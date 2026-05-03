2 793 17

Трамп більше не буде переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, - Бессент

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп не планує переносити зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, навіть попри напружену міжнародну ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Йдеться про переговори, які заплановані на 14–15 травня. За словами Бессента, питання можливого перенесення зустрічі через конфлікт із Іраном не розглядається.

Позиція Вашингтона щодо зустрічі

У Мінфіні США зазначають, що графік переговорів залишається чинним, і Трамп не має наміру його змінювати. Водночас очікується, що під час зустрічі сторони порушать низку глобальних питань безпеки та економіки.

Окремо Бессент наголосив на ролі Ірану як "держави-спонсора тероризму" та згадав економічну взаємодію Китаю з Тегераном через закупівлі енергоносіїв.

За його словами, ці теми можуть стати частиною переговорного порядку денного між США та Китаєм.

Контекст попередніх домовленостей

Раніше повідомлялося, що нова зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна планувалася після їхніх переговорів у жовтні 2025 року. Тоді сторони домовилися про подальший діалог у 2026 році.

Згодом з’явилася інформація про можливе перенесення через загострення ситуації навколо Ірану. Однак офіційно у Білому домі підтвердили, що дата зустрічі була зміщена лише технічно, і наразі вона залишається актуальною на середину травня.

Дійсно, чого переносити... Він же "закінчив війну" з Іраном. Поїде тепер "переможцем".
03.05.2026 23:19 Відповісти
Не буде переносити тому шо і сі його може наКуй послати як полотенцеголові.
03.05.2026 23:21 Відповісти
операція рудого бордельного півня "ОTSOS" продовжується. )(уйлу відсмоктав, черга за всемогутнім Сі.
03.05.2026 23:31 Відповісти
У світі, де надійність Вашингтона вже не сприймається як даність, а співпраця з Пекіном стає неминучою, міжнародна система входить у фазу, коли "все знову стає предметом перегляду".
03.05.2026 23:26 Відповісти
Прийшов час для Трампа здавати Тайвань.
Цікаво, а що Трамп отримає взамін?
03.05.2026 23:32 Відповісти
Гарантію (тимчасову, звичайно) на поставки деяких дуже рідкісних копалин.
Він нещодавно взнав, що виробництво США дуже залежне від Китаю.
03.05.2026 23:48 Відповісти
а якщо Тайвань не погодиться? .. ПО факту буде війна +/- аналог раша проти України
03.05.2026 23:50 Відповісти
Десь рік тому дивився документалку про Тайвань. Там перехожі боялись щось погане сказати на камеру щодо Китаю. Я тоді ще подумав, що вимушено готовляться жити під комуняками тож не світяться щоб не одержати веслом по сраці після окупації.
04.05.2026 01:03 Відповісти
Головним пріоритетом для Сі є отримання ясності або поступок щодо політики «Єдиного Китаю». Пекін уже видав попередження напередодні зустрічі, намагаючись тиснути на США, щоб обмежити співпрацю у сфері безпеки та продаж озброєнь острову.
Основною метою Китаю є отримання ясності щодо обмежень експорту технологій зі США, особливо що стосується напівпровідників.
Китай може використати свої обмеження на експорт рідкісноземельних елементів як важіль для переговорів, потенційно пропонуючи пом'якшити ці обмеження в обмін на зниження санкцій США.
03.05.2026 23:57 Відповісти
Трамп не перенесе зустріч з Сі Цзіньпіном? 😱
03.05.2026 23:28 Відповісти
доки є здоров;я, час відсмоктати Sі. )(уйло від міньєта рудого півня в лімузині з прапором США в захваті.
03.05.2026 23:56 Відповісти
боїться недожити?
03.05.2026 23:51 Відповісти
Ну да , осталось поделится очередно законченной войной. Я думал что в Украине немерянно идиотов. Оказывается в США , их тоже полно.
04.05.2026 00:01 Відповісти
та, звісно ідіоти не здатні опанувати мову на 35-му році Незалежності. просто дегенерати
04.05.2026 01:38 Відповісти
Да, после таких обоср#тушки с Ираном лучше не переносить, а то Китай может и вовсе на встречу прислать второго помощника главного сантехника министерства иностранных дел. Чтоб соответствовать уровню тампоновского величия.
04.05.2026 02:36 Відповісти
Трамп віддасть Китаю те що йому неналежить - Тайвань, а Путіну Україну ?

У часи Мюнхен38 Муссоліні оптимістично заявив: "Великі птахи завжди договоряться між собою за рахуном дрібних".
04.05.2026 08:18 Відповісти
 
 