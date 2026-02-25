Украина и Франция запустят инициативу для поддержки оборонных стартапов Brave France
Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции подписали письмо о намерениях по созданию совместной грантовой программы Brave France.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь
Как отмечается, украинские и французские стартапы будут привлекать средства и обмениваться экспертизой, чтобы усиливать обороноспособность стран и разрабатывать новые геймченджеры войны.
В фокусе программы:
- гранты для поддержки украинских и французских defense tech-разработчиков;
- хакатоны для поиска новых решений;
- тестирование инноваций через платформу Test in Ukraine.
Запуск инициативы запланирован на второй квартал 2026 года.
Подробнее о Brave France
Brave France - это win-win сотрудничество. Украина получает доступ к лучшим инновациям партнеров, а Франция - возможность развить собственную defense tech-индустрию в соответствии с реальными требованиями технологической войны
