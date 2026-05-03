Трамп заявив, що нова мирна пропозиція Ірану є "неприйнятною"
Президент США Дональд Трамп заявив, що остання пропозиція Ірану щодо врегулювання війни є "неприйнятною".
Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю журналісту Натану Гуттману з Kan News, пише The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.
Трамп прокоментував пропозицію Ірану
"Для мене це неприйнятно, я вивчив це, я вивчив усе - це неприйнятно",- заявив президент США.
Також Трамп заявив, що "іранці хочуть укласти угоду, але він незадоволений тим, що вони запропонували", додавши, що "є речі, з якими він не може погодитися".
Нова пропозиція Ірану
- Нагадаємо, що напередодні агенція Associated Press повідомила, що остання пропозиція Ірану до США передбачає припинення війни протягом 30 днів.
- Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає: скасування США санкцій проти Ірану; припинення військово-морської блокади іранських портів США; виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.
- Водночас Тегеран не включив до своєї пропозиції нічого, що стосувалося б збагачення урану та іранської ядерної програми.
Збрехав
А в частині "для МЕНЕ це неприйнятно", мають стурбуватися його виборці