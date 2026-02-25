Украина и Франция запустят инициативу для поддержки оборонных стартапов Brave France

Brave1 и Агентство оборонных инноваций Франции подписали письмо о намерениях по созданию совместной грантовой программы Brave France.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

О чем идет речь

Как отмечается, украинские и французские стартапы будут привлекать средства и обмениваться экспертизой, чтобы усиливать обороноспособность стран и разрабатывать новые геймченджеры войны.

В фокусе программы:

гранты для поддержки украинских и французских defense tech-разработчиков;

хакатоны для поиска новых решений;

тестирование инноваций через платформу Test in Ukraine.

Запуск инициативы запланирован на второй квартал 2026 года.

Подробнее о Brave France

Brave France - это win-win сотрудничество. Украина получает доступ к лучшим инновациям партнеров, а Франция - возможность развить собственную defense tech-индустрию в соответствии с реальными требованиями технологической войны

