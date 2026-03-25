€10 млн на технології з протидії БпЛА та РЕБ - Україна і НАТО запустили конкурс оборонних інновацій UNITE — BRAVE NATO

Україна разом із НАТО запустили перший конкурс у межах програми UNITE — BRAVE NATO, який передбачає створення спільних оборонних рішень між українськими компаніями та компаніями країн Альянсу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міноборони.

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Перший етап конкурсу - метчмейкінг, тобто формування B2B-партнерств між компаніями з України та держав-членів НАТО для подальшої розробки спільних технологічних продуктів для українського поля бою.

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"Від України програму координує кластер оборонних інновацій Brave1. Для ефективної взаємодії створили відповідний функціонал на порталі Brave1, доступний після реєстрації та проходження перевірки", – заявив Міністр оборони Михайло Федоров.

Тематика першого конкурсу охоплює напрями протидії ворожим БпЛА та засоби протиповітряної оборони:

системи активного захисту від FPV-дронів;

протидія дронам класу Shahed;

підсилення радіоелектронної розвідки (SIGINT) та електромагнітних технологій;

розвиток автономних систем наведення;

платформи для польотів на великій висоті.

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Бюджет першого конкурсу становить 10 млн євро. До 1 млн євро передбачено на кожен спільний проєкт, із обмеженням до 500 тис. євро.

Оголошення переможців заплановано на літо 2026 року.

Зареєструватися для участі у конкурсі можна на порталі Brave1.