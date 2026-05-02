КВІР анонсував запровадження нових правил в Ормузькій протоці
Корпус вартових ісламської революції Ірану повідомив про намір запровадити "нові правила", які стосуватимуться акваторії поблизу узбережжя країни в Аравійському морі та Ормузькій протоці.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Tasnim.
Що каже КВІР?
Командування КВІР заявило про намір забезпечити безпеку судноплавства в акваторії Ормузької протоки.
Також у повідомленні йдеться, що військово-морські підрозділи КВІР контролюватимуть близько 2 тисяч кілометрів іранського узбережжя в Перській затоці та Ормузькій протоці. За їхніми словами, ці води мають стати символом сили й гордості для іранського народу, а також сприяти безпеці та економічному розвитку регіону.
Що передувало?
Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Іран намагається зберегти контроль над Ормузькою протокою, що є неприйнятним для Вашингтону. Він наголосив, що Сполучені Штати виступають за свободу навігації та не дозволять обмеження міжнародного судноплавства.
Також Дональд Трамп повідомляв, що американські переговорники не братимуть участі в переговорах з Іраном у Пакистані, однак Тегеран може напряму звернутися до США для врегулювання ситуації.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що намагається переконати США та Іран домовитися про відновлення нормального судноплавства в Ормузькій протоці.
- До речі, раніше ми писали, що чотири українські мінні тральники, які нині перебувають у Великій Британії, можуть долучитися до міжнародної місії з розмінування Ормузької протоки.
ось що буває, коли БАРИГИ зі своїми барижними звичками добираються до влади
Соррі , зетс май опіньойн
Кому не подобається, може спробувати відібрати або ігнорувати.
До війни з ними ніхто про цей прохід не домовлявся і не платив. Тепер - домовляються і платять.
Поки "пєрєміріє" не уклали, їх ракети та дрони по всьому Близькому Сходу цілі уражали, попри зусилля Ізраїля і США. І під час другої фази ще купу всього уразять. Здогадайтесь, якою буде ціна газу і нафти.
Іран до другої фази готовий, а всі інші?
Я вже не кажу про морально-психологічну складову, де КВІР переміг з розгромним рахунком.
Воювати не тільки проти США з Ізраїлем, а і проти свого власного народу одночасно - і поставити всіх перелічених рачки, і бути готовим поставити рачки ще раз.
Тільки всякі устьлугі-туапсі картину псують.
І просування на 2-6 кв.км. на день якось не вражають уяву мешканців свєрхдєржави.
За кордоном про нас і про них геть інакше пишуть, ніж більшість коментаторів тут.
Принципова різниця з Іраном в тому, що русня по землі йде, у той час коли США та Ізраїль виключно з повітря атакують. І у нас немає такої злобної хунти, як КВІР, хоча нам тут намагаються нав'язати зворотне. І росія до власних втрат відноситься принципово інакше, ніж США.
Відносились би США як росія - розгромили б КВІР. Так, втративши пару сотень тисяч вбитими і пораненими, але - розгромили б. Ресурсів вистачає.
Тільки не зроблять цього вони. І тому програли зараз, і програють ще раз.
І тоді буде зовсім інша розмова. З усіма.
Та хто сказав, що не буде? Вони половину Ірану вб'ють, аби її отримати. Друга половина - нехай вмре сама.
Носії є, купа. Та сама балістика, яка успішно літала аж до пєрємірія.
Я за те, щоб США виграли. Тобто знищили режим.
Але не вірю в це.
Вони не готові платити ціну. А КВІР - вже платять, і готові до кінця.
В цьому різниця.
зєля теж обіцяв "конєц епохі бєдності", "просто пєрєстать стрєлять", "сдєлать іх вмєстє".
Про НАМІРИ запровадити, а не про суть ПРАВИЛ, які НАПЕВНО про "приватизацію-колективізацію" ІРАНом міжнародних водних шляхів, які регулюються міжнародним правом.
Б'ємо в туаПсіну попри всі скиглення з-за Атлантики.
"красівая пабєда" трампона!!!