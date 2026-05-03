Трамп більше не буде переносити зустріч із Сі Цзіньпіном, - Бессент

Глава Міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що президент Дональд Трамп не планує переносити зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном, навіть попри напружену міжнародну ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він сказав в інтерв’ю Fox News.

Йдеться про переговори, які заплановані на 14–15 травня. За словами Бессента, питання можливого перенесення зустрічі через конфлікт із Іраном не розглядається.

Позиція Вашингтона щодо зустрічі

У Мінфіні США зазначають, що графік переговорів залишається чинним, і Трамп не має наміру його змінювати. Водночас очікується, що під час зустрічі сторони порушать низку глобальних питань безпеки та економіки.

Окремо Бессент наголосив на ролі Ірану як "держави-спонсора тероризму" та згадав економічну взаємодію Китаю з Тегераном через закупівлі енергоносіїв.

За його словами, ці теми можуть стати частиною переговорного порядку денного між США та Китаєм.

Контекст попередніх домовленостей

Раніше повідомлялося, що нова зустріч Трампа і Сі Цзіньпіна планувалася після їхніх переговорів у жовтні 2025 року. Тоді сторони домовилися про подальший діалог у 2026 році.

Згодом з’явилася інформація про можливе перенесення через загострення ситуації навколо Ірану. Однак офіційно у Білому домі підтвердили, що дата зустрічі була зміщена лише технічно, і наразі вона залишається актуальною на середину травня.

