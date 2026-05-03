Парламент Ірану ініціює посилення контролю над Ормузькою протокою: судна США і союзників зможуть пройти лише після сплати репарацій

Парламент Ірану обговорює 12-пунктову ініціативу щодо посилення контролю над Ормузькою протокою. Згідно з планом, ізраїльським суднам може бути повністю заборонено прохід, а кораблі з країн, які Тегеран вважає ворожими, зможуть проходити лише після сплати так званих воєнних компенсацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранські ЗМІ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція США

У відповідь США заявили, що будь-які платежі на користь Ірану можуть стати підставою для запровадження санкцій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КВІР анонсував запровадження нових правил в Ормузькій протоці

Позиція Ірану

Перший заступник спікера парламенту Ірану Алі Нікзад заявив, що ізраїльським суднам повністю заборонять прохід через Ормузьку протоку. За його словами, кораблі з країн, які в Тегерані вважають ворожими, зможуть проходити лише після виплати компенсацій за збитки, завдані під час воєнних дій.

Водночас він не уточнив перелік таких держав, окрім Ізраїлю. Раніше іранська влада в подібному контексті зазвичай згадувала США та окремих союзників Вашингтону серед арабських країн.

Судна з інших держав, за задумом ініціативи, зможуть отримати дозвіл на прохід лише за умови використання назви "Перська затока". Також передбачається, що 30% зібраних платежів спрямовуватимуть на розвиток військової інфраструктури, тоді як решту 70% планують використати для економічних і соціальних програм.

Нікзад також наголосив, що Іран не повернеться до довоєнного статусу протоки.

Читайте: Трамп наказав ВМС США готуватися до тривалої блокади Ормузької протоки, - Wall Street Journal

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Читайте: США відновили постачання допомоги Україні на $400 млн, - Гегсет