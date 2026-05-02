Европа должна усиливать оборону из-за сокращения присутствия войск США, - Писториус
Европейским странам придётся наращивать собственный оборонный потенциал в ответ на сокращение военного присутствия США.
Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Реакция Писториуса
Как отмечается, Писториус сделал это заявление после того, как Пентагон объявил о планах вывести из страны около 5 тысяч американских военных.
Отныне, по его словам, европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.
"Германия движется в правильном направлении", — подчеркнул министр.
Он добавил, что, в частности, страна расширяет Бундесвер, увеличивает закупки вооружения и развивает военную инфраструктуру.
Присутствие войск США в Европе
В то же время Писториус подчеркнул, что присутствие войск США в Европе соответствует интересам как европейских стран, так и Вашингтона.
"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединенных Штатов", — подчеркнул он.
Однако, по его словам, "можно предположить, что США и в дальнейшем будут выводить войска из Европы, включая Германию".
Министр обороны отметил, что в настоящее время в Германии находится почти 40 тысяч американских военнослужащих.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных.
Намерение США выйти из НАТО
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль