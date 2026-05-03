Парламент Ірану ініціює посилення контролю над Ормузькою протокою: судна США і союзників зможуть пройти лише після сплати репарацій
Парламент Ірану обговорює 12-пунктову ініціативу щодо посилення контролю над Ормузькою протокою. Згідно з планом, ізраїльським суднам може бути повністю заборонено прохід, а кораблі з країн, які Тегеран вважає ворожими, зможуть проходити лише після сплати так званих воєнних компенсацій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранські ЗМІ.
Реакція США
У відповідь США заявили, що будь-які платежі на користь Ірану можуть стати підставою для запровадження санкцій.
Позиція Ірану
Перший заступник спікера парламенту Ірану Алі Нікзад заявив, що ізраїльським суднам повністю заборонять прохід через Ормузьку протоку. За його словами, кораблі з країн, які в Тегерані вважають ворожими, зможуть проходити лише після виплати компенсацій за збитки, завдані під час воєнних дій.
Водночас він не уточнив перелік таких держав, окрім Ізраїлю. Раніше іранська влада в подібному контексті зазвичай згадувала США та окремих союзників Вашингтону серед арабських країн.
Судна з інших держав, за задумом ініціативи, зможуть отримати дозвіл на прохід лише за умови використання назви "Перська затока". Також передбачається, що 30% зібраних платежів спрямовуватимуть на розвиток військової інфраструктури, тоді як решту 70% планують використати для економічних і соціальних програм.
Нікзад також наголосив, що Іран не повернеться до довоєнного статусу протоки.
Що передувало?
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.
Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.
- До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.
А колгосп ООН ? НІБИ глобальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжнародна організація, з ДЕКЛАРОВАНОЮ метою діяльності якої є підтримання й зміцнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80 миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.
Знову те саме що з Лігою Націй ?
Гранітна гробниця у якій похоронена надія людства на розвиток, процвітання, мир?
ПРЕКРАСНАЯ ГРАНИТНАЯ ГРОБНИЦА! ДАВАЙТЕ ПОЛЮБУЕМСЯ ЕЕ КРАСОТОЙ НА ФОНЕ ЗЕЛЕНЫХ ГОР И ХОЛМОВ. В НЕЙ ПОГРЕБЕНЫ НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА МИР" - один мудрец, "когда мы прогуливались вдоль озера Женева и увидели величественное здание секретариата Лиги Наций" (Уильям Ширер, "Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой..."
