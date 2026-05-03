Іран пропонує США завершити війну впродовж 30 днів, - AP

Остання пропозиція Ірану до США передбачає припинення війни протягом 30 днів.

Про це пише Associated Press з посиланням на іранські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Що передбачає пропозиція Ірану?

Пропозиція Ірану з 14 пунктів, зокрема, передбачає:

  • скасування США санкцій проти Ірану;
  • припинення військово-морської блокади іранських портів США;
  • виведення військ з регіону та припинення всіх бойових дій, включаючи операції Ізраїлю в Лівані.

Водночас Тегеран не включив до своєї пропозиції нічого, що стосувалося б збагачення урану та іранської ядерної програми.

Читайте також: Трамп повідомив Конгрес США про те, що війна з Іраном завершена, - Politico

Трамп сумнівається, що пропозиція призведе до угоди

У суботу, 2 травня, президент США Дональд Трамп повідомив, що "розглядає пропозицію" Ірану, але сумнівається, що це призведе до укладення угоди, додавши, що "іранці ще не заплатили достатньо велику ціну за те, що вони зробили з людством і світом протягом останніх 47 років".

  • Раніше повідомлялося, що парламент Ірану обговорює 12-пунктову ініціативу щодо посилення контролю над Ормузькою протокою.
  • Згідно з планом, ізраїльським суднам може бути повністю заборонено прохід, а кораблі з країн, які Тегеран вважає ворожими, зможуть проходити лише після сплати так званих воєнних компенсацій.

Читайте також: Держдеп схвалив поставки зброї країнам Близького Сходу на понад $8 млрд, обійшовши розгляд у Конгресі, - CNN

В Ірані газет не читають, Трамп уже закінчив війну
03.05.2026 18:57 Відповісти
03.05.2026 18:50 Відповісти
Кажуть- шизоїд. Це, просто, талант. За якийсь рік, знищити імідж держави просра.и здобутки попередників, зняти санкції з ворогів Америки, ,спустити в унітаз міліарди доларів, перегризтися з партнерами та створити світову енергетичну кризу. Геній.
03.05.2026 19:03 Відповісти
це вже перемога трампона чи ще ні ? )
03.05.2026 18:49 Відповісти
03.05.2026 18:50 Відповісти
как же он органично смотрится в этом прикиде
все таки донбасский колорит он есть
03.05.2026 21:12 Відповісти
що поганого вам араби зробили? це саме їх прикид
03.05.2026 21:31 Відповісти
ничего, это, на самом деле, очень стильный прикид.
03.05.2026 21:39 Відповісти
просто лицо виктор феддоровича очень похоже на лицо шейхов и это платье и головной убор это только подчеркивает.
03.05.2026 21:40 Відповісти
Японець якийсь воював на острові до 53 року.Він не знав шо японія капітуліровала
03.05.2026 19:31 Відповісти
Хіроо Онода (яп. 小野田 寛郎) - молодший лейтенант розвідки Імперської армії Японії, який вважається останнім японським солдатом, що здався після Другої світової війни. Він 29 років вів партизанську війну на філіппінському острові Лубанг, не вірячи в капітуляцію Японії, і офіційно склав зброю лише у березні 1974 року.

Ключові факти про Хіроо Оноду:

Тривала війна: Онода був розміщений на Філіппінах у 1944 році з наказом не здаватися і вести партизанську боротьбу.Незалежність: Навіть після завершення війни у 1945 році він вважав листівки про поразку Японії ворожою пропагандою і продовжував виконувати наказ.Здача: Лише у 1974 році, коли його колишній командир прибув на острів і особисто наказав скласти зброю, Онода здався, маючи при собі справну гвинтівку, набої та кинджал.

Хоча були й інші японські «холдери» (військові, що переховувалися), Онода став символом найдовшого спротиву та абсолютної відданості наказу.
03.05.2026 20:27 Відповісти
Скільки пунктів залишиться ?Розкатали губу.
03.05.2026 18:59 Відповісти
Ого замашки у "програвшої" сторони (на думку трампа і місцевих фріків).

