НАТО обсуждает с США сокращение американского военного контингента в Германии, - пресс-секретарь Альянса

США сегодня обсудят выход из НАТО

НАТО проводит консультации с Соединёнными Штатами, чтобы получить разъяснения относительно решения Вашингтона о выводе части американского военного контингента с территории Германии.

Об этом пресс-секретарь альянса Эллисон Харт написала в соцсети X, сообщает Цензор.НЕТ.

Первая официальная реакция

"Мы работаем с США, чтобы понять детали их решения внести коррективы в размещение сил в Германии. Эти изменения свидетельствуют о необходимости для Европы увеличить инвестиции в оборону и взять на себя больше ответственности за собственную безопасность", — написала Харт.

По словам пресс-секретаря, европейские страны уже достигают ощутимого прогресса в укреплении оборонных возможностей: во время саммита НАТО в 2025 году союзники договорились повысить расходы на оборону до 5% ВВП. Гарт также выразила убеждение, что "более сильная Европа в рамках более сильного НАТО" способна гарантировать надлежащий уровень безопасности и сдерживания.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Пентагон намерен вывести из Германии около 5 тысяч американских военных.

Станом на початок травня 2026 року чисельність американського контингенту в Німеччині становить приблизно 35 000-40 000 військовослужбовців
02.05.2026 14:07 Ответить
Намір Трампа скоротити чисельність військ США у Німеччині шокував Пентагон - https://www.politico.com/news/2026/04/30/trump-germany-troop-pullout-pentagon-shocked-00900619?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter Politico

https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/05/1/7236643/
02.05.2026 14:09 Ответить
Сподіваюсь, що четверта спроба буде вдалою.
02.05.2026 14:08 Ответить
Анонімні джерела, варті довіри, повідомляють, що біля штаб-квартири НАТО зафіксований інтенсивний рух вантажного транспорту регіонального представництва компанії "Procter & Gamble".
02.05.2026 14:10 Ответить
5 тысяч, це капля в морі, американців в самій Германії, десь 35-40 тисяч. Причому ще не ясно кого він саме виводить, трумп може казати що вивели військових, в насправді вивели якийсь персонал.

Коротше, долбодонні робить що і завжди потужно імітує бурхливу діяльність.
02.05.2026 14:30 Ответить
Це якась ганьба. 500 мільйонів безпорадних придурків тримаються за спідницю 5 тисяч американських солдатів.
02.05.2026 15:57 Ответить
немцы как дураки бегали десятилетиями на деньги ***** кричали про американскую оккупацию, что правда,

но,

если вы хотите не быть оккупированными сша, то пора открывать кошелек и платить + прокачивать нацизм и супрематизм, как в старые добрые времена иначе людей не заставить воевать за свою страну.
02.05.2026 21:52 Ответить
 
 