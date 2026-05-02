НАТО обговорює зі США скорочення американського військового контингенту в Німеччині, - речниця Альянсу
НАТО веде консультації зі Сполученими Штатами, щоб отримати роз’яснення щодо рішення Вашингтона про виведення частини американського військового контингенту з території Німеччини.
Про це речниця альянсу Еллісон Гарт написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Перша офіційна реакція
"Ми працюємо зі США, щоб зрозуміти деталі їхнього рішення внести корективи в розміщення сил у Німеччині. Ці зміни свідчать про необхідність для Європи збільшити інвестиції в оборону та взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - написала Гарт.
За словами речниці, європейські країни вже досягають відчутного прогресу у зміцненні оборонних спроможностей: під час саміту НАТО 2025 року союзники домовилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Гарт також висловила переконання, що "більш сильна Європа в межах сильнішого НАТО" здатна гарантувати належний рівень безпеки та стримування.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.
Намір США вийти з НАТО
- Нагадаємо, раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що президент США Дональд Трамп планує обговорити з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте можливість виходу США з Альянсу.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що президент США Дональд Трамп висловив невдоволення участю партнерів в операції проти Ірану.
