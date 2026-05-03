Іран пропонує США завершити війну впродовж 30 днів, - AP

Остання пропозиція Ірану до США передбачає припинення війни протягом 30 днів.

Про це пише Associated Press з посиланням на іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Що передбачає пропозиція Ірану?

Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає:

скасування США санкцій проти Ірану;

припинення військово-морської блокади іранських портів США;

виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.

Водночас Тегеран не включив до своєї пропозиції нічого, що стосувалося б збагачення урану та іранської ядерної програми.

Трамп сумнівається, що пропозиція призведе до угоди

У суботу, 2 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що "розглядає пропозицію" Ірану, але сумнівається, що це призведе до укладення угоди, додавши, що "іранці ще не заплатили достатньо велику ціну за те, що вони зробили з людством і світом протягом останніх 47 років".

Раніше повідомлялося, що парламент Ірану обговорює 12-пунктову ініціативу щодо посилення контролю над Ормузькою протокою.

Згідно з планом, ізраїльським суднам може бути повністю заборонено прохід, а кораблі з країн, які Тегеран вважає ворожими, зможуть проходити лише після сплати так званих воєнних компенсацій.

