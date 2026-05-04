Мерц не бачить загрози у виведенні частини американського контингенту з Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

Йдеться про плани скорочення приблизно 5 тисяч військовослужбовців США, які були розміщені в Німеччині за попередньої адміністрації Джо Байдена. У Берліні наголошують, що цей процес не є раптовим і обговорювався вже тривалий час.

"Нічого нового": позиція Берліна щодо рішення США

Фрідріх Мерц заявив, що інформація про скорочення контингенту не є несподіванкою, оскільки відповідні плани розглядалися раніше. За його словами, рішення Вашингтона не слід сприймати як політичний сигнал або зміну стратегічного курсу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також назвав такі кроки США "передбачуваними" та такими, що не несуть елементу раптовості для оборонного планування країни.

!У цій новині немає нічого нового, подібні плани обговорювалися вже давно", - додав він.

Попри це, у Берліні визнають, що будь-які зміни у військовій присутності США потребують уважного аналізу з точки зору безпеки Європи.

США залишаються ключовим партнером НАТО

Канцлер підкреслив, що стратегічне партнерство між Німеччиною та США залишається незмінним, особливо в рамках НАТО. Він наголосив, що обидві країни продовжують координувати дії щодо глобальних загроз, зокрема ситуації навколо Ірану.

За словами Мерца, спільною метою союзників залишається недопущення появи ядерної зброї в Ірану та підтримання стабільності в регіоні.

Позиція Вашингтона та подальші скорочення

Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.

Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

