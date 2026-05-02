НАТО обговорює зі США скорочення американського військового контингенту в Німеччині, - речниця Альянсу

НАТО веде консультації зі Сполученими Штатами, щоб отримати роз’яснення щодо рішення Вашингтона про виведення частини американського військового контингенту з території Німеччини.

Про це речниця альянсу Еллісон Гарт написала у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перша офіційна реакція

"Ми працюємо зі США, щоб зрозуміти деталі їхнього рішення внести корективи в розміщення сил у Німеччині. Ці зміни свідчать про необхідність для Європи збільшити інвестиції в оборону та взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку, - написала Гарт.

Читайте: У НАТО заспокоюють: вихід США не прогнозується, але Європа посилює оборону

За словами речниці, європейські країни вже досягають відчутного прогресу у зміцненні оборонних спроможностей: під час саміту НАТО 2025 року союзники домовилися підвищити витрати на оборону до 5% ВВП. Гарт також висловила переконання, що "більш сильна Європа в межах сильнішого НАТО" здатна гарантувати належний рівень безпеки та стримування.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Пентагон має намір вивести з Німеччини близько 5 тисяч американських військових.

Також читайте: Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус

Намір США вийти з НАТО