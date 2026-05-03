Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
Парламент Ірану ініціює посилення контролю над Ормузькою протокою: судна США і союзників зможуть пройти лише після сплати репарацій

Іран хоче контролювати ормуз

Парламент Ірану обговорює 12-пунктову ініціативу щодо посилення контролю над Ормузькою протокою. Згідно з планом, ізраїльським суднам може бути повністю заборонено прохід, а кораблі з країн, які Тегеран вважає ворожими, зможуть проходити лише після сплати так званих воєнних компенсацій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на іранські ЗМІ.

Реакція США

У відповідь США заявили, що будь-які платежі на користь Ірану можуть стати підставою для запровадження санкцій.

Позиція Ірану

Перший заступник спікера парламенту Ірану Алі Нікзад заявив, що ізраїльським суднам повністю заборонять прохід через Ормузьку протоку. За його словами, кораблі з країн, які в Тегерані вважають ворожими, зможуть проходити лише після виплати компенсацій за збитки, завдані під час воєнних дій.

Водночас він не уточнив перелік таких держав, окрім Ізраїлю. Раніше іранська влада в подібному контексті зазвичай згадувала США та окремих союзників Вашингтону серед арабських країн.

Судна з інших держав, за задумом ініціативи, зможуть отримати дозвіл на прохід лише за умови використання назви "Перська затока". Також передбачається, що 30% зібраних платежів спрямовуватимуть на розвиток військової інфраструктури, тоді як решту 70% планують використати для економічних і соціальних програм.

Нікзад також наголосив, що Іран не повернеться до довоєнного статусу протоки.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

