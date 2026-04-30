Новини Допомога Україні від США
3 852 12

США відновили постачання допомоги Україні на $400 млн, - Гегсет

Пентагон розблокував оборонний пакет для України після тиску законодавців

Пентагон офіційно відновив фінансування пакета військової допомоги Україні на $400 млн після тривалого політичного тиску з боку американських законодавців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Kyiv Post, про це під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників заявив  міністр війни США Піт Гегсет.

"Кошти були вивільнені станом на вчора", - заявив Гегсет під час засідання.

Він зазначив,  що усі бюрократичні перепони нарешті подолано.

Раніше ці фінанси були схвалені Конгресом. Проте вони залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Це викликало хвилю критики з боку політиків.

Що передувало?

Напередодні сенатор-республіканець Мітч Макконнелл в своїй колонці The Washington Post  заявив, що Пентагон досі не розподілив навіть $400 млн, які були санкціоновані Конгресом кілька місяців тому.

Топ коментарі
Нічого дивного. Естонія велика і могутня країна, а США зубожілі та затюкані, так ще і Трамп під санкціями Ху..ла.
30.04.2026 07:46 Відповісти
Сильно - маленька Естонія - 1.5 млн нас - 400 тис і США - 330 млн нас - 400 тис
30.04.2026 07:34 Відповісти
Не ганьбилися б вже. 400 млн виділяють Латвія, Литва та Естонія - не найбагатші країни Європи. Швеція, Німеччина, Норвегія - давно вже виділяють щороку по кілька мільярдів. І ніде не виникає бюрократичних перепон.
30.04.2026 07:50 Відповісти
У Трампа СВО... Він зайнятий...
30.04.2026 07:54 Відповісти
@б@ний ішак, а не міністр.
30.04.2026 07:54 Відповісти
Яка ХУЦПА у стилі "мироносиця планетарного масштабу" Трампа.

Чому не озвучити очевидне: Трамп працює на Кремль: чинить шантаж на Україну всіма можливими способами - рятує НЕрядового Путіна...
30.04.2026 07:55 Відповісти
С какого перепугу? Не говорите про альтруизм. Значит, что то знают.
30.04.2026 07:56 Відповісти
Ось чому США це не рашка.
30.04.2026 08:14 Відповісти
знов про карти - та то полупокеру міндіча на один зуб.
30.04.2026 08:17 Відповісти
Зебуїни,що не так з допомогою?Побачивши маштаб коррупції і розкрадання допомоги ні копійки не дав би.
30.04.2026 09:05 Відповісти
Прийде час, коли цей трампівський уряд у повному складі разом з їхніми спонсорами будуть за гратами, або в ростові
30.04.2026 09:32 Відповісти
Не здивуюся, якщо ці кошти хитрими шляхами так і залишаться у Штатах. А нам передадуть якийсь тричі списаний брухт.
30.04.2026 12:32 Відповісти
 
 