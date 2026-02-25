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Новини Підтримка України Францією Розробки Brave1
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Україна та Франція запустять ініціативу для підтримки оборонних стартапів Brave France

Україна та Франція запускають Brave France

Brave1 та Агенція оборонних інновацій Франції підписали Лист про наміри щодо створення спільної грантової програми Brave France.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться

Як зазначається, українські й французькі стартапи залучатимуть кошти та обмінюватимуться експертизою, щоб посилювати обороноздатність країн і розробляти нові геймченджери війни.

У фокусі програми:

  • гранти для підтримки українських та французьких defense tech-розробників;
  • хакатони для пошуку нових рішень;
  • тестування інновацій через платформу Test in Ukraine.

Читайте: Гранти Brave1 прискорюють розробку технологічних рішень у секторі ОПК, ‒ Федоров

Запуск ініціативи запланований на другий квартал 2026 року.

Детальніше про Brave France

Brave France - це win-win співпраця. Україна отримує доступ до найкращих інновацій партнерів, а Франція — можливість розвинути власну defense tech-індустрію відповідно до реальних вимог технологічної війни

Читайте на "Цензор.НЕТ": Brave1 запускає нову грантову програму для українських виробників компонентів

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Франція (3340) грант (438) Мінцифри (1311) BRAVE1 (55)
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... все в "цифрі буде" чи трохи можна буде відбити налом?
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25.02.2026 16:59 Відповісти
Може Rich France? Але аж ніяк не Brave.
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25.02.2026 17:30 Відповісти
Франція на відміну від росії багата країна Там живуть люди які багато працюють і багато заробляють.
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25.02.2026 18:52 Відповісти
а що продати в борг Рафалів хоть 5 штук і Метеоріа 20 , у Макрона очко репить)
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25.02.2026 17:45 Відповісти
Стартап перспективних винахідників Братів Шефірів, Міндіча, Цукермана та примкнувшого до них мага та заклинателя вуду Козиря, вже отримав перше фінансування з бюджету Франції. Проект цих перспективних винахідників називається "двушка на москву".
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25.02.2026 17:55 Відповісти
 
 