  • До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

Топ коментарі
Оце так перемога! Премію "Golden Clown" трампону!!!
03.05.2026 09:16 Відповісти
аай да трамп,сучий син,перднув сам а обісрались усі.......
03.05.2026 09:16 Відповісти
Трамп-пам-пам так зараз виглядає перемога, нафта за 100 і репарації
03.05.2026 09:21 Відповісти
Репарація?
У вигляді залпа по Тегерану?
03.05.2026 09:13 Відповісти
аай да трамп,сучий син,перднув сам а обісрались усі.......
03.05.2026 09:16 Відповісти
класика совка - один за всіх і всі за одного )))
03.05.2026 09:27 Відповісти
Він потужно зараз вілвантажує зброю і ракети "союзникам" - країнам які втягнув у цю війну без попередження ..
Гешефт сам себе не зробить
03.05.2026 09:28 Відповісти
Кому? Ізраїлю? Європі не буде.
03.05.2026 09:42 Відповісти
Оце так перемога! Премію "Golden Clown" трампону!!!
03.05.2026 09:16 Відповісти
Трамп-пам-пам так зараз виглядає перемога, нафта за 100 і репарації
03.05.2026 09:21 Відповісти
********.
03.05.2026 09:24 Відповісти
з годину на годину, очікуємо на прекрасну заяву трампа, що він ще переміг і виплату репарацій ))
03.05.2026 09:26 Відповісти
Муйня . Там все аятолла-ЗЕлетолла вирішує а не "госДура" ..
03.05.2026 09:27 Відповісти
Трамп "розминається" перед відповідю...
"
03.05.2026 09:27 Відповісти
Після розблокування Ор. протоки рашкинська нафта даром нікому не буде потрібна
03.05.2026 09:28 Відповісти
Хер на нього, Іран, протока. У діда трампа новий план - захопити Кубу. Там точно перемога гарантована. Скільки тієї Куби?
А Північну Корею захопити дід не хоче?
03.05.2026 09:29 Відповісти
👍війна закінчилась - трамп.🤣
03.05.2026 09:29 Відповісти
Видно, що хотів би кінчати дід, але не може.
03.05.2026 09:34 Відповісти
В його голові війна давно закінчилась.
03.05.2026 09:46 Відповісти
Коротше)лізуть під шкірку Рудому))Отже,наземна не за горами.
03.05.2026 09:33 Відповісти
За що воюють? Які цілі були? Захопити та поневолити країну, Олександр Македонський, реінкарнація, тільки в тілі старого деменційного діда?
03.05.2026 09:48 Відповісти
Останні 100 років американці воюють за ресурси.
03.05.2026 10:24 Відповісти
А.. за що воюють? Справжня мета була унеможливити створити іранцями ядерну бомбу.
03.05.2026 10:28 Відповісти
З яких міркувань? Тому що так хочеться? А решті країн можна мати ядерну зброю? Чому?
03.05.2026 10:29 Відповісти
Їх підбурювали ізраеліти і не без підстав.Від коли перемогли ісламісти в Ірані,а це вже більше 50 років,головною метою було створити ядерну бомбу щоб знищити Ізраїль,і як виявилося (останні атаки на всіх сусідів навколо)не без підставно,бути регіональним ,а звідси і глобальним гравцем.Плюс шантажувати світ цінами на нафту апріорі є їх мета.Ви ж не маєте ще електроавтомобіля?Вам же хліб не привозить електроавтобус?Ваше житло ж не опалює сонячна батарея ?А отже ваше життя залежатиме від їх фріків щодо нафти.
03.05.2026 10:34 Відповісти
Не переконливо.
03.05.2026 10:37 Відповісти
Чекай шлюхеда у вікно,він краще переконує
03.05.2026 11:49 Відповісти
Не було Ізраїлю, не було проблем - хамасів, хезболли і радикальних ісламістів при владі в Ірані, і не Іран першим почав бомбити Ізраїль. Де закопане зло?
03.05.2026 14:43 Відповісти
Ізраїль реагує згідно доктрини.Думаєте,якби знищили Ізраїль,то вони б заспокоїлися?((Знайшли б нових ворогів(
03.05.2026 14:46 Відповісти
А доктрину їм написав в торі Моїсей. Може згідно розташування зірок?
03.05.2026 17:19 Відповісти
А всім іншим хто доктрини пише?)Є що правильні доктрини і неправильні?
03.05.2026 17:57 Відповісти
А хто пише? Цікаво.
03.05.2026 19:15 Відповісти
вже весь світ зрозумів , там де вожді секти , мафіозного племені , нічого хорошего не буде ...навіть для них саміх , гітлер це підтвердить ... Треба рятуватися нормальним людям , зачисткою своїх рядів ,від маразма мамоністів !!!...
03.05.2026 09:35 Відповісти
З такими хотєлками Іран буде ************* .В кого є сумніви,читайте історію,після надуття щік приходила писда
03.05.2026 09:39 Відповісти
Іран ще не зрозумів, що він вже програв. Усе, карт більше немає.
03.05.2026 09:45 Відповісти
карти то ніби іє,але у трампа всі козирні
03.05.2026 10:00 Відповісти
Та у Рудого і козирі не грають.

- Дідусю, а чому твій козирний туз не зіграв
- Розклад, онучку, розклад🤥
03.05.2026 11:40 Відповісти
Я ніхера не пойму, трамбон же протрубив, що він контролює протоку А виявляється полотенцеголові його і в йух не ставлять
03.05.2026 09:52 Відповісти
Це все шоу, для США чим довше нестабільність в Персидській затоці тим краще, зараз всі стоять в чергу за їх нафтою і газом, а раніше не особливо купляли через ціну.
03.05.2026 10:12 Відповісти
А нафуя у такій країні як країна кончених релігійних фанатиків Іран парламент?
03.05.2026 09:53 Відповісти
Це у США все вирішує Трамп, а в Ірані демократично обраний Парламент.
03.05.2026 09:55 Відповісти
Демократично обраний, це той що стратив 20 тис протестуючих?
03.05.2026 10:10 Відповісти
Що обрали - те й отримали.
03.05.2026 10:43 Відповісти
Сарказм заценив.
03.05.2026 10:22 Відповісти
73% вони й в Америці 73%. Це 1917 рік ніяк закінчитися не може?
03.05.2026 09:54 Відповісти
Прихватизація протоки Ормуз протокою. А далі ефект доміно.

А колгосп ООН ? НІБИ глобальна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F міжнародна організація, з ДЕКЛАРОВАНОЮ метою діяльності якої є підтримання й зміцнення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80 миру й міжнародної безпеки, розвиток співробітництва між державами світу.

