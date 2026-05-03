Трамп заявив, що нова мирна пропозиція Ірану є "неприйнятною"

Президент США Дональд Трамп заявив, що остання пропозиція Ірану щодо врегулювання війни є "неприйнятною".

Про це глава Білого дому сказав в інтерв'ю журналісту Натану Гуттману з Kan News, пише The Times of Israel, інформує Цензор.НЕТ.

Трамп прокоментував пропозицію Ірану

"Для мене це неприйнятно, я вивчив це, я вивчив усе - це неприйнятно",- заявив президент США.

Також Трамп заявив, що "іранці хочуть укласти угоду, але він незадоволений тим, що вони запропонували", додавши, що "є речі, з якими він не може погодитися".

Читайте також: Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico

Нова пропозиція Ірану

  • Нагадаємо, що напередодні агенція Associated Press повідомила, що остання пропозиція Ірану до США передбачає припинення війни протягом 30 днів. 
  • Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає: скасування США санкцій проти Ірану; припинення військово-морської блокади іранських портів США; виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.
  • Водночас Тегеран не включив до своєї пропозиції нічого, що стосувалося б збагачення урану та іранської ядерної програми.

Читайте також: Іран пропонує США завершити війну впродовж 30 днів, - AP

Топ коментарі
Наче дивишся фільм - "Тупий і ще тупіший". Хто який ? Час покаже.)
03.05.2026 23:06 Відповісти
Спец укладати угоди.
03.05.2026 23:07 Відповісти
І що? Ти ж свож СВО "Єпіческая ярость" вже закінчив і карт в тебе нема.
03.05.2026 23:10 Відповісти
03.05.2026 23:06 Відповісти
03.05.2026 23:07 Відповісти
Мудотворець замислився. Погоджуй з нетаньна)(уй.
03.05.2026 23:10 Відповісти
чергова прекрасна заява! ))
03.05.2026 23:10 Відповісти
03.05.2026 23:10 Відповісти
Сьогодні закінчив, завтра почне, СВО "Єпіческая ярость-2.0"
04.05.2026 08:39 Відповісти
Ціни на бензин у США зросли майже на 50% з початку війни в Ірані.
03.05.2026 23:19 Відповісти
Трамп заявив, що США почнуть супроводжувати кораблі через Ормузьку протоку в понеділок у рамках зусиль, які він назвав «Проект Свобода».
04.05.2026 00:08 Відповісти
Тепер м'ячик на стороні аятол ... глобальний "теніс" між аятолами і Трампом продовжується
03.05.2026 23:24 Відповісти
А чего, карт уже нету, да рыжий?
03.05.2026 23:42 Відповісти
"я вивчив це, я вивчив усе"
Збрехав

А в частині "для МЕНЕ це неприйнятно", мають стурбуватися його виборці
04.05.2026 00:04 Відповісти
 
 