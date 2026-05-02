НАТО обсуждает с США сокращение американского военного контингента в Германии, - пресс-секретарь Альянса

НАТО проводит консультации с Соединёнными Штатами, чтобы получить разъяснения относительно решения Вашингтона о выводе части американского военного контингента с территории Германии.

Об этом пресс-секретарь альянса Эллисон Харт написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Первая официальная реакция

"Мы работаем с США, чтобы понять детали их решения внести коррективы в размещение сил в Германии. Эти изменения свидетельствуют о необходимости для Европы увеличить инвестиции в оборону и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", — написала Харт.

По словам пресс-секретаря, европейские страны уже достигают ощутимого прогресса в укреплении оборонных возможностей: во время саммита НАТО в 2025 году союзники договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Гарт также выразила убеждение, что "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО" способна гарантировать надлежащий уровень безопасности и сдерживания.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных.