Знову те саме що з Лігою Націй ?

Гранітна гробниця у якій похоронена надія людства на розвиток, процвітання, мир?

ПРЕКРАСНАЯ ГРАНИТНАЯ ГРОБНИЦА! ДАВАЙТЕ ПОЛЮБУЕМСЯ ЕЕ КРАСОТОЙ НА ФОНЕ ЗЕЛЕНЫХ ГОР И ХОЛМОВ. В НЕЙ ПОГРЕБЕНЫ НЕСБЫВШИЕСЯ НАДЕЖДЫ НАШЕГО ПОКОЛЕНИЯ НА МИР" - один мудрец, "когда мы прогуливались вдоль озера Женева и увидели величественное здание секретариата Лиги Наций" (Уильям Ширер, "Берлинский дневник. Европа накануне Второй мировой..."
03.05.2026 10:09 Відповісти
Ага, платить дань фанатикам чтобы на бабки с затоки отстроили военную машину опять. Скорее будет наземная операция и будут душить. Давно пора
03.05.2026 10:23 Відповісти
В Ізраілі нема ні танкерного флоту ані торгівельного.
03.05.2026 10:35 Відповісти
В репарації з суден США і ізраіля?!
03.05.2026 10:40 Відповісти
Зато трамп гарно поговорив з своїм другом путлєром,який висловив повагу та підтримку мужньому іранському наріду в священній боротьбі з США !
03.05.2026 11:00 Відповісти
Більше трешу і угару, біржі має трясти без передиху
03.05.2026 11:28 Відповісти
Я думав,що хоч на "Цензорі" тусується більш-менш притомна і здрава публіка...Але,ні! Тут теж сліпотуподурні персонажі-борці з Іраном і всіма на кого вкаже Москва,Тель-Авів і янкі... Чого ви накинулися на мулл? Хіба це мулли з 2012 року закликали Рашку нас знищити? Хіба це мулли викачують з України мільярди доларів в Тегеран? Хіба це мулли морочать вам голови фейковими Фламінгами,Рутами,Пеклами,Паляницями тощо? А самі вже давно гроші на ці ракети спиз.....? Мулли дали кацапам Шахеди для ударів по..... ізраїльському домініону Україні,вірно. Але хіба мулли розвалили наш ВПК і ЗСУ,здали території ще в перший день,розставили на посади корупціонерів і агентів ФСБ,типу Баканова,Кулініча тощо???
03.05.2026 12:16 Відповісти
До чого ця писанина?Ти десь побачив звинувачення в сторону Ірану в коментах?Сам щось вигадав і прикрутив сюди корупційну владу ішака .
03.05.2026 12:54 Відповісти
Нагадав анектод .Студент сельхоза выучил на экзамен только строение блохи. Ну тянет он билет - там строение собаки. Вот он и начинает:
- Собака - животное на четырех лапах, покрыто шерстью. А в шерсти водятся блохи…И дальше про блох все что знает.
Препод:
- Ладно, ладно. Расскажите нам о строении коровы.
- Ну, корова, это животное на четырех ногах, питается травой, покрыто шерстью. А вот в шерсти водятся блохи, ну и дальше по тексту.
- Ладно, хватит. Расскажите нам тогда про строение рыбы.
- Рыба живет в воде, шерсти у нее конечно нет, но вот если бы она у нее была, то в ней обязательно водились бы блохи…
03.05.2026 12:56 Відповісти
Якісь притрушені. Вони, що, не в курсі, що Трамп переміг?
03.05.2026 12:26 Відповісти
Сомалі відпочиває. Іран що, викопав цю протоку?
03.05.2026 13:33 Відповісти
А хіба ні? В любому випадку вірогідність що Іран, а не США з Ізраїлем більша
03.05.2026 14:30 Відповісти
Ну й хер з ним,платити так платити,але і для Ірану подарунок,всі кораблі які причетні до Ірану після виходу з ормузької протоки в Аравійське море і далі теж повині сплатити якесь мито,ну,наприклад,для постраждалих дітей племені ЮМБУ-БУМБУ!!! І нехай думають.
03.05.2026 20:06 Відповісти
 
 