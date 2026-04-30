США відновили постачання допомоги Україні на $400 млн, - Гегсет

Пентагон офіційно відновив фінансування пакета військової допомоги Україні на $400 млн після тривалого політичного тиску з боку американських законодавців.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Kyiv Post, про це під час слухань у Комітеті з питань збройних сил Палати представників заявив міністр війни США Піт Гегсет.

"Кошти були вивільнені станом на вчора", - заявив Гегсет під час засідання.

Він зазначив, що усі бюрократичні перепони нарешті подолано.

Раніше ці фінанси були схвалені Конгресом. Проте вони залишалися замороженими. Посадовці довгий час не могли пояснити причини затримки. Це викликало хвилю критики з боку політиків.

Що передувало?

Напередодні сенатор-республіканець Мітч Макконнелл в своїй колонці The Washington Post заявив, що Пентагон досі не розподілив навіть $400 млн, які були санкціоновані Конгресом кілька місяців тому.