А "зняття санкцій", "виведення usa-військ з регіону" - взагалі шедевр, особливо на фоні 0 поступок від Ірану.
03.05.2026 19:02 Відповісти
Який був інший варіант на рахунок Ірану?
03.05.2026 19:08 Відповісти
Вариантов не было. Просто сначала нужно было решить вопрос с судоходством в проливе или построить альтернативные маршруты - а потом раскатывать Иран. Но не раскатывать его варианта не существовало.
03.05.2026 19:12 Відповісти
Підтримати іранських демонстрантів? Вчасно.
Ретельно підготуватися до операції?
03.05.2026 19:12 Відповісти
Ахахах, підтримати демонстрантів... в авторитарній державі, ахаха...
03.05.2026 19:42 Відповісти
Як, на вашу думку, Америка та Ізраїль планували змінити іранську владу?
04.05.2026 09:35 Відповісти
А чому ви вирішили, що вони її хотіли змінити?
04.05.2026 11:18 Відповісти
У них немає на меті звалити чинну систему в Ірані, інакше б почали операцію разом з протестами, мета дестабілізувати регіон і зайняти енергоринок.

А без аятол в Ірані араби перестануть дружити з США і вести власну політику а це сотні мілардів інвестицій.
03.05.2026 20:16 Відповісти
Варіант - не слухати жидів і не нападати не суверенну країну.
03.05.2026 20:24 Відповісти
"Який був інший варіант на рахунок ірану?"

Ну до 28.02.2026 штати були в кращій позиції, ніж 03.05.2026: ядерка - досі ціла, рейтинг трампа - впав, американські бази на сході - побиті, протока - заблокована, світ на межі енергетичної кризи. А так , дійсно, без варіантів) "нє ми напалі, а нас винуділі. дональд трамп"
03.05.2026 22:02 Відповісти
Висновки можно буде зробити після підписання миру.
03.05.2026 19:10 Відповісти
Не забереш ці "досягнення" у старого маразматика.Загальне виборче право ( що особливо вражає, що в США напряму президента мудрнаріт не вибирає, але по факту це все те ж пряме виборче право) це однозначно зло. Починаючи від алоїзовича до сьогоднішнього часу всіх прєзідєнтів-дебіло-диктаторіа мудрнаріт обирав сам на демократичних виборах.
03.05.2026 19:40 Відповісти
В раші краще чи в білорусів? там немає виборчого права.
03.05.2026 20:13 Відповісти
Є, пане екперд, є. Пряме , загальне. По конституції там демократія така ж як і в Україні. Але є ньюанси.
03.05.2026 22:50 Відповісти
Це коли 110% відсотків на виборах голосують, чи коли один кандидат в списку?
03.05.2026 23:19 Відповісти
Ну як сказати доходи американського нафтогазу ростуть за рахунок країн перської затоки, продали озброєння арабам на десятки мілардів, утилізували старі ракети, які тепер замінять новими. Є повід скоротити витрати в ЄС, де союзники не хочуть оплачувати американський контингент.

На те що роблять американці, завжди необхідно дивитись з фінансової складової а не моральної. Трамп сам нічого не вирішує в США, це казки для електорату.
03.05.2026 20:12 Відповісти
Втратити військові замовлення та економічну співпрацю з Європою, це такий собі здобуток.

У березні-квітні 2026 року ціни на бензин у США стрімко зросли, перевищивши \(\$3,75\)-\(\$4,12\) за галон, що стало найвищим показником з 2023-2024 років. Основні причини - зростання світових цін на нафту через конфлікт на Близькому Сході, військову операцію проти Тегерану та обмеження постачання.

У листопаді 2026 року в США відбудуться проміжні вибори.
03.05.2026 21:38 Відповісти
Було б круто якби у нас були проміжні вибори і нарешті парламент обирали роздільно з президентом. Багато б подій не відбулось.

А щодо збройних контрактів ЄС то там черга вже до 30 року на американське озброєння.
03.05.2026 23:21 Відповісти
У 2019, завдяки кацапо-коломойським маніпуляціям, мурдрості наріТу, порушенню Конституції, відбулись ПОЗАЧЕРГОВІ вибори до ВР.
04.05.2026 09:41 Відповісти
Мабуть добре США затиснули яйця в дверях блокадою, що так скулять.
03.05.2026 19:21 Відповісти
Закінчення війни з повним розблокуванням Ірану, зняття всіх санкцій, і виплатою репарацій. Чудова перемога Трампа!
03.05.2026 19:39 Відповісти
А що, США вже на цю "пропозицію" погодились, чи тобі просто подобається себе бовдуром виставляти?
03.05.2026 19:44 Відповісти
Аятоли з Трампом в "теніс" грають, тепер м'ячик на стороні Трампа 🤔
03.05.2026 19:43 Відповісти
Здається, не вистачає лише пункту, щоб Трамп у аятоли відсмоктав😂
03.05.2026 20:45 Відповісти
 
 