2 232 27

Мерц не бачить загрози у виведенні частини американського контингенту з Німеччини

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише CNN.

Йдеться про плани скорочення приблизно 5 тисяч військовослужбовців США, які були розміщені в Німеччині за попередньої адміністрації Джо Байдена. У Берліні наголошують, що цей процес не є раптовим і обговорювався вже тривалий час.

"Нічого нового": позиція Берліна щодо рішення США

Фрідріх Мерц заявив, що інформація про скорочення контингенту не є несподіванкою, оскільки відповідні плани розглядалися раніше. За його словами, рішення Вашингтона не слід сприймати як політичний сигнал або зміну стратегічного курсу.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус також назвав такі кроки США "передбачуваними" та такими, що не несуть елементу раптовості для оборонного планування країни.

!У цій новині немає нічого нового, подібні плани обговорювалися вже давно", - додав він.

Попри це, у Берліні визнають, що будь-які зміни у військовій присутності США потребують уважного аналізу з точки зору безпеки Європи.

США залишаються ключовим партнером НАТО

Канцлер підкреслив, що стратегічне партнерство між Німеччиною та США залишається незмінним, особливо в рамках НАТО. Він наголосив, що обидві країни продовжують координувати дії щодо глобальних загроз, зокрема ситуації навколо Ірану.

За словами Мерца, спільною метою союзників залишається недопущення появи ядерної зброї в Ірану та підтримання стабільності в регіоні.

Позиція Вашингтона та подальші скорочення

Раніше Дональд Трамп заявив про намір скоротити американську військову присутність у Німеччині, зазначивши, що реальні масштаби змін можуть бути більшими, ніж попередньо оголошені цифри.

Пентагон підтверджував плани щодо виведення близько 5 тисяч військових протягом року. Водночас американський президент натякав на подальше переглядання глобального розміщення військ США в Європі.

Тепер Німеччини кришка. путлер візьме Берлін за три дні.
p.s. Як набридло слухати ці зітхання. Наче німцям щось реально може загрожувати в найближчі 50 років.
04.05.2026 00:28 Відповісти
5000 це взагалі ні про що.
04.05.2026 00:32 Відповісти
І земну кулю скасує, щоб 2 рази не вставати.
04.05.2026 01:39 Відповісти
звісно що ні !
це німці самі зможуть вздрючити кого завгодно в найближчі 50 років !
бо нарешті скинули з себе дурне звинувачення в мілітарізмі

.
04.05.2026 02:49 Відповісти
нагадаю, американські війська в Германії, так само як і в Японії є окупаційні за походженням !

відношення до них в обох країнах відповідне
"захищають, але, - окупанти"

.
04.05.2026 03:11 Відповісти
Опитування: Майже 60% німців не готові воювати за свою країну у разі вторгнення За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не захищатимуть країну від нападу.

За результатами опитування, 59% респондентів заявили, що вони "ймовірно" або "точно" не бажають захищати країну від нападу.

Серед жінок таких - 72%, серед чоловіків - 46%. Найменше готових до збройного захисту серед літніх людей (68%) та молоді до 29 років (56%).

6% німців були "точно" готові взяти в руки зброю, щоб захищати Німеччину, 22% сказали, що вони "ймовірно" зроблять це.
04.05.2026 08:37 Відповісти
Ну з огляду на масову відмову німців від військової служби (особливо після нового закону) і ці 5000 американців "хоч щось" для оборони, а такими темпами далі Трамп і Рамштайн ліквідує 🤔
04.05.2026 00:50 Відповісти
тоді трампу посилати війська на його коханий Близький Схід ніяких боїнгів-заправників не вистачить

якось так:
як хочеш руліть світом - маєш мати бази для логістики

.
04.05.2026 03:15 Відповісти
Після того як Трамп фактично знищив всі економічні і військові угоди з союзниками США, то звичайно "інформація про скорочення контингенту (вже) не є несподіванкою".
04.05.2026 00:34 Відповісти
"минеться трамп, і це минеться"
цар Соломон

.
04.05.2026 03:17 Відповісти
Союзники з них виявилися ніякі, тому і логічно.
04.05.2026 07:20 Відповісти
Колись там повзав. Біля Репербану. Дуже давно. Ще дойчмарки були.
04.05.2026 00:46 Відповісти
Якщо так розібратися впк Європи є практично на рівні по потужності з американським тільки він знаходиться в напівсплячому вигляді (70+ років Європа фактично не воювала ніде)
04.05.2026 01:02 Відповісти
Але ж так само й американський. Он виробництво ракет до Петріота за увесь час рос-української війни вони настільки потужно наростили, що витратили усі запаси за місяць війни з Іраном. Друге діло що в них накопичень різного виду озброєнь лише трохи менше за совкові. У країн ЄС таких нема, а залишки совкових вони нам вже скинули.
Але з появою дронів та зміною усіх військових концепцій ЄС в якійсь мірі у кращому становищі.
04.05.2026 01:27 Відповісти
Рейнметалл вже зараз робить більше снарядів ніж США.
04.05.2026 01:40 Відповісти
Нема ніякого європейського впк. Є ВПК країн Европи. І він у всіх різний.
04.05.2026 02:22 Відповісти
да, да, конєчно !

тільки вже не розбереш де чия фірма коли вони об'єднуються чи створюють спільну фірму:
франко-італійську
шведсько-американську, чи наприклад,

європейсько-українську

як тобі таке, Карл ?
а кацапи "рыдают и стонут, и бьются о борт корабля"... загально-європейського ВПК

.

.
04.05.2026 02:59 Відповісти
рыдают и плачут

.
04.05.2026 03:18 Відповісти
Немцы не будут воевать, так что от этого ни холодно ни жарко.
04.05.2026 01:57 Відповісти
а "деды воевали"

одного разу, гуляючи з німцем, він кинув оком на горбок і зауважив:
" ось там була б гарна позиція для мінометної батареї".

"отакої, Курт" - подумав я собі, "твої германські гени не пропьєш... і не витравиш виною за світові війни".

.
04.05.2026 03:06 Відповісти
По перше, Трамп ще нічого не виводить.
По друге, який там контингент сидів в Германії? 35-40 тисяч? Ці 5тисяч більше на показуху схожі.
А Мерц не хоче публічні істерики влаштовувати.
04.05.2026 02:29 Відповісти
Здаєтся мені, панове, шо постановка на бойове чергування ЯЗ Німетччиною то є питання часу.
04.05.2026 05:54 Відповісти
Якби вони тікали б у мирний час, то не виглядало б так принизливо. Бо зараз , коли в Європі війна, нагадує цуценя , яке перетягнули різкою і воно біжить геть піджавши хвіст. Фууу, позорище
04.05.2026 06:43 Відповісти
Ну, зрозуміло, бо ми стоїмо перед ними щитом.
"Росія також вимагає повернути територію НАТО до кордонів 1997 року. Тобто, потіснити військових та військові об'єкти Альянсу з тих місць, де вони були розташовані після 1997 року."
То ми одні маємо воювати за все НАТО? Щось тут не те, тільки мені здається?

"Поки Україна воює, Європа в безпеці": голова Мюнхенської міжнародної конференції з питань безпеки в інтерв'ю DW
04.05.2026 09:34 Відповісти
Це мабуть тому, що тобі вигідно захищати НАТО, золоті яйця, батони та унітази не дадуть збрехати. А завтра тобі буде вигідно обернутися дупою до путіна. і захищати московськи болота від солдатів НАТО, хиба ни? 😂
04.05.2026 10:39 Відповісти
 
 