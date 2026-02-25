Україна та Франція запустять ініціативу для підтримки оборонних стартапів Brave France
Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції підписали Лист про наміри щодо створення спільної грантової програми Brave France.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.
Про що йдеться
Як зазначається, українські й французькі стартапи залучатимуть кошти та обмінюватимуться експертизою, щоб посилювати обороноздатність країн і розробляти нові геймченджери війни.
У фокусі програми:
- гранти для підтримки українських та французьких defense tech-розробників;
- хакатони для пошуку нових рішень;
- тестування інновацій через платформу Test in Ukraine.
Запуск ініціативи запланований на другий квартал 2026 року.
Детальніше про Brave France
Brave France - це win-win співпраця. Україна отримує доступ до найкращих інновацій партнерів, а Франція — можливість розвинути власну defense tech-індустрію відповідно до реальних вимог технологічної війни
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