НАТО обсуждает с США сокращение американского военного контингента в Германии, - пресс-секретарь Альянса
НАТО проводит консультации с Соединёнными Штатами, чтобы получить разъяснения относительно решения Вашингтона о выводе части американского военного контингента с территории Германии.
Об этом пресс-секретарь альянса Эллисон Харт написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.
Первая официальная реакция
"Мы работаем с США, чтобы понять детали их решения внести коррективы в размещение сил в Германии. Эти изменения свидетельствуют о необходимости для Европы увеличить инвестиции в оборону и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", — написала Харт.
По словам пресс-секретаря, европейские страны уже достигают ощутимого прогресса в укреплении оборонных возможностей: во время саммита НАТО в 2025 году союзники договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Гарт также выразила убеждение, что "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО" способна гарантировать надлежащий уровень безопасности и сдерживания.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных.
Намерение США выйти из НАТО
- Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп планирует обсудить с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте возможность выхода США из Альянса.
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп выразил недовольство участием партнеров в операции против Ирана.
Коротше, долбодонні робить що і завжди потужно імітує бурхливу діяльність.
если вы хотите не быть оккупированными сша, то пора открывать кошелек и платить + прокачивать нацизм и супрематизм, как в старые добрые времена иначе людей не заставить воевать за свою страну.