РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6994 посетителя онлайн
Новости Поддержка Украины Францией Разработки Brave1
338 5

Украина и Франция запустят инициативу для поддержки оборонных стартапов Brave France

Украина и Франция запускают Brave France

Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции подписали письмо о намерениях по созданию совместной грантовой программы Brave France.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

О чем идет речь

Как отмечается, украинские и французские стартапы будут привлекать средства и обмениваться экспертизой, чтобы усиливать обороноспособность стран и разрабатывать новые геймченджеры войны.

В фокусе программы:

  • гранты для поддержки украинских и французских defense tech-разработчиков;
  • хакатоны для поиска новых решений;
  • тестирование инноваций через платформу Test in Ukraine.

Читайте: Гранты Brave1 ускоряют разработку технологических решений в секторе ОПК, ‒ Федоров

Запуск инициативы запланирован на второй квартал 2026 года.

Подробнее о Brave France

Brave France - это win-win сотрудничество. Украина получает доступ к лучшим инновациям партнеров, а Франция - возможность развить собственную defense tech-индустрию в соответствии с реальными требованиями технологической войны

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brave1 запускает новую грантовую программу для украинских производителей компонентов

Автор: 

Франция (719) грант (15) Минцифры (57) BRAVE1 (23)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
... все в "цифрі буде" чи трохи можна буде відбити налом?
показать весь комментарий
25.02.2026 16:59 Ответить
Може Rich France? Але аж ніяк не Brave.
показать весь комментарий
25.02.2026 17:30 Ответить
Франція на відміну від росії багата країна Там живуть люди які багато працюють і багато заробляють.
показать весь комментарий
25.02.2026 18:52 Ответить
а що продати в борг Рафалів хоть 5 штук і Метеоріа 20 , у Макрона очко репить)
показать весь комментарий
25.02.2026 17:45 Ответить
Стартап перспективних винахідників Братів Шефірів, Міндіча, Цукермана та примкнувшого до них мага та заклинателя вуду Козиря, вже отримав перше фінансування з бюджету Франції. Проект цих перспективних винахідників називається "двушка на москву".
показать весь комментарий
25.02.2026 17:55 Ответить
 
 