НАТО обговорює зі США скорочення американського військового контингенту в Німеччині, - речниця Альянсу

США сьогодні обговорять вихід з НАТО

НАТО веде консультації зі Сполученими Штатами, щоб отримати роз’яснення щодо рішення Вашингтона про виведення частини американського військового контингенту з території Німеччини.

Про це речниця альянсу Еллісон Гарт написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Перша офіційна реакція

"Ми працюємо зі США, щоб зрозуміти деталі їхнього рішення внести корективи в розміщення сил у Німеччині. Ці зміни свідчать про необхідність для Європи збільшити інвестиції в оборону та взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - написала Гарт.

За словами речниці, європейські країни вже досягають відчутного прогресу у зміцненні оборонних спроможностей: під час саміту НАТО 2025 року союзники домовилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Гарт також висловила переконання, що "більш сильна Європа в межах сильнішого НАТО" здатна гарантувати належний рівень безпеки та стримування.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.

Намір США вийти з НАТО

Станом на початок травня 2026 року чисельність американського контингенту в Німеччині становить приблизно 35 000-40 000 військовослужбовців
02.05.2026 14:07 Відповісти
Намір Трампа скоротити чисельність військ США у Німеччині шокував Пентагон - https://www.politico.com/news/2026/04/30/trump-germany-troop-pullout-pentagon-shocked-00900619?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Politico

https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/05/1/7236643/
02.05.2026 14:09 Відповісти
Сподіваюсь, що четверта спроба буде вдалою.
02.05.2026 14:08 Відповісти
Анонімні джерела, варті довіри, повідомляють, що біля штаб-квартири НАТО зафіксований інтенсивний рух вантажного транспорту регіонального представництва компанії "Procter & Gamble".
02.05.2026 14:10 Відповісти
5 тысяч, це капля в морі, американців в самій Германії, десь 35-40 тисяч. Причому ще не ясно кого він саме виводить, трумп може казати що вивели військових, в насправді вивели якийсь персонал.

Коротше, долбодонні робить що і завжди потужно імітує бурхливу діяльність.
02.05.2026 14:30 Відповісти
Це якась ганьба. 500 мільйонів безпорадних придурків тримаються за спідницю 5 тисяч американських солдатів.
02.05.2026 15:57 Відповісти
немцы как дураки бегали десятилетиями на деньги ***** кричали про американскую оккупацию, что правда,

но,

если вы хотите не быть оккупированными сша, то пора открывать кошелек и платить + прокачивать нацизм и супрематизм, как в старые добрые времена иначе людей не заставить воевать за свою страну.
02.05.2026 21:52 Відповісти
 
 