NATO

Украина совместно с НАТО запустила первый конкурс в рамках программы UNITE - BRAVE NATO, который предусматривает разработку совместных оборонных решений украинскими компаниями и компаниями стран Альянса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Первый этап конкурса - матчмейкинг, то есть формирование B2B-партнерств между компаниями из Украины и государств-членов НАТО для дальнейшей разработки совместных технологических продуктов для украинского поля боя.

"Со стороны Украины программу координирует кластер оборонных инноваций Brave1. Для эффективного взаимодействия создали соответствующий функционал на портале Brave1, доступный после регистрации и прохождения проверки", - заявил министр обороны Михаил Федоров.

Тематика первого конкурса охватывает направления противодействия вражеским БПЛА и средства противовоздушной обороны:

системы активной защиты от FPV-дронов;

противодействие дронам класса Shahed;

усиление радиоэлектронной разведки (SIGINT) и электромагнитных технологий;

развитие автономных систем наведения;

платформы для полетов на большой высоте.

Бюджет первого конкурса составляет 10 млн евро. До 1 млн евро предусмотрено на каждый совместный проект, с ограничением до 500 тыс. евро.

Объявление победителей запланировано на лето 2026 года.

Зарегистрироваться для участия в конкурсе можно на портале Brave1.