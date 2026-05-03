Іран пропонує США завершити війну впродовж 30 днів, - AP
Остання пропозиція Ірану до США передбачає припинення війни протягом 30 днів.
Про це пише Associated Press з посиланням на іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Що передбачає пропозиція Ірану?
Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає:
- скасування США санкцій проти Ірану;
- припинення військово-морської блокади іранських портів США;
- виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.
Водночас Тегеран не включив до своєї пропозиції нічого, що стосувалося б збагачення урану та іранської ядерної програми.
Трамп сумнівається, що пропозиція призведе до угоди
У суботу, 2 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що "розглядає пропозицію" Ірану, але сумнівається, що це призведе до укладення угоди, додавши, що "іранці ще не заплатили достатньо велику ціну за те, що вони зробили з людством і світом протягом останніх 47 років".
- Раніше повідомлялося, що парламент Ірану обговорює 12-пунктову ініціативу щодо посилення контролю над Ормузькою протокою.
- Згідно з планом, ізраїльським суднам може бути повністю заборонено прохід, а кораблі з країн, які Тегеран вважає ворожими, зможуть проходити лише після сплати так званих воєнних компенсацій.
Ключові факти про Хіроо Оноду:
Тривала війна: Онода був розміщений на Філіппінах у 1944 році з наказом не здаватися і вести партизанську боротьбу.Незалежність: Навіть після завершення війни у 1945 році він вважав листівки про поразку Японії ворожою пропагандою і продовжував виконувати наказ.Здача: Лише у 1974 році, коли його колишній командир прибув на острів і особисто наказав скласти зброю, Онода здався, маючи при собі справну гвинтівку, набої та кинджал.
Хоча були й інші японські «холдери» (військові, що переховувалися), Онода став символом найдовшого спротиву та абсолютної відданості наказу.
А "зняття санкцій", "виведення usa-військ з регіону" - взагалі шедевр, особливо на фоні 0 поступок від Ірану.
Ретельно підготуватися до операції?
А без аятол в Ірані араби перестануть дружити з США і вести власну політику а це сотні мілардів інвестицій.
Ну до 28.02.2026 штати були в кращій позиції, ніж 03.05.2026: ядерка - досі ціла, рейтинг трампа - впав, американські бази на сході - побиті, протока - заблокована, світ на межі енергетичної кризи. А так , дійсно, без варіантів) "нє ми напалі, а нас винуділі. дональд трамп"
На те що роблять американці, завжди необхідно дивитись з фінансової складової а не моральної. Трамп сам нічого не вирішує в США, це казки для електорату.
Фінансові складові?
У березні-квітні 2026 року ціни на бензин у США стрімко зросли, перевищивши \(\$3,75\)-\(\$4,12\) за галон, що стало найвищим показником з 2023-2024 років. Основні причини - зростання світових цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході, військову операцію проти Тегерану та обмеження постачання.
У листопаді 2026 року в США відбудуться проміжні вибори.
А щодо збройних контрактів ЄС то там черга вже до 30 року на американське озброєння.
