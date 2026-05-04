Мерц не бачить загрози у виведенні частини американського контингенту з Німеччини
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.
Йдеться про плани скорочення приблизно 5 тисяч військовослужбовців США, які були розміщені в Німеччині за попередньої адміністрації Джо Байдена. У Берліні наголошують, що цей процес не є раптовим і обговорювався вже тривалий час.
"Нічого нового": позиція Берліна щодо рішення США
Фрідріх Мерц заявив, що інформація про скорочення контингенту не є несподіванкою, оскільки відповідні плани розглядалися раніше. За його словами, рішення Вашингтона не слід сприймати як політичний сигнал або зміну стратегічного курсу.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також назвав такі кроки США "передбачуваними" та такими, що не несуть елементу раптовості для оборонного планування країни.
!У цій новині немає нічого нового, подібні плани обговорювалися вже давно", - додав він.
Попри це, у Берліні визнають, що будь-які зміни у військовій присутності США потребують уважного аналізу з точки зору безпеки Європи.
США залишаються ключовим партнером НАТО
Канцлер підкреслив, що стратегічне партнерство між Німеччиною та США залишається незмінним, особливо в рамках НАТО. Він наголосив, що обидві країни продовжують координувати дії щодо глобальних загроз, зокрема ситуації навколо Ірану.
За словами Мерца, спільною метою союзників залишається недопущення появи ядерної зброї в Ірану та підтримання стабільності в регіоні.
Позиція Вашингтона та подальші скорочення
Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.
Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.
p.s. Як набридло слухати ці зітхання. Наче німцям щось реально може загрожувати в найближчі 50 років.
це німці самі зможуть вздрючити кого завгодно в найближчі 50 років !
бо нарешті скинули з себе дурне звинувачення в мілітарізмі
відношення до них в обох країнах відповідне
"захищають, але, - окупанти"
За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.
Серед жінок таких - 72%, серед чоловіків - 46%. Найменше готових до збройного захисту серед літніх людей (68%) та молоді до 29 років (56%).
6% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.
як хочеш руліть світом - маєш мати бази для логістики
Але з появою дронів та зміною усіх військових концепцій ЄС в якійсь мірі у кращому становищі.
тільки вже не розбереш де чия фірма коли вони об'єднуються чи створюють спільну фірму:
франко-італійську
шведсько-американську, чи наприклад,
європейсько-українську
як тобі таке, Карл ?
а кацапи "рыдают и стонут, и бьются о борт корабля"... загально-європейського ВПК
одного разу, гуляючи з німцем, він кинув оком на горбок і зауважив:
" ось там була б гарна позиція для мінометної батареї".
"отакої, Курт" - подумав я собі, "твої германські гени не пропьєш... і не витравиш виною за світові війни".
По друге, який там контингент сидів в Германії? 35-40 тисяч? Ці 5тисяч більше на показуху схожі.
А Мерц не хоче публічні істерики влаштовувати.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?
