КВІР анонсував запровадження нових правил в Ормузькій протоці

Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив про намір запровадити "нові правила", які стосуватимуться акваторії поблизу узбережжя країни в Аравійському морі та Ормузькій протоці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Tasnim.

Що каже КВІР?

Командування КВІР заявило про намір забезпечити безпеку судноплавства в акваторії Ормузької протоки.

Також у повідомленні йдеться, що військово-морські підрозділи КВІР контролюватимуть близько 2 тисяч кілометрів іранського узбережжя в Перській затоці та Ормузькій протоці. За їхніми словами, ці води мають стати символом сили й гордості для іранського народу, а також сприяти безпеці та економічному розвитку регіону.

Що передувало?

Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.

Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.

До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.

