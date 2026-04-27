Новости США в НАТО
В НАТО успокаивают: выход США не прогнозируется, но Европа усиливает оборону

США сегодня обсудят выход из НАТО

Не ожидается, что США существенно откажутся от своих обязательств перед НАТО, однако Европа должна укреплять собственную оборону - и уже предпринимает шаги в этом направлении.

Об этом рассказал высший военный чиновник Альянса, адмирал Джузеппе Каво Драгоне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Выход США из НАТО

По словам адмирала, он не ожидает, что произойдет масштабный отход Соединенных Штатов от обязательств перед НАТО.

"Но я считаю, что Европе необходимо взять на себя ответственность, и мы начинаем это делать благодаря серьезным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году. Первые результаты мы увидим на следующем саммите в Анкаре", - заявил он.

Комментируя возможность изменений в размещении американских сил, Драгоне отметил, что кардинальных шагов не прогнозируется.

"Подобные вещи недавно озвучивались, безусловно, но нам нужно смотреть на реальное положение дел на местах. Я стараюсь быть практиком. Масштабные перемещения - нет, ничего подобного. Я допускаю возможность некоторого сокращения участия (США), но мне еще предстоит увидеть, что именно это будет означать на деле", - сказал адмирал.

В то же время он добавил, что союзники могут заменять друг друга в случае необходимости.

Однако если мы действительно являемся сильным и зрелым альянсом, другие союзники смогут провести ротацию, восполнить пробелы и взять на себя ответственность за традиционную зону ответственности НАТО, пока другой союзник задействован в преодолении кризиса вдали от нас, и это правильно", - отметил он.

Укрепление Европы

Как подчеркнул представитель НАТО, европейские страны должны сосредоточиться на развитии собственного оборонного потенциала.

"Разумеется, сосредоточиться на задачах по развитию потенциала - на том, что мы планируем закупить в зависимости от финансирования и системы закупок: наши системы ПВО, ISR (разведка, наблюдение и рекогносцировка), совершенствование средств радиоэлектронной борьбы, внедрение инноваций, таких как интеграция ИИ и беспилотники, - пояснил он.

Также потребуется массовая подготовка солдат, которую страны-члены будут обеспечивать для НАТО.

Единство Альянса и доверие

Адмирал подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления, реальная ситуация свидетельствует о единстве Альянса.

"Если брать во внимание не слова или декларации, а факты, то их уже достаточно, чтобы утверждать: альянс силен. Нам просто нужно подтверждать это доверие, выполняя свои обязательства. Европейские союзники активизируются. Мы прилагаем огромные усилия для развития нашей оборонно-промышленной базы, создаем совместные предприятия. Я считаю, что это конкретные, реальные сигналы, которые позволяют всем доверять друг другу без исключений", - подчеркнул он.

Отдельно он обратил внимание на разницу между публичными заявлениями и реальными действиями союзников.

"Да, просто посмотрите на Украину. НАТО, весь альянс - все 32 союзника - поддерживают Украину, обеспечивают ее устойчивость и помогают так же, как и раньше. Даже больше, если это в наших силах, но помогают все. Никто не остался в стороне", - резюмировал Драгоне.

