Европа должна усиливать оборону из-за сокращения присутствия войск США, - Писториус

пісторіус

Европейским странам придётся наращивать собственный оборонный потенциал в ответ на сокращение военного присутствия США.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Реакция Писториуса

Как отмечается, Писториус сделал это заявление после того, как Пентагон объявил о планах вывести из страны около 5 тысяч американских военных.

Отныне, по его словам, европейцы должны взять на себя большую ответственность за собственную безопасность.

"Германия движется в правильном направлении", — подчеркнул министр.

Он добавил, что, в частности, страна расширяет Бундесвер, увеличивает закупки вооружения и развивает военную инфраструктуру.

Присутствие войск США в Европе

В то же время Писториус подчеркнул, что присутствие войск США в Европе соответствует интересам как европейских стран, так и Вашингтона.

"Присутствие американских солдат в Европе, и особенно в Германии, соответствует нашим интересам и интересам Соединенных Штатов", — подчеркнул он.

Однако, по его словам, "можно предположить, что США и в дальнейшем будут выводить войска из Европы, включая Германию".

Министр обороны отметил, что в настоящее время в Германии находится почти 40 тысяч американских военнослужащих.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных.

Намерение США выйти из НАТО

Якщо ви ще не зрозуміли, в Європі ніколи нічого не роблять, зате говорять як сто мільйон папуг.
02.05.2026 15:07 Ответить
Нарештi настав час Європі вчиться захищати саму себе.
02.05.2026 15:16 Ответить
Вони говорили це десять років тому. Це просто безглузда локшина. Так вони працюють.
02.05.2026 15:24 Ответить
Має... Буде... Прокидається... Зміцниться... Ну і по списку десь з 2008 починаючи.
02.05.2026 15:19 Ответить
Якби всякі пісторіуси по-справжньому допомогали Україні, то і загроз не було би зовсім.
02.05.2026 16:00 Ответить
,,,мабуть в "коріннях трамбона" сидить ненависть до німців.Можливо Гітлер хотів де- кого з його роду, відправити в газову піч....?х/зн
02.05.2026 17:25 Ответить
Они это уже много лет как мантру повторяют. Как только война закончится побегут к ***** договариваться. Помахивая замороженными бабками. Они для этого и придерживают их.
02.05.2026 18:55 Ответить
 
 